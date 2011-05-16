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Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung Galaxy S, Galaxy Tab ve serinin diğer üyeleri Android 2.3'e güncelleniyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
20,7b
1
25
Cep İşletim Sistemleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Henüz pek çok ülkede satışa sunulmayan Galaxy S II için şimdiye kadar iki güncelleme yayınlayan Samsung, Galaxy S ve Galaxy Tab başta olmak üzere mevcut pek çok modelini etkileyen resmi Android 2.3 güncellemesini kullanıma sunuyor. Güney Kore merkezli firmadan yapılan açıklamaya göre ekstra performans, kullanıcı arabirimine yönelik güncellemeler, geliştirilmiş kopyala-yapıştır özelliği ve 3D grafikler ile medya oynatımına yönelik optimizasyonlar için yeni güncelleme ilk etapta İngiltere ve İskandinav ülkelerindeki kullanıcılarla buluşurken takip eden süreçte yapılan bölgesel planlamaya göre Avrupa, Kuzey Amerika, Ortadoğu, Asya ve Kuzey Afrika'da da sunulacak.

Galaxy S ve Galaxy Tab'e ek olarak Ace, Gio ve Fit modellerini kapsayan yeni işletim sistemi güncellemesi, Kies cihaz yönetim yazılımı üzerinden kurulabilecek.


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séquestre 8 yıl
Samsungculara iyi haber :)
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blo91 8 yıl
Merhabalar ben galaxy tab almayı düşünüyorum da eğer galax tab'ini güncelleyen var ise..
android'in 2.2 sürümünde bulunan uyumsuzluk problemleri, internet tarayıcısında bulunan takılmalar gibi yazılımsal sorunlar bu güncelleme ile giderilmiş mi? veya Sizce giderilir mi?
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seas79 8 yıl
fx57

Teşekkürler...
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souledge 8 yıl
*#272*imei no# şeklinde bölge kodunu değiştirip daha sonra seçeneklerden tamamen türkçe yapabilirsiniz.Hiçbir garanti sorunu teçkil etmeyecektir.Kendi 5830 ace de kullanmaktayım.
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dukenukem82 8 yıl
millet regionla oynayarak indirmiş rusça programlar var diyorlar :))
bekleyelim turk regiona gelmesini sabır yani
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manyakurt 8 yıl
@Firaristt
Teşekkürler bilgilendirme için.
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Firaristt 8 yıl
@manyakurt Türkiye'deki pcnizdki kies ile atabilirsiniz sorun çikmaz. Bnim sgs Bulgaristan'dan geldi ama.kiesten yapilan.güncellemeler Türkiye romu sorun çikmaz yani...
MERAKLISINA: Dün bir kaç telefoncuya sordum sgs2 için Türkiye garantili cihaza 1100TL dediler. Malum.fiyati.biraz.yüksek olduğu için daha geyirtmemişler ama.istediğim zaman getirtebilirlermiş(i9100 nami.diyer.sgs2)
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manyakurt 8 yıl
ingiltereden GS2 almayı düşünüyorum ama yeri gelmişken sorayım, yeni android güncellemesi geldiği zaman ingiltere versiyonunu türkiyeden yapabilecekmiyim yoksa türkiye güncellemesini beklemek zorunda mı kalacağım. Bir diğer deyişle, ingiltereden telefonu alsam, türkiyede official olarak her türlü güncellemesini yapabilirmiyim :D
not: rom falan atmak istemiyorum, ugraşamam onla sorunsuz güncellensin yeter.
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sendemail 8 yıl
samsung coşmaya devam ede dursun ,ben halen sony eric. neo'nun memlekete gelmesini bekliyorum.Bugün az kalsın galaxy 9003 veya Ace alacaktım ,dedim ki ya sabır SE neo'yu bekle...
bu şirketin tr masası ne yapıyor çekirdek mi yiyorlar mesai saatlerinde anlamıyorum ki,hazır talep var getir şu ürünü ,her modelinde böyle yapıyor.Memlekete 1 milyon adet getir demiyoruz ki ,madem talep endişen pazar payın var ,internet üzerinden resmi şekilde sat kardeşim,internetten talep topla..
o denli sofistike cihaz üreten bir firma satış pazarlamaya gelince lütfetmemizi bekliyor ,beklesinler ,yakındır ace ya da 9003 e atlayacağım,sömürsün samsung beni...paramızla maymun olduk olacak iş mi !götür samsung...
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sendemail 8 yıl
samsung coşmaya devam ede dursun ,ben halen sony eric. neo'nun memlekete gelmesini bekliyorum.Bugün az kalsın galaxy 9003 veya Ace alacaktım ,dedim ki ya sabır SE neo'yu bekle...
bu şirketin tr masası ne yapıyor çekirdek mi yiyorlar mesai saatlerinde anlamıyorum ki,hazır talep var getir şu ürünü ,her modelinde böyle yapıyor.Memlekete 1 milyon adet getir demiyoruz ki ,madem talep endişen pazar payın var ,internet üzerinden resmi şekilde sat kardeşim,internetten talep topla..
o denli sofistike cihaz üreten bir firma satış pazarlamaya gelince lütfetmemizi bekliyor ,beklesinler ,yakındır ace ya da 9003 e atlayacağım,sömürsün samsung beni...paramızla maymun olduk olacak iş mi !götür samsung...
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SpyAnaconda 8 yıl
Gio kullanıcısı olarak sevindim...
Bir arkadaş mini yi sormuş ona da gelecek burda belirtilmemiş amaa
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