Samsung Galaxy S III, Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılmayacak

Yeni nesil akıllı telefonların lanse edileceği Mobil Dünya Kongresi'yle ilgili şok bir gelişme yaşandı ve Samsung, teknoloji tutkunlarının merakla beklediği yeni telefonu Galaxy S III'ü etkinlikte tanıtmayacağını duyurdu. Galaxy S II'nin yerini alacak ve Samsung'un bu yıl içerisindeki amiral gemisi olacak Galaxy S III için Samsung, kendi özel etkinliğini yapacak gibi görünüyor. Takvim konusunda henüz net bir bilgi olmasa da son gelen bilgilere göre Galaxy S III, Mayıs ayı içerisinde satışa sunulabilir. Bununla birlikte Samsung her ne kadar güncel ürün gamına yönelik bir etkinlik olduğunu belirtse de 22 Mart'ta Fransa'da gerçekleştirilecek özel lansman etkinliği, Galaxy S III'ün tanıtımına yönelik bir takım sürprizlere gebe olabilir.

Mobil Dünya Kongresi'nde özel basın toplantısı yapması da beklenmeyen Samsung, Galaxy S III olmasa bile etkinlik çerçevesinde yeni cihazların tanıtımını yapacak. Galaxy Tab ailesinin yeni üyeleri ve Windows Phone tabanlı yeni cihazlar, Güney Kore merkezli şirketin Mobil Dünya Kongresi'nde üzerinde duracağı yeni ürün grupları olacak gibi görünüyor.