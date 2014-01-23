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Samsung, Galaxy Note 3'teki kılıf uyumsuzluğu konusuna açıklık getirdi

5 yıl
21,3b
1
46
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung, Galaxy Note 3'teki kılıf uyumsuzluğu konusuna açıklık getirdi

Samsung'un Galaxy Note 3 akıllı telefonu için yayınladığı Android 4.4 KitKat güncellemesi sonrasında bazı kullanıcıların üçüncü taraf kılıflarda uyumsuzluk sorunu yaşadığı gündeme gelmeye başlamıştı.

Spigen gibi onaylı üreticilerin dahi S-View destekli kılıflarında uyumsuzluk sorunları baş gösterirken, Samsung cephesinden de bir açıklama geldi. 

Firma açıklamasında, müşterilerin aksesularında tatmin edici bir tecrübe yaşamak için kendi üretimi olan aksesuarları kullanmaları gerektiğini belirtirken, akıllı Samsung bileşenlerini taşıyan üçüncü taraf aksesuarların da tercih edilebileceğini dile getirdi. Bununla birlikte firma KitKat güncellemesi ile üçüncü taraf aksesuarlar arasında herhangi bir uyumsuzluk sorunu olmadığını sözlerine ekledi.

Bilindiği gibi S-View özelliğinin çalışması için aksesuarda özel bir yonganın olması gerekiyor. Cihaz bu yongayı algılayarak S-View özelliğini devreye sokuyor. Ancak KitKat güncellemesi sonrasında yonganın algılanmasında problem olduğu tahmin ediliyordu. Samsung'un yaptığı açıklama ise sıkıntının güncelleme ile alakalı olmadığını gösteriyor. Problem yaşayanların bu açıklama sonrası nasıl bir tepki göstereceği merak konusu. 

http://www.phonearena.com/news/Samsung-issues-a-statement-on-compatibility-of-3rd-party-accessories-with-Note-3-on-KitKat_id51721 Yorum Yaz
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donanımcı123 5 yıl en beğenilen
Adamlar güncellemeyle kılıfı bozuyor, bir ilk
Bir sonraki güncellemede de kılıfların dikişleri sökülmeye başlar
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Quattro 5 yıl
Apple'ın iOS 7 sonrası çakma kablolarla şarja izin vermemesinden çok farklı bir olay değil aslında.
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Like a Sir 5 yıl
rahmetlinin yanlış tutuyorsunuz demesi kadar saçma bir açıklama olmuş samsung
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benheryerdeyim 2 yıl
Apple'dan geri dönüş bekliyoruz. Bu tarz kapları alabilecek bir kitle var.
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Captain_Ivy 4 yıl
REnkler çok hoşmuş
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snomask 4 yıl
üçüncü tarafı boşver orjinal kılıfım çalışmıyor. kapağı açıyorsun hiç açılmamış gibi davranıyor. yok mu bunun çözümü?
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maliozi 5 yıl
Orjinalinide tanımıyor alet, hatta ilk 10 gün tanıdı sonra tanımaz oldu. Samsung yaparsa böyle yapar helal olsun telefon resmen trip atıyor, tavır koyuyor.
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DH Misafiri 5 yıl
Benim kullanmış olduğum s-wiev kılıf orjinal olduğu halde desteklemiyor.. yakışmadı samsung...
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K.can.tas 5 yıl
İlginç
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carter 5 yıl
Adamlar binbir çeşit note 3 çıkardı. Haliyle onlar da şaşırdı ne yapsınlar yazık.
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DH Misafiri 5 yıl
Bende s view kullaniyorum ayni sorun bende de var ama bence o sorun sahtesiyle orijinaliyle alakasi yok.kitkat guncellemesinden sonra bence kilifin icindeki çipleri tanimiyor bu yüzden olmuyor.umarim gelecek yeni guncellemeyle düzelir.
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DH Misafiri 5 yıl
Ben benim kilifi buradan almistim
telefongiydir.com/...
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AppleFans 5 yıl
Knox ve sayac sacmaligindan sonra cok normal geldi.
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Chulsu 5 yıl ekrem71
nasıl yani
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