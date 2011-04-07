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Samsung Galaxy S II, planlandığı şekilde bu ay satışa sunulacak

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
14,9b
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Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Samsung Galaxy S II, planlandığı şekilde bu ay satışa sunulacak
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Güney Kore'nin teknoloji devlerinden Samsung'un ilk kez Mobil Dünya Kongresi'nde teknoloji severlerle buluşturduğu amiral gemisi Galaxy S II'nin çift çekirdekli Exynos 4210 işlemcisinin 1 GHz'den 1.2 GHz'e yükseltileceği belirtilmiş ve bu durumun akıllı telefonun çıkış tarihini etkileyeceği internette tartışılmaya başlanmıştı.

Bugün, Samsungtomorrow Twitter'dan Galaxy S II'nin planladığı gibi ilk kez bu ay piyasaya sürüleceğini duyurdu. Ancak akıllı telefonun çıkış tarihinin ülkeden ülkeye değişiklik gösterebileceği ifade edilmekte. Örneğin Clove, telefonun İngiltere'ye mayıs ayından itibaren 440 Pound'dan giriş yapacağını, Amazon ise telefonun Almanya'ya 2 Mayıs'ta 575 Euro'dan geleceğini tahmin ediyor.

Samsung Galaxy S II, planlandığı şekilde bu ay satışa sunulacak
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https://twitter.com/#!/samsungtomorrow/status/55918117800521728 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
electro77 8 yıl
Samsung telden Sony Ericsson'un özelliklerine bakıyor :):)
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erci501 8 yıl
sadece 200-250 tl ucuz olur arabistanda. ama türkiye de garantisi olmaz. bu riski alabilirsen sorun yok.
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kirmizibulten 8 yıl
az once izledigim asagidaki video bu telefonu almam icin en onemli sebep. telefonun flash acikken performansi muthis.iphone kadar smooth ve suphesiz ki android olmasi sayesinde ondan cok daha iyi.sadece izleyin derim.su ana kadar ki en soft android browser deneyimi. kalbimi caldin samsung



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K.a.a.N 8 yıl

erci501

sadece 200-250 tl ucuz olur arabistanda. ama türkiye de garantisi olmaz. bu riski alabilirsen sorun yok.

o kadar az mı ya. herkes samsung telefonlar yüzde 40 ucuz oluyo diyenler var. eğer 200 tl ise hiç değmez
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aboxzux 8 yıl
Mayısın başında İspanya'ya gelse süper olur...
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K.a.a.N 8 yıl
arabistanda ne kadar olur sizce babama getirteyim
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Firaristt 8 yıl
SGS 2 çıktığında da SGS'e anca 2.3Gingerbread güncellemesi gelir. 2.4güncellemesi SGS'e gelecek ise bence TW4'te kullanılmalı.
SGS2'e bence acele etmesin Samsung.Çünkü daha SGS'e düzgün rom hazırlayıp zamanında sunamıyor SGS2 gelirse SGS'e ellerini uzatmazlar kabak gibi kalır ortada SGS. Ama rekabet ve diğer firmaların telefonları ile SGS2 aceleyle çıkıcak gibime geliyor. Ayrıca TW yüzünden güncellemelerin geç gelmesi de can sıkıcı bir durum. Birçok kullanıcı(bilinçli kullanıcı) TW arayüzünü zaten pek kullanmıyor.
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Fashionality 8 yıl
bunun bi de tegra 2 li versiyonu çıkacak diyolardı ama hala ondan bi haber çıkmadı..
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sonsuzlukk 8 yıl
Acaba biz çokmu aceleci bir milletinizde hemen hemen alalım tüketelim yoksa sadece egomuzumu tatmin ediyoruz herkes bu telefonun peşinde keşke alanların çoğuda sg2'den tam anlamıyla istifade etse..tşkler donanım haber
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kirmizibulten 8 yıl
16gb lik olanin Ingiltere on siparis fiyati £544.99


expansys.com/...
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