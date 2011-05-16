Samsung Galaxy S, Galaxy Tab ve serinin diğer üyeleri Android 2.3'e güncelleniyor

Henüz pek çok ülkede satışa sunulmayan Galaxy S II için şimdiye kadar iki güncelleme yayınlayan Samsung, Galaxy S ve Galaxy Tab başta olmak üzere mevcut pek çok modelini etkileyen resmi Android 2.3 güncellemesini kullanıma sunuyor. Güney Kore merkezli firmadan yapılan açıklamaya göre ekstra performans, kullanıcı arabirimine yönelik güncellemeler, geliştirilmiş kopyala-yapıştır özelliği ve 3D grafikler ile medya oynatımına yönelik optimizasyonlar için yeni güncelleme ilk etapta İngiltere ve İskandinav ülkelerindeki kullanıcılarla buluşurken takip eden süreçte yapılan bölgesel planlamaya göre Avrupa, Kuzey Amerika, Ortadoğu, Asya ve Kuzey Afrika'da da sunulacak.
Galaxy S ve Galaxy Tab'e ek olarak Ace, Gio ve Fit modellerini kapsayan yeni işletim sistemi güncellemesi, Kies cihaz yönetim yazılımı üzerinden kurulabilecek.
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android'in 2.2 sürümünde bulunan uyumsuzluk problemleri, internet tarayıcısında bulunan takılmalar gibi yazılımsal sorunlar bu güncelleme ile giderilmiş mi? veya Sizce giderilir mi?
Teşekkürler...
bekleyelim turk regiona gelmesini sabır yani
Teşekkürler bilgilendirme için.
MERAKLISINA: Dün bir kaç telefoncuya sordum sgs2 için Türkiye garantili cihaza 1100TL dediler. Malum.fiyati.biraz.yüksek olduğu için daha geyirtmemişler ama.istediğim zaman getirtebilirlermiş(i9100 nami.diyer.sgs2)
not: rom falan atmak istemiyorum, ugraşamam onla sorunsuz güncellensin yeter.
bu şirketin tr masası ne yapıyor çekirdek mi yiyorlar mesai saatlerinde anlamıyorum ki,hazır talep var getir şu ürünü ,her modelinde böyle yapıyor.Memlekete 1 milyon adet getir demiyoruz ki ,madem talep endişen pazar payın var ,internet üzerinden resmi şekilde sat kardeşim,internetten talep topla..
o denli sofistike cihaz üreten bir firma satış pazarlamaya gelince lütfetmemizi bekliyor ,beklesinler ,yakındır ace ya da 9003 e atlayacağım,sömürsün samsung beni...paramızla maymun olduk olacak iş mi !götür samsung...
bu şirketin tr masası ne yapıyor çekirdek mi yiyorlar mesai saatlerinde anlamıyorum ki,hazır talep var getir şu ürünü ,her modelinde böyle yapıyor.Memlekete 1 milyon adet getir demiyoruz ki ,madem talep endişen pazar payın var ,internet üzerinden resmi şekilde sat kardeşim,internetten talep topla..
o denli sofistike cihaz üreten bir firma satış pazarlamaya gelince lütfetmemizi bekliyor ,beklesinler ,yakındır ace ya da 9003 e atlayacağım,sömürsün samsung beni...paramızla maymun olduk olacak iş mi !götür samsung...
Bir arkadaş mini yi sormuş ona da gelecek burda belirtilmemiş amaa