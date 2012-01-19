Samsung Galaxy S II anavatanında 5 milyondan fazla sattı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Önümüzdeki ay düzenlenecek Mobil Dünya Kongresi 2012 etkinliğinde Galaxy S III modelini tanıtması beklenen Samsung, serinin güncel modeli olan Galaxy S II'nin anavatanı Güney Kore'de 5 milyondan fazla satarak önemli bir başarıya imza attığını duyurdu. 9 ay önce piyasaya çıkan ve gelinen nokta itibariyle Güney Kore'nin en hızlı satan telefonlarından biri olarak ön plana çıkan Galaxy S II, aynı zamanda Samsung'un kendi ülkesindeki pazar payını da güçlendiriyor.
Açıklanan bilgilere göre Samsung, %53 olan pazar payı ile anavatanı Güney Kore'nin en büyük telefon üreticisi olma unvanına da sahip. Android dünyasının en iyi telefonlarından birisi olarak Galaxy S II, çift çekirdekli Exynos işlemcisi ve Super AMOLED Plus gibi donanım özelliklerinin bir getirisi olarak sunduğu yüksek performans ile dikkat çekerken yakın gelecekte "resmi" Android 4.0 güncellemesine kavuşması bekleniyor. Galaxy S II ve Galaxy Note ile üst seviye telefon segmentinde önemli dikkat çeken Samsung, Galaxy S III ile satış rakamlarını daha da arttırmayı hedefliyor.
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Bu firmaların yüzde kaçı zamanında çıkardıkları windows 6.1 cihazları windows 6.5'e yükselttiler.Bence bu androidin ayibi filan değil bu kimsenin ayibi değil,bir ürünün sonsuza kadar her yeni sürümle birlikte güncellenmesini beklemek gereksiz beklentiden öte birşey değil.Bence orta sınıf cihazlar için tek,üst seviye cihazlar için 2 yükseltme gayet yeterlidir.
yuh diyorum size %53 u kendisinde satan samsung korede(kendi ulkesi) 5milyon satmis Turkiyede 500.000 den fazla satmasi imkansiz zaten sokaga cik bak kac kiside telefon var olanlarda samsung var yine olanlarda sgs2 var 75 milyonda dusun
2 milyon mu Türkiye pazarı 500.000 i zorlar. İphone da öyle 4s 500.000 i zorlar:) Bu bile fazla bence türkiye fıyatlarına göre telefona yaklaşık 2 bin tl bayılıp 500.000 satış yapmakta başarıdır(Başarı Türkiyenindir yanlış anlaşılmasın)
bizimkiler de üretsin sgs2 gibi telefon, biz de alalım.
bizlmkiler üretse daha pahalı olur s2den