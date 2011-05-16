Samsung Galaxy S, Galaxy Tab ve serinin diğer üyeleri Android 2.3'e güncelleniyor

Henüz pek çok ülkede satışa sunulmayan Galaxy S II için şimdiye kadar iki güncelleme yayınlayan Samsung, Galaxy S ve Galaxy Tab başta olmak üzere mevcut pek çok modelini etkileyen resmi Android 2.3 güncellemesini kullanıma sunuyor. Güney Kore merkezli firmadan yapılan açıklamaya göre ekstra performans, kullanıcı arabirimine yönelik güncellemeler, geliştirilmiş kopyala-yapıştır özelliği ve 3D grafikler ile medya oynatımına yönelik optimizasyonlar için yeni güncelleme ilk etapta İngiltere ve İskandinav ülkelerindeki kullanıcılarla buluşurken takip eden süreçte yapılan bölgesel planlamaya göre Avrupa, Kuzey Amerika, Ortadoğu, Asya ve Kuzey Afrika'da da sunulacak.

Galaxy S ve Galaxy Tab'e ek olarak Ace, Gio ve Fit modellerini kapsayan yeni işletim sistemi güncellemesi, Kies cihaz yönetim yazılımı üzerinden kurulabilecek.