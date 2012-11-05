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Samsung Galaxy Camera, İngiltere'de satışa çıkıyor

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung'un IFA 2012 fuarında tanıttığı ve Android işletim sistemi ile dijital kamera özelliklerini dikkat çekici bir donanımla birleştirdiği Galaxy Camera, İngiltere'de satışa sunuluyor.

Samsung Galaxy Camera modelinde 16MP arka aydınlatmalı 1/2.33 inçlik BSI CMOS sensör ve 21x optik zoom desteği bulunuyor. Android 4.1 Jelly Bean işletim sistemine sahip olan kamerada hem gelişmiş paylaşım seçenekleri, hem de geniş bir uygulama desteği yer alıyor. Google hizmetlerine doğrudan bağlanılabilirken, otomatik bulut yedekleme özelliği de bulunuyor. 

4.8 inçlik Super Clear LCD HD dokunmatik ekran, şimdiye kadarki en büyük ve en canlı renklere sahip dijital kamera ekranı olarak lanse ediliyor. 

F/2.8 diyafram açıklığı, WiFi, 3G/4G bağlantısı, microSD girişi, 1650mAh batarya, profesyonel çekim tecrübesi sunan Smart Pro fonksiyonları, zoomlama ve deklanşör gibi işlemleri ses komutlarıyla yapabilme, fotoğraf düzenleme yazılımı Photo Wizard, otomatik yüz kalibrasyonu şeklinde özelliklerini saymak mümkün.

Modelin satış fiyatı 399 pound olarak belirlenmiş. 8 Kasım'da satışa sunulacak model 7 Kasım akşamında ise Samsung'un kendi mağazasında müşterilere sunulacak. 

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nurettinaz 6 yıl
Samsung harbiden android işletim sistemine kafayı takmış durumda hayır kötü bir şey değilde çeşitlilik daha iyi olur. Adamlar hani tizen e yoğunlaşacaklardı hep burada yapılan haberler yalan oluyır artık eski güvenilirliği kalmadı diye düşünmeye başladım donanım haberin.
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sabotaj06 6 yıl
TELEFON OLARAK ZOR KULLANILIR YANİ ARKASI O ŞEKİLDE ELDE İYİ DURMAZ. ONUN ÜZERİNE İNCE BİR KAPAK KORUYUCU ŞEKLİNDE KOYSALAR BENCE İYİ OLURDU. LENSİ ÖRTEN BİR KAPAK.
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Marshall_Mathers 6 yıl
Güzele benziyo ama pahalı gerek yok.
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MxFxOx 6 yıl
bu son nokta kameralı telefonda :D
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Amedra 6 yıl
Bunda da "pil" yüzünden muhabbet çıkarsa hiç şaşırmam.
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vitor reis 6 yıl
Çok pahalı.. Değmez üstüne biraz daha koyup nikonun giriş seviyesi dslr ı alınır
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RED LORD CHE 6 yıl
ne gerek vardı....
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meego 6 yıl
özellik ve fikir olarak çok iyi ancak bataryası ve lensine iyi diyemiyorum keşke lensini profesyonellere bıraksaydı mesela: eski lens tedarikçisi schneider -kreuznach gibi
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Ajzen 6 yıl
Cidden çok hoşuma gitti , fotoğrafla ilgilenirsem alacağım.Tam PHI' için üretilmiş..
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