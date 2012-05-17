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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung Galaxy Note 10.1, ARM Mali-604T GPU'su ile grafik performansında iddialı geliyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
17,3b
1
21
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung ilk tanıtımını Mobil Dünya Kongresi'nde yaptığı ancak daha sonra donanım güncellemesi için çıkışını ileri bir tarihe bıraktığı yeni tableti Galaxy Note 10.1'e ait detaylar şekillenmeye başladı.  Tanıtımı yapılan ilk örneğinde Galaxy Note'daki çift çekirdekli Exyno 4210 işlemcisine yer verilen Galaxy Note 10.1'in piyasaya çıkacak versiyonunda ise Galaxy S III'te de yer alan dört çekirdekli Exynos 4412 işlemcisine yer verileceği ancak bazı farklılıklar olacağı ifade ediliyor.
Yeni iPad'in çift işlem çekirdeğine ve dört çekirdekli grafik birimine sahip A5X işlemcisine karşı Samsung, 1.5GHz'de çalışan Exynos 4412'de, Galaxy S III'teki versiyondan farklı olarak ARM'ın Mali 400 GPU çözümü yerine en yeni tasarımı olan Mali-604T grafik yongasına yer veriyor. Samsung'a yakın kaynakların bu durumu doğruladığı ifade edilirken, ortaya çıkan grafik performansının örneğin Galaxy S III'e kıyasla ölçüm yazılımının türüne göre iki kata kadar daha yüksek olacağı söyleniyor.
32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan işlemci aynı zamanda her çekirdeğin bağımsız frekans ve voltaj değerlerinde çalışabilmesine olanak tanıyan asenkron tasarım sayesinde performansın yanında enerji verimliliğinde de çıtayı yükseltiyor. 10.1-inç büyüklüğünde ve 1280 x 800 piksel çözünürlüğünde PLS ekrana sahip olan Galaxy Note 10.1, Samsung'un 5.3-inçlik Galaxy Note telefon/tablerinde gördüğümüz S-Pen kalem teknolojisini de bünyesinde barındırıyor.
Galaxy Note 10.1'in Türkiye çıkış tarihi ve satış fiyatı henüz netlik kazanmış değil. 

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mkt 7 yıl en beğenilen
cagataykoroglu
Artık başım dönüyor. Her gün yeni işlemci yeni gpu yeni tablet yeni bilmem ne. ipad ve iphone u sırf bu yüzden seviyorum. En azından aldığının ertesi haftası yeni model çıkmıyor.

Yanlış tespit kardeş sen sadece hamilesin yoksa İphone'dan değil o :)
cagataykorogluArtık başım dönüyor. Her gün yeni işlemci yeni gpu yeni tablet yeni bilmem ne. ipad ve iphone u sırf bu yüzden seviyorum. En azın...
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strahd_von_zarovich 7 yıl
Apple bütün safları çok güzel kafaladı helal olsun , artık millet bu çözünürlüğe kötü diyor , yeni ipad im var ekranı ne şimdiki full hd bilgisayarımın ekranından çok iyi ne de bundan önceki Hd bilgisayarımın ekranından çok iyi . Neden çünkü ekran küçük! Teknolojinin gelişmesini herkes istiyor ama gereksiz fanlık yapmayın ya da rakamlara bakarak konuşmayın. Büyük bir ekran olsa tamam retina mükemmel ya da full hd çok güzel denirde , 16 inçlik full hd laptoplara bile gereksiz denirken 10 inçlik alette full hd olsaymış demek saçmalıktan başka bir şey değil. Bundan şikayet edenlerde eminim gidip ekran kartının bellek kapasitesine bakıp ekran kartı alanlardır ...
Apple bütün safları çok güzel kafaladı helal olsun , artık millet bu çözünürlüğe kötü diyor , yeni ipad im var ekranı ne şimdiki full hd bilgisayarımın ekranınd...
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MasterAss.Cagatay 7 yıl
604T Samsung yeni grafik çipi tamamen optimize edecek kadar geniş bir süre tanıyacak. çok iyi oldu bu atılım .
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artcraft35 7 yıl
demek ki battlefieldin android versiyonu yolda
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E_Aydin35 7 yıl
Yeni iPad ile kıyasıya rekabete giricek o açıkça anlaşılıyor zatende güzel bir f/p karşılaştırması olur inşallah. Bence bu haliyle daha iyi, önceden güncellenmeden çıkmış olsaydı belkide çoğu kişi için pek önemli olmıyıcaktı Apple varken..
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aohung1104 7 yıl
En azından aldığının ertesi haftası yeni model çıkmıyor.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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InViSiBLePLaYeR 7 yıl
Yüksek çözünürlük daha çok enerji harcar daha büyük pil koyman gerekir cihaz ağırlaşır ayrıca enerji ısıya dönüştüğü için daha çok ısınır 1280*800 bizim normal bilgisayarlarda,televizyonlarda(1280*720) film izleyip oyun oynadığımız çözünürlük ayrıca Yeni Ipad güçlü işlemci ve grafik birimleri için yapılan oyunlarda kasma yapabilir daha görmedik bu tür oyunları ama hem daha çok ısınacaktır hem de daha çok zorlanacaktır
1 Yanıt Yanıtla
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smart1978 7 yıl InViSiBLePLaYeR
InViSiBLePLaYeR

