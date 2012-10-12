Samsung Galaxy S III Mini için İngiltere'de ön sipariş alımları başladı

Samsung'un amiral gemisi Galaxy S III'ün küçük kardeşi olarak gösterilen Galaxy S III Mini için dünkü lansmanın ardından Avrupa'da ön sipariş alımları başladı. İngiltere'nin önde gelen çevrimiçi satış sitelerinden Clove, vergiler dahil 298.80 Pound ön sipariş fiyatı belirlemiş. Bu da güncel kurlarla yaklaşık 869 TL'ye denk geliyor.



Kısaca hatırlatmak gerekirse 1 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli ST-Ericsson NovaThor platformunun (ARM Cortex-A9 tabanlı), Mali-400 grafik biriminin ve 1 GB RAM'in güç verdiği Galaxy S III Mini, Android 4.1 ''Jelly Bean'' işletim sistemi, 4.0-inç WVGA Super AMOLED ekran, 720p video kaydı yapabilen 5 megapiksel kamera ve 1500 mAh'lik bataryaya ev sahipliği yapıyor.



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