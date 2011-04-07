Samsung Galaxy S II, planlandığı şekilde bu ay satışa sunulacak

Güney Kore'nin teknoloji devlerinden Samsung'un ilk kez Mobil Dünya Kongresi'nde teknoloji severlerle buluşturduğu amiral gemisi Galaxy S II'nin çift çekirdekli Exynos 4210 işlemcisinin 1 GHz'den 1.2 GHz'e yükseltileceği belirtilmiş ve bu durumun akıllı telefonun çıkış tarihini etkileyeceği internette tartışılmaya başlanmıştı.

Bugün, Samsungtomorrow Twitter'dan Galaxy S II'nin planladığı gibi ilk kez bu ay piyasaya sürüleceğini duyurdu. Ancak akıllı telefonun çıkış tarihinin ülkeden ülkeye değişiklik gösterebileceği ifade edilmekte. Örneğin Clove, telefonun İngiltere'ye mayıs ayından itibaren 440 Pound'dan giriş yapacağını, Amazon ise telefonun Almanya'ya 2 Mayıs'ta 575 Euro'dan geleceğini tahmin ediyor.

https://twitter.com/#!/samsungtomorrow/status/55918117800521728