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Samsung Flow Windows 10 ile birlikte çalışabilecek

Yeni gelecek güncelleme sayesinde Samsung Flow, Windows 10 işletim sistemini kullanan bilgisayarlarla birlikte kullanılabilecek. Uygulama, bilgisayarın parmak iziyle çalıştırılmasını sağlıyor.
2 yıl
3,1b
1
6
Mobil Uygulamalar
Emre Karakullukçu
Yazar
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Samsung Flow Windows 10 ile birlikte çalışabilecek
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İlk olarak Galaxy Tab Pro S tabletlerin, Galaxy model akıllı telefonlarda bulunan parmak izi okuyucu ile birlikte çalışabilmesi için geliştirilen Samsung Flow, yeni ve işe yarar bir güncelleme almaya hazırlanıyor. Kullanılabilmesi için hem Samsung tablete, hem de parmak izi okuyuculu Samsung akıllı telefona ihtiyaç duymasından ötürü küçük bir hedef kitlesi olan uygulama, yakında Windows 10 kullanıcıları tarafından da kullanılabilecek.

Windows 10 kullanıcıları, bu güncelleme sayesinde Samsung Flow ile uyumlu olan akıllı telefonlarının parmak izi sensörünü kullanarak bilgisayarlarını kilitleyebilecekler. Bunun yanı sıra, uygulamayı kullanarak bilgisayarlarının belirli işlemlerde kimlik doğrulaması istemesini de sağlayabilirler.

Samsung Flow, aşağıdaki listede bulunan akıllı telefonlarla uyumlu:

  • Galaxy S7
  • Galaxy S7 Edge
  • Galaxy S6
  • Galaxy S6 Edge
  • Galaxy S6 Edge Plus
  • Galaxy Note 5
  • Galaxy A5 (2016)
  • Galaxy A7 (2016)

 Uygulamanın, bu güncellemeyi Nisan ayında alması bekleniyor.


http://www.phonearena.com/news/Samsung-Flow-app-to-allow-Galaxy-smartphone-users-to-unlock-their-Windows-10-PCs-with-fingerprint_id91225 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
copywriter 1 yıl
Sırf merak edip S7 Edge cihazıma kurdum. PC zaten W10 pro. Mağazadan PC'ye de indirdik ama her nedense PC'de Samsung Flow'u açınca "Bilgisayarını minimum sistem gereksinimlerini karşılamıyor" diyor. Acaba ne eksik diye düşünüyorum.. Wifi var, BT, var, Wifi Direct var... eee başka ne gerek ki?
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jimhendrix 2 yıl
Mobil versiyon youtube videosu oynatamıyor o kadar gerzek bir tarayici
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AktasEntertainment 2 yıl
Günceleme Türkiye'ye Gelmedi mi Yoksa Haber mi Yanlış? Windows Mağazasında Cihazınızla Uyumsuz İbaresi Var. Google Play'den Kurunca İse Sadece Tab Pro İle Çalışır Diyor.
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NeroWin 2 yıl AktasEntertainment
AktasEntertainment

Günceleme Türkiye'ye Gelmedi mi Yoksa Haber mi Yanlış? Windows Mağazasında Cihazınızla Uyumsuz İbaresi Var. Google Play'den Kurunca İse Sadece Tab Pro İle Çalışır Diyor.

Nisan ayında dağıtılacak yeni güncelleme ile bu özellik Windows 10 ile kullanılabilecekmiş....
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Musty3535123 2 yıl
mi4 ümü yenilersem parmak izi okuyucu için olur. donanımlar yeterince gelişti.
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