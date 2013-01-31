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Samsung, Galaxy Note serisinde kullanılan sayısallaştırıcı ve kalemlerin üreticisi Wacom'un %5'lik hissesini satın alıyor

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Samsung, Galaxy Note serisinde kullanılan sayısallaştırıcı ve kalemlerin üreticisi Wacom'un %5'lik hissesini satın alıyor

Galaxy Note serisinin ilk üyesini 2011 yılında piyasaya süren ve kimsenin ummadığı ciddi bir satış başarısı elde eden Samsung, uzun bir aranın ardından stylus kalemlerin yeniden mobil sektörde popüler hale gelmesinde önemli bir rol oynadı. Geçtiğimiz sene satışa çıkan Galaxy Note 10.1 ve Note 2 ile S-Pen adını verdiği özel kalemine geliştirdiği yeni yazılımla farklı işlevler kazandıran firmanın S-Pen'li çözümlerinin sayısını arttıracağı konuşuladursun, bu ürünlere eşlik eden stylus ve sayısallaştırıcıların üreticisi Wacom, Samsung Elektronik'in alt kuruluşu olan Samsung Asya'nın %5'lik hisse alımı gerçekleştirdiğini açıkladı. 58.9 milyon dolarlık bu yatırımın mobil sektörün liderinin dijital kalem teknolojilerine daha stabil bir şekilde erişebilmesini mümkün kılacağını belirten Japonya merkezli şirket, ilerleyen dönemlerde Samsung'un bu tür teknolojilerden daha fazla istifade edebileceğini dolaylı olarak ifade etmiş oldu.

Grafik tablet de denilen çeşitli sayısallaştırıcılar geliştirip piyasaya süren Wacom, elektromanyetik rezonans teknolojisini kullanarak işlem için gerekli gücün rezonant indüktif kuplaj yoluyla sayısallaştırıcıdan kaleme aktarılmasını sağlıyor. Böylece kendi içerisinde herhangi bir güç birimi bulundurmayan stylus kalemler, rakip çözümlerden çok daha ince, ergonomik ve esnek bir şekilde dizayn edilebiliyor. Firmanın sayısallaştırıcıları ayrıca hassas basınç algılama fonksiyonları sayesinde kullanıcıya daha gerçekçi bir yazma deneyimi yaşatabiliyor. Wacom ve dijital kalem teknolojilerini Samsung için cazip kılan unsurların başında gelen bu özellikler, her yeni nesilde biraz daha genişleyen dokunmatik panellerin yazı işlemleri hususundaki başarısını üst seviyelere çıkarıyor. Halihazırda endüstrinin en hızlı büyüyen mobil pazarına sahip Çin, yazma işlevleri gelişmiş ürünlere en çok ihtiyaç duyan bölgelerin başında geliyor. Güney Koreli üreticinin bu durumdan faydalanmak amacıyla uzak doğudaki S Pen'li modellerine en yakın zamanda yenilerini eklemesi bekleniyor. 

http://wacom.jp/data/en_ir_news/130130_S_Release_E_final.pdf Yorum Yaz
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ColDasHeLL 6 yıl en beğenilen
ünal aysal samsunguda alda durdur şu firmayi
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erturk unal 6 yıl
biri samsung'u durdursun. somebody stop me :) youtube.com/...
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erturk unal 6 yıl
biri samsung'u durdursun. somebody stop me :)
youtube.com/...
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MASTERMIND 6 yıl
Adamlar diğer firmalara bağlı kalmak istemiyor. Kalemi de kendisi üretir artık. Bundan önce de sanırım bluetooth ve wifi yongalarını üreten bir firmayı satın almıştı. Adamlar yabancı madde sevmiyor anlaşılan. Tebrikler
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kımyasal 6 yıl
samsung 5 inc akımını başlattı ve diğer şirketlerde 5 inc modeller piyasaya sürdü.yalnız samsung note 2 yi ayırak diğer bir özellik ise S pen + kullanılabilirlik oranı yüksek.samsung iyi bir yolda ilerliyor.
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V4LKyR 6 yıl
Neden acaba sadece %5'lik kısmını almayı seçmiş? İstese Wacom değil, Wacom'un çalışanlarını yedi düvelleriyle beraber alabilir. %5 çok küçük ve saçma bir parça.
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SystemApps 6 yıl
bari kalem işine bulaşmasaydın samsung :D
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Klitz 6 yıl
samsung bu kalem işinin patentini almalı :D
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ColDasHeLL 6 yıl en beğenilen
ünal aysal samsunguda alda durdur şu firmayi
1 Yanıt Yanıtla +6
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Thetumbler 6 yıl ColDasHeLL
ColDasHeLL
ünal aysal samsunguda alda durdur şu firmayi


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Virtual Reality 6 yıl
Samsung bu kalem işini tutturdu. Demek ki kaleme yönelik güzel yazılımlar sunulduğu sürece insanlar kullanmaktan keyif alıyorlar. Ben şahsen diğer tablet üreticilerinde de kalem görmek isterim. Kalemler ve yazılımları geçmiş yıllarda kalan sorunlu çöp aksesuarlar değiller. Gerçekten çok tutarlı çalışıyorlar ve faydalı yazılımlarda her geçen gün artıyor. Samsung inat etti kazandı, piyasa kabul etti. Ama diğer üreticiler içinde henüz geç değil. Tabletlerine ve dev ekranlı akıllı telefonlarına kalemi ekleyip geçsinler.
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vamp 6 yıl
Moribito
Samsung legal yollardan resmen dunyayi ele geciriyor. Bu firma daha ne kadar buyuyecek ?

Büyüyeceği yer anca nokia kadar olur. Teknolojide ilerlemeyi kesip yan gelip yatmaya başlarlarsa artık rakip çok ;)
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Moribito 6 yıl vamp
vamp

Moribito

Samsung legal yollardan resmen dunyayi ele geciriyor. Bu firma daha ne kadar buyuyecek ?


Büyüyeceği yer anca nokia kadar olur. Teknolojide ilerlemeyi kesip yan gelip yatmaya başlarlarsa artık rakip çok ;)

Samsung ile Nokia karsilastirilamaz bile. Samsung telefon, beyaz esya, hayat sigortasi vsvs bircok alanda faaliyet gosteren bir dunya devi. Sadece gayri menkulleri +350 milyar dolar, nokia nedir, kimdir, allah askina.
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