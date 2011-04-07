Samsung Galaxy S II, planlandığı şekilde bu ay satışa sunulacak

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Güney Kore'nin teknoloji devlerinden Samsung'un ilk kez Mobil Dünya Kongresi'nde teknoloji severlerle buluşturduğu amiral gemisi Galaxy S II'nin çift çekirdekli Exynos 4210 işlemcisinin 1 GHz'den 1.2 GHz'e yükseltileceği belirtilmiş ve bu durumun akıllı telefonun çıkış tarihini etkileyeceği internette tartışılmaya başlanmıştı.
Bugün, Samsungtomorrow Twitter'dan Galaxy S II'nin planladığı gibi ilk kez bu ay piyasaya sürüleceğini duyurdu. Ancak akıllı telefonun çıkış tarihinin ülkeden ülkeye değişiklik gösterebileceği ifade edilmekte. Örneğin Clove, telefonun İngiltere'ye mayıs ayından itibaren 440 Pound'dan giriş yapacağını, Amazon ise telefonun Almanya'ya 2 Mayıs'ta 575 Euro'dan geleceğini tahmin ediyor.
https://twitter.com/#!/samsungtomorrow/status/55918117800521728 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
o kadar az mı ya. herkes samsung telefonlar yüzde 40 ucuz oluyo diyenler var. eğer 200 tl ise hiç değmez
SGS2'e bence acele etmesin Samsung.Çünkü daha SGS'e düzgün rom hazırlayıp zamanında sunamıyor SGS2 gelirse SGS'e ellerini uzatmazlar kabak gibi kalır ortada SGS. Ama rekabet ve diğer firmaların telefonları ile SGS2 aceleyle çıkıcak gibime geliyor. Ayrıca TW yüzünden güncellemelerin geç gelmesi de can sıkıcı bir durum. Birçok kullanıcı(bilinçli kullanıcı) TW arayüzünü zaten pek kullanmıyor.
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