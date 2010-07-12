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Samsung Galaxy S için Android 2.2 güncellemesinin çıkış tarihi açıklandı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
22,9b
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Android dünyasının en güçlü telefonlarından biri olan Samsung Galaxy S için Android 2.2 güncellemesinin ne zaman çıkacağı kesinleşti. 4-inç boyutundaki SuperAMOLED ekranı ve 1GHz'de çalışan Hummingbird işlemcisiyle sınıfının en güçlü temsilcilerinden biri olan Galaxy S, standart olarak Eclair kod adlı Android 2.1 işletim sistemiyle gelirken, Samsung'dan yapılan açıklamaya göre telefonunun M110S kodunu taşıyan Kore versiyonu, Android 2.2 güncellemesini Ağustos ayının hemen başında alacak.

TouchWIZ 3.0 ve diğer tüm arayüz güncellemelerini içereceği belirtilen Android 2.2 güncellemesinin dağıtımı KIE aracılığıyla yapılacak. Galaxy S'in Kore versiyonu için Ağustos ayında yapılacağı açıklanan güncellemenin, telefonunun uluslararası versiyonu için ne zaman hazır olacağı ise henüz bilinmiyor ancak Samsung'un kullanıcıları fazla bekletmeyeceği ve Kore versiyonunu takip eden en kısa sürede Amerika ve diğer pazarlar için de Android 2.2 güncellemesinim yapılacağı düşünülüyor.


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DH Misafiri 9 yıl
kullanisi cok guzel estetil olarak zaten iphon'a benziyor ama kullanisi iphone'dan cok daha iyi !!!! iphon 4'ten samsung galaxy S ten memnun oldumm kadar kalmamistim samsung galaxy S iphon'la rakip diolar ama bana gore iphon'lardan onde ;) on numara telefon
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DH Misafiri 9 yıl
Bu adamlar bu telefonu piyasaya sürmek için neyi bekliyorlar bir türlü anlamış değilim.çok geç kaldılar çok.aylar önce duyruldu.hatta kore'de satışta.ama biz hala galaxy s hakkında türkçe yazılmış bir iki satır bulmaya çabalıyoruz.
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MaTaDoR1970 9 yıl
dun samsung tr yı umıtsızce tekrar aradım pazarlama bolumundenbır yetkılı ıstedım..cıkan beyefendı telefonun normalde temmuz son haftası gıbı stoklarına gırecegını agustos un ılk haftası satısa cıkacagını soyledı.
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DH Misafiri 9 yıl
telefon kendısı gelmedıkı guncellemesı gelsın bunlar beklıyorlar ı phone cıksın bizi türkiyede kimse almasın diye....
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Max_Payne 9 yıl
10 gün içinde bir incelemesini yaparım, siteye eklerim inşallah.
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Batuist 9 yıl
harika bir telefon... android 2.2 ile flash desteği bu telefonu daha da değerli yapacak..
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DH Misafiri 9 yıl
Ya bu firmalar neden değişik ülkeler için değişik firmware çıkarıyorlar? iOS gibi ülkeden ülkeye değişmeyen firmware neden yayınlayamıyorlar/yayınlamıyorlar?
Samsung i8910HD'de Türkiye'ye firmware çıkarmakta o kadar gecikiyordu ki bazı i8910HD sahipleri arasında para toplayıp elin Almanına FW yazdırdılar.
Görüceksiniz; Bu Android 2.2 desteği Türkiye'ye yılbaşına doğru ancak gelecek. Yine yabancı fw'leri yüklemek için didinip duracağız.
Samsunga yazılım konusunda zerre kadar güvenmiyorum artık. Zaten i8910HD son Samsung telefonumdu. Tekrar Nokiaya döneceğim N8 ile.
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Exxcrea 9 yıl

DH Misafiri

Ya bu firmalar neden değişik ülkeler için değişik firmware çıkarıyorlar? iOS gibi ülkeden ülkeye değişmeyen firmware neden yayınlayamıyorlar/yayınlamıyorlar?

Samsung i8910HD'de Türkiye'ye firmware çıkarmakta o kadar gecikiyordu ki bazı i8910HD sahipleri arasında para toplayıp elin Almanına FW yazdırdılar.

Görüceksiniz; Bu Android 2.2 desteği Türkiye'ye yılbaşına doğru ancak gelecek. Yine yabancı fw'leri yüklemek için didinip duracağız.

Samsunga yazılım konusunda zerre kadar güvenmiyorum artık. Zaten i8910HD son Samsung telefonumdu. Tekrar Nokiaya döneceğim N8 ile.

yanlız android bildigim kadarıyla zaten bütün dilleri içinde barındırıyor. yanı samsung türkiyenin yapması gereken birşey olmadigi için global olarak update i eşzamanlı alıcak.
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Eths 9 yıl
çok iyi oldu bu haber.
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RapscallioN 9 yıl

Eths

çok iyi oldu bu haber.



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kirmizibulten 9 yıl
helal olsun.umarim htc biraz akillanir calismalarina hiz verir.aksi halde samsung a piyasayi kaptirir.
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burbat 9 yıl
güzel haber. sanırım bu gidişle desire yerine galaxy s alacağım. Türkiye'ye gelse de görsek bi.
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