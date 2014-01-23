Samsung, Galaxy Note 3'teki kılıf uyumsuzluğu konusuna açıklık getirdi





Samsung'un Galaxy Note 3 akıllı telefonu için yayınladığı Android 4.4 KitKat güncellemesi sonrasında bazı kullanıcıların üçüncü taraf kılıflarda uyumsuzluk sorunu yaşadığı gündeme gelmeye başlamıştı.





Spigen gibi onaylı üreticilerin dahi S-View destekli kılıflarında uyumsuzluk sorunları baş gösterirken, Samsung cephesinden de bir açıklama geldi.





Firma açıklamasında, müşterilerin aksesularında tatmin edici bir tecrübe yaşamak için kendi üretimi olan aksesuarları kullanmaları gerektiğini belirtirken, akıllı Samsung bileşenlerini taşıyan üçüncü taraf aksesuarların da tercih edilebileceğini dile getirdi. Bununla birlikte firma KitKat güncellemesi ile üçüncü taraf aksesuarlar arasında herhangi bir uyumsuzluk sorunu olmadığını sözlerine ekledi.





Bilindiği gibi S-View özelliğinin çalışması için aksesuarda özel bir yonganın olması gerekiyor. Cihaz bu yongayı algılayarak S-View özelliğini devreye sokuyor. Ancak KitKat güncellemesi sonrasında yonganın algılanmasında problem olduğu tahmin ediliyordu. Samsung'un yaptığı açıklama ise sıkıntının güncelleme ile alakalı olmadığını gösteriyor. Problem yaşayanların bu açıklama sonrası nasıl bir tepki göstereceği merak konusu.

http://www.phonearena.com/news/Samsung-issues-a-statement-on-compatibility-of-3rd-party-accessories-with-Note-3-on-KitKat_id51721