Yüksek çözünürlük daha çok enerji harcar daha büyük pil koyman gerekir cihaz ağırlaşır ayrıca enerji ısıya dönüştüğü için daha çok ısınır 1280*800 bizim normal bilgisayarlarda,televizyonlarda(1280*720) film izleyip oyun oynadığımız çözünürlük ayrıca Yeni Ipad güçlü işlemci ve grafik birimleri için yapılan oyunlarda kasma yapabilir daha görmedik bu tür oyunları ama hem daha çok ısınacaktır hem de daha çok zorlanacaktır

Yüksek çözünürlüğe göre güçlü işlemci, akıllı batarya tüketimi vs.. zaten geliştiriliyor..

Sonuçta işlemci mimarisi eskisi üzerine olup hız çarpanını artıtılmış modeller değilki!
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Castiel 7 yıl
donanım guzel, fıyatıda uygun tutarlar ıns
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smart1978 7 yıl
Retina ekran nedir bilmeyenler var...
Ne dediklerini bilmiyorlar.. Appla Retina Ekran lı telefon ve tablet çıkardı diye felaket mi oldu?... Olmadı...
Samsung kalem teknolojisini de denemek istiyor o yüzden Note 10.1 deniliyor..
Retina Ekran lısı da kesin çıkacak belki 6 sonra...
Çıktığında da bazıları şok olmasın...
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gunman233 7 yıl
strahd_von_zarovich +1
napolyon94 +1
Ayrıca gerekli olup olmaması bir yana bu işlemci ve ekran kartlarının (hem de sadece(!) 1280*800 çözünürlükte bile) 5-6 senelik "konsol kalitesinde" bile grafikler sunacağına 'inanan' saflar neye, neden inandıklarını biliyorlar mı acaba? Hani nerede gösterin bakalım. Bilginiz, fikriniz reklam sloganlarından öteye gitsin biraz. Merkezi işlemci ve Gpu'lar bir 10 kat artarsa görürsünüz belki. Çıkmış 2 watt'lık çipin 200 watt ile çalışan canavarlara yetişeceğini söylüyorlar, çok yakında(!). Gerçekçi olun. Kaldı ki Mali t-604 en güçlü gpu. Gözünüz boyanmaktan lacivertin en çirkin tonu olmuş, fanatik gibi öne sürmeyin nakil edilen şeyleri. Tamam çok istiyorsanız 4000*3000 de olsun çözünürlük 10" ekranda ama onu besleyecek altyapı var mı performantan ödün vermeden? YOK.
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napolyon94 7 yıl
1280*800 neyinize yetmiyor full hd koyunca ne olucak ha elran guzel olacak ama angry birds te bile 15 fps yle oynanicak,bu gpu 720p yi yerinde besler
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strahd_von_zarovich 7 yıl
Apple bütün safları çok güzel kafaladı helal olsun , artık millet bu çözünürlüğe kötü diyor , yeni ipad im var ekranı ne şimdiki full hd bilgisayarımın ekranından çok iyi ne de bundan önceki Hd bilgisayarımın ekranından çok iyi . Neden çünkü ekran küçük! Teknolojinin gelişmesini herkes istiyor ama gereksiz fanlık yapmayın ya da rakamlara bakarak konuşmayın. Büyük bir ekran olsa tamam retina mükemmel ya da full hd çok güzel denirde , 16 inçlik full hd laptoplara bile gereksiz denirken 10 inçlik alette full hd olsaymış demek saçmalıktan başka bir şey değil. Bundan şikayet edenlerde eminim gidip ekran kartının bellek kapasitesine bakıp ekran kartı alanlardır ...
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