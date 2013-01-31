Samsung, Galaxy Note serisinde kullanılan sayısallaştırıcı ve kalemlerin üreticisi Wacom'un %5'lik hissesini satın alıyor





Galaxy Note serisinin ilk üyesini 2011 yılında piyasaya süren ve kimsenin ummadığı ciddi bir satış başarısı elde eden Samsung, uzun bir aranın ardından stylus kalemlerin yeniden mobil sektörde popüler hale gelmesinde önemli bir rol oynadı. Geçtiğimiz sene satışa çıkan Galaxy Note 10.1 ve Note 2 ile S-Pen adını verdiği özel kalemine geliştirdiği yeni yazılımla farklı işlevler kazandıran firmanın S-Pen'li çözümlerinin sayısını arttıracağı konuşuladursun, bu ürünlere eşlik eden stylus ve sayısallaştırıcıların üreticisi Wacom, Samsung Elektronik'in alt kuruluşu olan Samsung Asya'nın %5'lik hisse alımı gerçekleştirdiğini açıkladı. 58.9 milyon dolarlık bu yatırımın mobil sektörün liderinin dijital kalem teknolojilerine daha stabil bir şekilde erişebilmesini mümkün kılacağını belirten Japonya merkezli şirket, ilerleyen dönemlerde Samsung'un bu tür teknolojilerden daha fazla istifade edebileceğini dolaylı olarak ifade etmiş oldu.





Grafik tablet de denilen çeşitli sayısallaştırıcılar geliştirip piyasaya süren Wacom, elektromanyetik rezonans teknolojisini kullanarak işlem için gerekli gücün rezonant indüktif kuplaj yoluyla sayısallaştırıcıdan kaleme aktarılmasını sağlıyor. Böylece kendi içerisinde herhangi bir güç birimi bulundurmayan stylus kalemler, rakip çözümlerden çok daha ince, ergonomik ve esnek bir şekilde dizayn edilebiliyor. Firmanın sayısallaştırıcıları ayrıca hassas basınç algılama fonksiyonları sayesinde kullanıcıya daha gerçekçi bir yazma deneyimi yaşatabiliyor. Wacom ve dijital kalem teknolojilerini Samsung için cazip kılan unsurların başında gelen bu özellikler, her yeni nesilde biraz daha genişleyen dokunmatik panellerin yazı işlemleri hususundaki başarısını üst seviyelere çıkarıyor. Halihazırda endüstrinin en hızlı büyüyen mobil pazarına sahip Çin, yazma işlevleri gelişmiş ürünlere en çok ihtiyaç duyan bölgelerin başında geliyor. Güney Koreli üreticinin bu durumdan faydalanmak amacıyla uzak doğudaki S Pen'li modellerine en yakın zamanda yenilerini eklemesi bekleniyor.

http://wacom.jp/data/en_ir_news/130130_S_Release_E_final.pdf