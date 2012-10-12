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Samsung Galaxy S III Mini için İngiltere'de ön sipariş alımları başladı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
4,6b
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22
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Samsung Galaxy S III Mini için İngiltere'de ön sipariş alımları başladı
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Samsung'un amiral gemisi Galaxy S III'ün küçük kardeşi olarak gösterilen Galaxy S III Mini için dünkü lansmanın ardından Avrupa'da ön sipariş alımları başladı. İngiltere'nin önde gelen çevrimiçi satış sitelerinden Clove, vergiler dahil 298.80 Pound ön sipariş fiyatı belirlemiş. Bu da güncel kurlarla yaklaşık 869 TL'ye denk geliyor.
Kısaca hatırlatmak gerekirse 1 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli ST-Ericsson NovaThor platformunun (ARM Cortex-A9 tabanlı), Mali-400 grafik biriminin ve 1 GB RAM'in güç verdiği Galaxy S III Mini, Android 4.1 ''Jelly Bean'' işletim sistemi, 4.0-inç WVGA Super AMOLED ekran, 720p video kaydı yapabilen 5 megapiksel kamera ve 1500 mAh'lik bataryaya ev sahipliği yapıyor. 
Daha detaylı bilgi ve fotoğraflar için buraya tıklayabilirsiniz.
Samsung Galaxy S III Mini için İngiltere'de ön sipariş alımları başladı
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Progressivity 7 yıl
arkadaş iyi güzel diyorsunuz da ben 4.8 inç devasa telefonu taşımak istemiyorum aslında 4 inç bile büyük ama s3'ün yanında yine boyut olarak ideal eğer 1000 lira civarında bir fiyatla gelirse piyasada o paraya eşdeğeri olan 1 telefon daha yok ama 1000 lira üstünde gelirse ki 1200 liraya Galaxy S2 almak daha mantıklı gibi tabi başta dediğim gibi sırf çok güçlü donanıma sahip diye herkes devasa bi telefon kullanmak istemeyebilir, şahsi görüşüm galaxy s3 mini 1.5ghz çift çekirdekli işlemci 1 gb ram ve dört çekirdeki grafik arabirimi ile 3.7 inç çıksa daha iyi olurdu tabi bu küçüklüğe bu donanımları henüz sığdıramıyorlar
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nurettinaz 7 yıl
Bu markalardaki tutulan bir şeyin minisini yapma hasatlığı nereden çıktı anlamış değilim. Heralde amaç tasarımcıya para vermemek ve zaten kullanıcıların alışık olduğu isim ve tasarımla bir taşla iki kuş vurmak olsa da bence çok itici bir hareket.
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erci501 7 yıl
telefonun fiyatı özelliklerine göre iyi olmuş ama neden S3 adını böyle performansı düşük telefonlar ile lekeliyorsun.
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La Bebé 7 yıl
trde 900den asagi olsun gununde biter
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besttrr 7 yıl
ya ingilterede galaxy s2'nin fiyatı 280 pound, kim niye her özelliğiyle daha kötü olan bu telefona 290 pound versin? mantık nedir? samsung şaşırma sabrımızı taşırma...
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Cumadangeldim 7 yıl besttrr
besttrr

ya ingilterede galaxy s2'nin fiyatı 280 pound, kim niye her özelliğiyle daha kötü olan bu telefona 290 pound versin? mantık nedir? samsung şaşırma sabrımızı taşırma...

Boyut farkı yüzünden olabilir
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engurlu 7 yıl
İngiltere'de 298 pound ise Almanya'da 298 € civarinda cikacak demektir bu da 697 tl yapar..Fiyat cok iyi..
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Holy Templar 7 yıl engurlu
engurlu

İngiltere'de 298 pound ise Almanya'da 298 € civarinda cikacak demektir bu da 697 tl yapar..Fiyat cok iyi..

keşke buradada öyle olsa ama nerde
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Guest-1A72C1774 7 yıl
bunun galaxy s advance den ne farkı var ki 850 900 lirayı geçsin (katılan)
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inexo 7 yıl Guest-1A72C1774
ayzınhaym
bunun galaxy s advance den ne farkı var ki 850 900 lirayı geçsin (katılan)

tipi var
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haymatloshan 7 yıl
Türkiye'ye bu fiyatla gelmez,kaldı ki yurt dışı içinde uygun değil.SG3 almak daha mantıklı.Böyle telefonlara itibar edip firmaya çanak tutuyorlar üstelik.Tüketiciyi yolunacak kaz gibi görmelerinden aşırı derecede rahatsız oluyorum.
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OverClocK1ng 7 yıl
GPU fena değil ama işlemci biraz kötü olmuş. Bari 4412 falan olsaydı...
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zıplayanpırasa 7 yıl
keşke Türkiye'ye de 869 TLye gelse
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Amedra 7 yıl zıplayanpırasa
zıplayanpırasa

keşke Türkiye'ye de 869 TLye gelse


Gelse varya olay olurdu eminim.
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BERK BEY 7 yıl zıplayanpırasa
zıplayanpırasa

keşke Türkiye'ye de 869 TLye gelse


türk,yede 1300den aşşağı gelmez
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Puzzles 7 yıl zıplayanpırasa
zıplayanpırasa

keşke Türkiye'ye de 869 TLye gelse


Rüyalar ...
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