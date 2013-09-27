Samsung : Galaxy Gear'da kullanıcı tecrübesi açısından eksiklik var en yakın zamanda gidereceğiz





Samsung'un ay başında lansmanını yaptığı Galaxy Gear akıllı saati önemli özellikler sunmasına rağmen, özellikle batarya konusunda ağır eleştiriler aldı. Nihayet Samsung da bu eleştirileri kabul etmiş olacak ki bir nevi özür mahiyetinde bir açıklama geldi.





Güney Kore medyasına açıklama yapan bir Samsung sözcüsü, kullanıcı arayüzü ve kullanıcı tecrübesi gibi konularda Galaxy Gear modelinin eksik olduğunu kabuk ettiklerini, ancak bunu geliştirmek için yatırımlarını artıracaklarını dile getirdi. Bundan sonra Samsung ürünleri müşteri memnuniyeti konusunda daha iyi olacak.





Açıklamanın şimdiki Galaxy Gear modelini kapsayıp kapsamadığı bilinmiyor ancak tahminler Galaxy Gear 2 ile birlikte bahsedilen geliştirmelerin uygulanacağı yönünde. Zira ilk ürünün bir nevi tüketici nabzını yoklama hamlesi olduğu daha önce gündeme gelmişti.





Galaxy Gear'ın 299$'lık fiyatına yapılan savunma ise Ar-Ge masraflarının çıkarılması gerektiği. Genelde ilk ürünlerde maliyetlerin yüksek olması beklenen bir durum. Sonraki ürünlerde altyapı hazır olduğu için maliyet de düşüyor.

http://www.androidheadlines.com/2013/09/samsung-aware-that-the-gear-lacks-something-special-will-bring-in-the-experts-to-fix-it.html