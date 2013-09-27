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Samsung : Galaxy Gear'da kullanıcı tecrübesi açısından eksiklik var en yakın zamanda gidereceğiz

5 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung : Galaxy Gear'da kullanıcı tecrübesi açısından eksiklik var en yakın zamanda gidereceğiz

Samsung'un ay başında lansmanını yaptığı Galaxy Gear akıllı saati önemli özellikler sunmasına rağmen, özellikle batarya konusunda ağır eleştiriler aldı. Nihayet Samsung da bu eleştirileri kabul etmiş olacak ki bir nevi özür mahiyetinde bir açıklama geldi.

Güney Kore medyasına açıklama yapan bir Samsung sözcüsü, kullanıcı arayüzü ve kullanıcı tecrübesi gibi konularda Galaxy Gear modelinin eksik olduğunu kabuk ettiklerini, ancak bunu geliştirmek için yatırımlarını artıracaklarını dile getirdi. Bundan sonra Samsung ürünleri müşteri memnuniyeti konusunda daha iyi olacak.

Açıklamanın şimdiki Galaxy Gear modelini kapsayıp kapsamadığı bilinmiyor ancak tahminler Galaxy Gear 2 ile birlikte bahsedilen geliştirmelerin uygulanacağı yönünde. Zira ilk ürünün bir nevi tüketici nabzını yoklama hamlesi olduğu daha önce gündeme gelmişti.

Galaxy Gear'ın 299$'lık fiyatına yapılan savunma ise Ar-Ge masraflarının çıkarılması gerektiği. Genelde ilk ürünlerde maliyetlerin yüksek olması beklenen bir durum. Sonraki ürünlerde altyapı hazır olduğu için maliyet de düşüyor. 

http://www.androidheadlines.com/2013/09/samsung-aware-that-the-gear-lacks-something-special-will-bring-in-the-experts-to-fix-it.html Yorum Yaz
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yasinadin 5 yıl en beğenilen
note 3 un yanında herkese beles dagıtılması gereken bir cihaz onun disinda gidip de para verip alınacak birsey deil.
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nerdroid 5 yıl
sizi bilmem ama bence akıllı saatler çok gereksiz .
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VlknFX 5 yıl
bukadar olur ya sony çıkardı apple eli kulağında çıkaracak diye hemen allelacele çıkar sonra pardon pardon biz koyunlar nasılsa alır dedik ondan bundan sonrası daha iyi olucak yuh yuh samsung yüzümden gözümden düştün iyice
bukadar olur ya sony çıkardı apple eli kulağında çıkaracak diye hemen allelacele çıkar sonra pardon pardon biz koyunlar nasılsa alır dedik ondan bundan sonrası ...
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senersongur 5 yıl
Pasaporta işletme dahil Note 3 ve Gear 1750 TL'ye alabiliyorum ama ihtiyacım yok.
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karakorsansakal 5 yıl
31 ekimi beklemeli sebebi; Google nexus gem akıllı saat çıkıyormuş
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jerome34 5 yıl
akıllı saattede samsung bır sarjı beceremıyor anlasılan,bu konudada yıne en ıyısını sony yapmış.
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karakorsansakal 5 yıl
yukardaki açıklamaya göre Demek ki neymiş; gear ilk çıktığında almamak gerekir 2 cisini beklemeli
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dasfidanya 5 yıl
Aynen katiliyorum. Ayriyetten alinirsa 100 tl, galaxy serisi yeni telefon alana bedava olmali.
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alp0007 5 yıl
Daha kat etmeleri gereken çok yol var, bedava verseler Galaxy Gear'ı kullanırım.
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Master_Evil 5 yıl
çok pahalı 100tlden fazla olmamalı
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TheDcdy 5 yıl
Samsung'u kullanıcının yanında görürdüm meğersem cebinde görmeliymişim.
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smart1978 5 yıl
Galaxy Gear bedava dagitilmaya devam edilebilir kimse 900 TL vermez. Rakipleri daha iyi ozellikle pil konusunda.
Ayrica ekranin AMOLED olmasi kabul edilemez bir diger fiyasko. AMOLED rutubete suya dayanamazlar LCD turevleri suya karsi daha dayaniklidir.
Galaxy Gear tutulmayacagini biliyordum .
Galaxy Gear 2 tabiki daha iyi olacaktir.
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DH Misafiri 5 yıl
bu saat sadece artistlik yapmak için alınabilir.
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carpediemsral 5 yıl
akıllı saat olayına bir ısınamadım gitti. note 3 ün yanında hediye olarak verirlerse satmak için alınabilir. tabi 100 dolara bile satın alacak birisi çıkar mı ayrı konu. 299 dolar nedir. evladiyelik saat alınır o fiyata.
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DaRKFoRCeS 5 yıl
Bir ürünü çıkartmadan önce tüketicilerle buluşup görüşen firma varmıdır.Bu teknolojiyi üreteceğiz deneyimlemeleriniz bize yol gösterecek gibisinden.Sonuçta para ödeniyor bu teknolojilere.Bedava verecek değiller araştıra geliştirmede söz konusu fakat pil olayı şu zamanda akıllı telefon kullananların bile en büyük sorunu iken akıllı saatin esprisi nedir.Akıllı saat alacağına git ADAMAKILLI bir saat al yıllarca kullan.
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emre350z 5 yıl
Sony smart watch 2 bence en iyisi apple ın hiçbir zaman ilk kez çıkardığı ürünü almamak en iyisi en az 2. 3. nesil almak gerekir. Bunu ipod touch 1. nesili aldığımda yaşadım.
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