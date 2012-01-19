Samsung Galaxy S II anavatanında 5 milyondan fazla sattı

Önümüzdeki ay düzenlenecek Mobil Dünya Kongresi 2012 etkinliğinde Galaxy S III modelini tanıtması beklenen Samsung, serinin güncel modeli olan Galaxy S II'nin anavatanı Güney Kore'de 5 milyondan fazla satarak önemli bir başarıya imza attığını duyurdu. 9 ay önce piyasaya çıkan ve gelinen nokta itibariyle Güney Kore'nin en hızlı satan telefonlarından biri olarak ön plana çıkan Galaxy S II, aynı zamanda Samsung'un kendi ülkesindeki pazar payını da güçlendiriyor.

Açıklanan bilgilere göre Samsung, %53 olan pazar payı ile anavatanı Güney Kore'nin en büyük telefon üreticisi olma unvanına da sahip. Android dünyasının en iyi telefonlarından birisi olarak Galaxy S II, çift çekirdekli Exynos işlemcisi ve Super AMOLED Plus gibi donanım özelliklerinin bir getirisi olarak sunduğu yüksek performans ile dikkat çekerken yakın gelecekte "resmi" Android 4.0 güncellemesine kavuşması bekleniyor. Galaxy S II ve Galaxy Note ile üst seviye telefon segmentinde önemli dikkat çeken Samsung, Galaxy S III ile satış rakamlarını daha da arttırmayı hedefliyor.



