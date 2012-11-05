Samsung Galaxy Camera, İngiltere'de satışa çıkıyor





Samsung'un IFA 2012 fuarında tanıttığı ve Android işletim sistemi ile dijital kamera özelliklerini dikkat çekici bir donanımla birleştirdiği Galaxy Camera, İngiltere'de satışa sunuluyor.





Samsung Galaxy Camera modelinde 16MP arka aydınlatmalı 1/2.33 inçlik BSI CMOS sensör ve 21x optik zoom desteği bulunuyor. Android 4.1 Jelly Bean işletim sistemine sahip olan kamerada hem gelişmiş paylaşım seçenekleri, hem de geniş bir uygulama desteği yer alıyor. Google hizmetlerine doğrudan bağlanılabilirken, otomatik bulut yedekleme özelliği de bulunuyor.





4.8 inçlik Super Clear LCD HD dokunmatik ekran, şimdiye kadarki en büyük ve en canlı renklere sahip dijital kamera ekranı olarak lanse ediliyor.





F/2.8 diyafram açıklığı, WiFi, 3G/4G bağlantısı, microSD girişi, 1650mAh batarya, profesyonel çekim tecrübesi sunan Smart Pro fonksiyonları, zoomlama ve deklanşör gibi işlemleri ses komutlarıyla yapabilme, fotoğraf düzenleme yazılımı Photo Wizard, otomatik yüz kalibrasyonu şeklinde özelliklerini saymak mümkün.





Modelin satış fiyatı 399 pound olarak belirlenmiş. 8 Kasım'da satışa sunulacak model 7 Kasım akşamında ise Samsung'un kendi mağazasında müşterilere sunulacak.