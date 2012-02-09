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Samsung Galaxy S III, Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılmayacak

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
22,9b
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Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yeni nesil akıllı telefonların lanse edileceği Mobil Dünya Kongresi'yle ilgili şok bir gelişme yaşandı ve Samsung, teknoloji tutkunlarının merakla beklediği yeni telefonu Galaxy S III'ü etkinlikte tanıtmayacağını duyurdu. Galaxy S II'nin yerini alacak ve Samsung'un bu yıl içerisindeki amiral gemisi olacak Galaxy  S III için Samsung, kendi özel etkinliğini yapacak gibi görünüyor. Takvim konusunda henüz net bir bilgi olmasa da son gelen bilgilere göre Galaxy S III, Mayıs ayı içerisinde satışa sunulabilir. Bununla birlikte Samsung her ne kadar güncel ürün gamına yönelik bir etkinlik olduğunu belirtse de 22 Mart'ta Fransa'da gerçekleştirilecek özel lansman etkinliği, Galaxy S III'ün tanıtımına yönelik bir takım sürprizlere gebe olabilir.
Mobil Dünya Kongresi'nde özel basın toplantısı yapması da beklenmeyen Samsung, Galaxy S III olmasa bile etkinlik çerçevesinde yeni cihazların tanıtımını yapacak. Galaxy Tab ailesinin yeni üyeleri ve Windows Phone tabanlı yeni cihazlar, Güney Kore merkezli şirketin Mobil Dünya Kongresi'nde üzerinde duracağı yeni ürün grupları olacak gibi görünüyor.  

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Mo_Cuishle` 7 yıl en beğenilen
Galaxy S II halen para kazandıracak bir pozisyonda olduğu için çok normal bir haber
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Petrucci79 7 yıl
Apple fanatiği arkadaşlar, bir de olaya şu açıdan bakalım; zaten konfigrasyon olarak piyasadaki en iyi telefon olan sgs2 tüketimde doyum noktasına ulaşmadan neden s3 çıkartılsın ki? Apple 'ın taklit edildiği falan yok, tam tersi Apple Iphone 4 le SGS 2 'nin özellik olarak çok gerisinde kalması sonucu 4S 'i çıkarttı ki aradaki farkı kapatabilsin diye ama nafile sgs çıtayı hep en üstten başlatıyor :)
Apple fanatiği arkadaşlar, bir de olaya şu açıdan bakalım; zaten konfigrasyon olarak piyasadaki en iyi telefon olan sgs2 tüketimde doyum noktasına ulaşmadan ned...
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DH Misafiri 7 yıl
Apple fanatiği arkadaşlar, bir de olaya şu açıdan bakalım; zaten konfigrasyon olarak piyasadaki en iyi telefon olan sgs2 tüketimde doyum noktasına ulaşmadan neden s3 çıkartılsın ki? Apple 'ın taklit edildiği falan yok, tam tersi Apple Iphone 4 le SGS 2 'nin özellik olarak çok gerisinde kalması sonucu 4S 'i çıkarttı ki aradaki farkı kapatabilsin diye ama nafile sgs çıtayı hep en üstten başlatıyor :)
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mako3e 7 yıl
sgs3 ile alakalı çıktı çıkıyor çıkamadı, yarısı çıktı diğer yarısı sıkışmış çıkamıyor haberlerinden gına geldi. iphone 5 diye diye 2 ay milleti oyaladılar şimdi de bu çıktı başımıza dicem ama son anda sgs2s çıkabilir :)
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commagene 7 yıl
Bence bu gecikme için önemli bir sebep, s2 nin büyük ve önemli bir pazar olan amerikan pazarına daha yeni çıkmış olması olabilir.
Amerikadaki kullanıcılar "s2 geldi alsammı" diye düşünürken, s3 çıkarırsanız elbette bekleyip onu almak isteyecektir. Ama henüz çıkarmıyoruz derseniz beklemezler.
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derdevil_84 7 yıl
Samsung bu işi biliyor abi Türkiye de satışa çıksın alıcam inş....
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E_Aydin35 7 yıl
Biraz bekletip naz yapıyor heralde tabi daha satılaccak olan serileri var buna gerek yok daha erken..:)
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ObjektifPoint.Net 7 yıl
Mo_Cuishle`
Galaxy S II halen para kazandıracak bir pozisyonda olduğu için çok normal bir haber

Aynen katılmaktayım
Şuan akıllı telefon alacak olsam SGS'2 listemde 1. sırada..
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infom@n 7 yıl
Hiç durmadan yeni model çıkarıyor. Reklamı görüyorsun bayiye gidene kadar yeni model çıkıyor. Android telefonumdan ve diğer android telefon ürreticilerine uyuz olmaya başladım. Banka falan soyarsam "epıl" alacağım hiç değilse daha istikrarlı ve aksesuarı çok.
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Muhibbi- 7 yıl
Diğer firmalar Apllenin peşi sıra gidiyorlar
Not:Galaxy Ace kullanıcısıyım
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fendur 7 yıl
Bence SII kadar iyi bir telefon varken S III ün çıkması mantılı değil. S III çıkaracağına S II HD çıkarsalar daha iyi olur. Donanım olarak şimdiki cihazlar önümüzdeki yıla kadar gayet yeterli. Sadece pil tasarfuru güncellemesi yeterli olacaktır....
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ozan387 7 yıl
l3ortacine16
İşlemci,işlemci,işlemci.Tabi ben Galaxy S 2mi 500 mhzde kullanıyorum.Pek önemli değil 500 mhz hızlı olması bana göre.500 mhz hızlı olsa Battlefield 3 mu oynatacak?

500 mhz günlük kullanımda çok yeterli geliyor ve ciddi bir batarya tasarrufu sağlıyor. Fakat dediğin gibi Battlefield 3 olmasada Modern Combat 3 gibi bir oyun açtığında 1.2 Ghz kullanmaya mahkumsun. :) Teknolojide burda devreye giriyor. Eğer o CPU ve GPU lar gelişmezse o telefonda ne o oyunu oynarsın ne de bugünkü gibi cepte tarayıcı keyfi yaşarsın.
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