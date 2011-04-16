Samsung Galaxy S için Android 2.3 güncellemesi bazı Avrupa ülkelerinde kullanıma sunuldu

Samsung dünya çapında 10 milyondan fazla satarak önemli bir başarıya imza atan Galaxy S için Gingerbread kod adlı Android 2.3.3 güncellemesini kullanıma sundu. Daha önceki açıklamasında güncellemenin Nisan ortalarına doğru çıkacağı sözünü veren Samsung, en azından bazı Avrupa ülkeleri için sözünde durdu ve Android 2.3.3 güncellemesini Kies üzerinden yayınladı. Şu an için sadece İskandinav Ülkeleri, Hollanda ve Almanya için yayınlanan güncellemenin çok yaıkında diğer ülkelerde de çıkması bekleniyor.

Ülkemizde Android 2.1 işletim sistemiyle satılan Galaxy S, 1GHz'de çalışan Hummingbird işlemcisi ve 4-inç boyuytundaki Super AMOLED ekranıyla bugün hala en iyi Android telefonları arasındaki yerini koruyor. Yakında yerini Galaxy S II'ye bırakacak olan Galaxy S için yeni Android güncellemesinin ülkemize ne zaman geleceği ise henüz açıklanmadı.