Samsung Flow Windows 10 ile birlikte çalışabilecek

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İlk olarak Galaxy Tab Pro S tabletlerin, Galaxy model akıllı telefonlarda bulunan parmak izi okuyucu ile birlikte çalışabilmesi için geliştirilen Samsung Flow, yeni ve işe yarar bir güncelleme almaya hazırlanıyor. Kullanılabilmesi için hem Samsung tablete, hem de parmak izi okuyuculu Samsung akıllı telefona ihtiyaç duymasından ötürü küçük bir hedef kitlesi olan uygulama, yakında Windows 10 kullanıcıları tarafından da kullanılabilecek.

Windows 10 kullanıcıları, bu güncelleme sayesinde Samsung Flow ile uyumlu olan akıllı telefonlarının parmak izi sensörünü kullanarak bilgisayarlarını kilitleyebilecekler. Bunun yanı sıra, uygulamayı kullanarak bilgisayarlarının belirli işlemlerde kimlik doğrulaması istemesini de sağlayabilirler.

Samsung Flow, aşağıdaki listede bulunan akıllı telefonlarla uyumlu:

Galaxy S7

Galaxy S7 Edge

Galaxy S6

Galaxy S6 Edge

Galaxy S6 Edge Plus

Galaxy Note 5

Galaxy A5 (2016)

Galaxy A7 (2016)

Uygulamanın, bu güncellemeyi Nisan ayında alması bekleniyor.

http://www.phonearena.com/news/Samsung-Flow-app-to-allow-Galaxy-smartphone-users-to-unlock-their-Windows-10-PCs-with-fingerprint_id91225