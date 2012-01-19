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Samsung Galaxy S II anavatanında 5 milyondan fazla sattı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
16,6b
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28
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Önümüzdeki ay düzenlenecek Mobil Dünya Kongresi 2012 etkinliğinde Galaxy S III modelini tanıtması beklenen Samsung, serinin güncel modeli olan Galaxy S II'nin anavatanı Güney Kore'de 5 milyondan fazla satarak önemli bir başarıya imza attığını duyurdu. 9 ay önce piyasaya çıkan ve gelinen nokta itibariyle Güney Kore'nin en hızlı satan telefonlarından biri olarak ön plana çıkan Galaxy S II, aynı zamanda Samsung'un kendi ülkesindeki pazar payını da güçlendiriyor.
Açıklanan bilgilere göre Samsung, %53 olan pazar payı ile anavatanı Güney Kore'nin en büyük telefon üreticisi olma unvanına da  sahip. Android dünyasının en iyi telefonlarından birisi olarak Galaxy S II, çift çekirdekli Exynos işlemcisi ve Super AMOLED Plus gibi donanım özelliklerinin bir getirisi olarak sunduğu yüksek performans ile dikkat çekerken yakın gelecekte "resmi" Android 4.0 güncellemesine kavuşması bekleniyor. Galaxy S II ve Galaxy Note ile üst seviye telefon segmentinde önemli dikkat çeken Samsung, Galaxy S III ile satış rakamlarını daha da arttırmayı hedefliyor.  


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aziz77 7 yıl
android tellerin kralı.ısınma normal o kadar olacak...
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besttrr 7 yıl
adamlar zaten 50 milyon. her 10 kişiden birinde SGS2 var demek oluyor bu.. gencler arasında daha populer oldugu su götürmez gerçek. 15-25 yas arası her 4-5 kişiden birinde sgs2 var demek oluyor :D
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Mr.Legend 7 yıl
Aklıma takıldı; donanım haberlerini Erdi bey, telefon haberlerini Ekrem bey yapmıyor muydu?
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alpa07 7 yıl
para olsada alsak
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.i. 7 yıl
s2, s3
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E_Aydin35 7 yıl
Kendi ülkesinde sattığı miktar iyiymiş.:)Bu rakam farklı ülkelerdende gelirse daha alası yok.:)
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janparey 7 yıl
eng304
Orijinalden alıntı: FaruK_26
Orijinalden alıntı: DH Misafiri bundan sonra biraz zor artirir satisi.galaxy s lere ics android 4 gelmezse biraz zor.sahsen bir daha samsung urun almam.cogu kiside benim gibi dusunuyordur.
Bundan sonra android telefon almıyacaksınız galiba.Hiç bir firma 2 yıllık cihazına İCS getirmiyor çünkü :) (Sony-Samsung-Lg-HTC-Huawei-motorola buna hepsi dahil)
Bu normal birşey gibi gösteriliyor ama bu Androidin eksikliğidir.

Bu firmaların yüzde kaçı zamanında çıkardıkları windows 6.1 cihazları windows 6.5'e yükselttiler.Bence bu androidin ayibi filan değil bu kimsenin ayibi değil,bir ürünün sonsuza kadar her yeni sürümle birlikte güncellenmesini beklemek gereksiz beklentiden öte birşey değil.Bence orta sınıf cihazlar için tek,üst seviye cihazlar için 2 yükseltme gayet yeterlidir.
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ColDasHeLL 7 yıl
türkiyede 2 milyon satış yapmıştı yanls hatırlamıosam yada daha fazla
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yav he he aynen 7 yıl ColDasHeLL
ColDasHeLL
türkiyede 2 milyon satış yapmıştı yanls hatırlamıosam yada daha fazla

yuh diyorum size %53 u kendisinde satan samsung korede(kendi ulkesi) 5milyon satmis Turkiyede 500.000 den fazla satmasi imkansiz zaten sokaga cik bak kac kiside telefon var olanlarda samsung var yine olanlarda sgs2 var 75 milyonda dusun
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Djalma Feitosa Dias 7 yıl ColDasHeLL
ColDasHeLL

türkiyede 2 milyon satış yapmıştı yanls hatırlamıosam yada daha fazla

2 milyon mu
Türkiye pazarı 500.000 i zorlar. İphone da öyle 4s 500.000 i zorlar:) Bu bile fazla bence türkiye fıyatlarına göre telefona yaklaşık 2 bin tl bayılıp 500.000 satış yapmakta başarıdır(Başarı Türkiyenindir yanlış anlaşılmasın)
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tukre 7 yıl
bizimkilerin normal bit tel i üretecek kadar Ar-Ge si varmıki sadece montaj yaparlar onuda yarım yamalak :((
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LKLC 7 yıl
D.A.R.B.E.C.i
engüzeli 25 milyonluk nufusu var buda demektirki her 5 kişiden biri galaxy s2 kullanıyor :) bizde kaç kişi yerli malı kullanıyorki ? adamlar resmen bütün dünyaya örnek ülke olmuş durumda japonya ile beraber hatırlarsınız japonyada iphone lar beleşe veriyodu telefon şirketleri millet almıyormuş sebep teknolojisi geri ve yetersizmiş.

bizimkiler de üretsin sgs2 gibi telefon, biz de alalım.
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unflattering 7 yıl LKLC
hasanaygunoglu
D.A.R.B.E.C.i
engüzeli 25 milyonluk nufusu var buda demektirki her 5 kişiden biri galaxy s2 kullanıyor :) bizde kaç kişi yerli malı kullanıyorki ? adamlar resmen bütün dünyaya örnek ülke olmuş durumda japonya ile beraber hatırlarsınız japonyada iphone lar beleşe veriyodu telefon şirketleri millet almıyormuş sebep teknolojisi geri ve yetersizmiş.

bizimkiler de üretsin sgs2 gibi telefon, biz de alalım.

bizlmkiler üretse daha pahalı olur s2den
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Roque_Jn 7 yıl
O deil de; bu koreliler neden LG'ye üvey evlat muamelesi yapıyorlar.. O da çekik gözlü değil mi sonuçta ?
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