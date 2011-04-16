Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung Galaxy S için Android 2.3 güncellemesi bazı Avrupa ülkelerinde kullanıma sunuldu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
22b
1
25
Cep İşletim Sistemleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Samsung Galaxy S için Android 2.3 güncellemesi bazı Avrupa ülkelerinde kullanıma sunuldu
Tam Boyutta Gör

Samsung dünya çapında 10 milyondan fazla satarak önemli bir başarıya imza atan Galaxy S için Gingerbread kod adlı Android 2.3.3 güncellemesini kullanıma sundu. Daha önceki açıklamasında güncellemenin Nisan ortalarına doğru çıkacağı sözünü veren Samsung, en azından bazı Avrupa ülkeleri için sözünde durdu ve Android 2.3.3 güncellemesini Kies üzerinden yayınladı. Şu an için sadece İskandinav Ülkeleri, Hollanda ve Almanya için yayınlanan güncellemenin çok yaıkında diğer ülkelerde de çıkması bekleniyor.

Ülkemizde Android 2.1 işletim sistemiyle satılan Galaxy S, 1GHz'de çalışan Hummingbird işlemcisi ve 4-inç boyuytundaki Super AMOLED ekranıyla bugün hala en iyi Android telefonları arasındaki yerini koruyor. Yakında yerini Galaxy S II'ye bırakacak olan Galaxy S için yeni Android güncellemesinin ülkemize ne zaman geleceği ise henüz açıklanmadı.

Samsung Galaxy S için Android 2.3 güncellemesi bazı Avrupa ülkelerinde kullanıma sunuldu
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
séquestre 8 yıl
Hayırlı olsun ne diyelim ..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Hakanonur 8 yıl
yukarıdaki arkadaşın yorumuna katılıyorum turkcell reklamlı rom u silip 1 ay önce 2.3.3 güncellemesini yapmıştım zaten bir çok insan beta dedi ama alakası yok beta olsa hata alırdım hiç hata almadım ayrıca kuracaklar android markete girerek turkce yazın sonra dil seçeneği için gerekli programı bularak yükleyin telefonunuz türkçe olacak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fraxinusss 8 yıl
Geçen ay bende odin ile kurmuştum. Ve kurmamla birlikte, telefonum sanki yeniden doğdu.(Abartmıyorum) Çünkü sık sık işlem yürütürken hata verip kendiliğinden kapanıyordu,telefon pili 1 günü çok zor tamamlıyordu.Sonra 2.3.3 Gingerbread ı yükledim. Sonuç mükemmel. O gün bu gündür hiç kapanma sorunuyla karşılaşmadım. Wireless bağlantısı daha hatasız kuruluyor,rehbere erişim hissedilir derece kısa,menü geçişleri oldukça hızlı...Daha sayılabilecek epeyce olumlu nitelikte değişim sözkonusu... Tlf.nu sırf bu kapanmalar yüzünden satmayı düşünüyordum ama şu an son derece stabil çalışıyor.
Türkçe desteği soran arkadaşlar var, kurulumdan sonra türkçe dil kullanabiliyorsunuz...
Benzer sorunları yaşayan arkadaşlara şiddetle tavsiye ederim...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
orhan azeri 8 yıl
Nexus s ile birlikte googlede tahtin samsunga gecmesinden sonra htc guncelleme isinde cok yavas kaldi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yunuss.10 8 yıl

orhan azeri
Nexus s ile birlikte googlede tahtin samsunga gecmesinden sonra htc guncelleme isinde cok yavas kaldi

Ne oldu sen 1 ay önce yazip duruyodun bu gece geliyo diye daha yeni gelmis
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yunuss.10 8 yıl
Moreocale 2 ile turkce yaparsiniz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
_Max_ 8 yıl
Tüh be bende Galaxy Ace var.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
GReddy41 8 yıl
Hayırlısı bakalım. Darky full versiyonu çıkarsa yükleyeceğim hemen.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ReDComrade 8 yıl
peki bu güncelleme galaxy SL için de gelecek mi?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 8 yıl
kısaca artısı ne !?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ts1967 8 yıl
şu an foruma girebilen var mı?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +178 madmahmutd +134 BlackLead +127 Domatore +113 Galatas4ray +108 Mugetsuga +102 Tugrul_512bit +86 sistemli adam +86 Fenomenon +83 Mutlak.Sıfır +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
21992 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep İşletim Sistemleri, samsung ve güncelleme
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Covertink Hafızalı Dijital Kalem video inceleme "Yazın, çizin kaydeysin!" 8 yıl Haftanın en iyi iOS oyunları -7- 8 yıl BenQ XL 2410T 3D LED LCD Monitör video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim