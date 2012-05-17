Samsung Galaxy Note 10.1, ARM Mali-604T GPU'su ile grafik performansında iddialı geliyor

Samsung ilk tanıtımını Mobil Dünya Kongresi'nde yaptığı ancak daha sonra donanım güncellemesi için çıkışını ileri bir tarihe bıraktığı yeni tableti Galaxy Note 10.1'e ait detaylar şekillenmeye başladı. Tanıtımı yapılan ilk örneğinde Galaxy Note'daki çift çekirdekli Exyno 4210 işlemcisine yer verilen Galaxy Note 10.1'in piyasaya çıkacak versiyonunda ise Galaxy S III'te de yer alan dört çekirdekli Exynos 4412 işlemcisine yer verileceği ancak bazı farklılıklar olacağı ifade ediliyor.

Yeni iPad'in çift işlem çekirdeğine ve dört çekirdekli grafik birimine sahip A5X işlemcisine karşı Samsung, 1.5GHz'de çalışan Exynos 4412'de, Galaxy S III'teki versiyondan farklı olarak ARM'ın Mali 400 GPU çözümü yerine en yeni tasarımı olan Mali-604T grafik yongasına yer veriyor. Samsung'a yakın kaynakların bu durumu doğruladığı ifade edilirken, ortaya çıkan grafik performansının örneğin Galaxy S III'e kıyasla ölçüm yazılımının türüne göre iki kata kadar daha yüksek olacağı söyleniyor.

32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan işlemci aynı zamanda her çekirdeğin bağımsız frekans ve voltaj değerlerinde çalışabilmesine olanak tanıyan asenkron tasarım sayesinde performansın yanında enerji verimliliğinde de çıtayı yükseltiyor. 10.1-inç büyüklüğünde ve 1280 x 800 piksel çözünürlüğünde PLS ekrana sahip olan Galaxy Note 10.1, Samsung'un 5.3-inçlik Galaxy Note telefon/tablerinde gördüğümüz S-Pen kalem teknolojisini de bünyesinde barındırıyor.

Galaxy Note 10.1'in Türkiye çıkış tarihi ve satış fiyatı henüz netlik kazanmış değil.