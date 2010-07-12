Samsung Galaxy S için Android 2.2 güncellemesinin çıkış tarihi açıklandı

Android dünyasının en güçlü telefonlarından biri olan Samsung Galaxy S için Android 2.2 güncellemesinin ne zaman çıkacağı kesinleşti. 4-inç boyutundaki SuperAMOLED ekranı ve 1GHz'de çalışan Hummingbird işlemcisiyle sınıfının en güçlü temsilcilerinden biri olan Galaxy S, standart olarak Eclair kod adlı Android 2.1 işletim sistemiyle gelirken, Samsung'dan yapılan açıklamaya göre telefonunun M110S kodunu taşıyan Kore versiyonu, Android 2.2 güncellemesini Ağustos ayının hemen başında alacak.

TouchWIZ 3.0 ve diğer tüm arayüz güncellemelerini içereceği belirtilen Android 2.2 güncellemesinin dağıtımı KIE aracılığıyla yapılacak. Galaxy S'in Kore versiyonu için Ağustos ayında yapılacağı açıklanan güncellemenin, telefonunun uluslararası versiyonu için ne zaman hazır olacağı ise henüz bilinmiyor ancak Samsung'un kullanıcıları fazla bekletmeyeceği ve Kore versiyonunu takip eden en kısa sürede Amerika ve diğer pazarlar için de Android 2.2 güncellemesinim yapılacağı düşünülüyor.