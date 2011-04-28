Samsung Galaxy S II'nin 120 ülkede satılması planlanıyor; Galaxy S'in rekoru kırılacak mı?

Güney Kore'nin mobil iletişim devi Samsung'un, 14-17 Şubat tarihleri arasında Barselona'daki Mobil Dünya Kongresi'nde teknoloji meraklılarının huzurunda lansmanını gerçekleştirdiği amiral gemisi i9100 Galaxy S II'nin, ana vatanında satışa sunulması kutlanıyor. Bugün düzenlenen etkinlik kapsamında Samsung'un, Galaxy S II'yi 120 ülkede mayıs ayından itibaren başlayarak satışa sunmayı planladığı gündeme getirildi. Görünüşe göre Güney Koreli üretici, dünya çapında 2010 yılının temmuz ayından bu yana 14 milyondan fazla satan i9000 Galaxy S ile elde ettiği başarıyı bir adım ileri taşımayı hedeflemekte. Zira i9000 Galaxy S, 110 farklı ülkenin pazarına giriş yapmıştı.

Bilindiği üzere 1.2 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Exynos işlemciden, 1 GB RAM'den ve Mali-400MP GPU'sundan güç alan Galaxy S II, Google'ın mobil işletim sistemi Android 2.3 ''Gingerbread''i kullanıyor. Akıllı telefonun işletim sistemine TouchWiz 4.0 arayüzü eşlik ediyor. Akıllı telefonun ön plana çıkan teknik özellikleri arasında;

Dört band GSM şebekesi (850, 900, 1800, 1900 MHz) ile HSPA+ (HSDPA: 21.1 Mbps, HSUPA: 5.76 Mbps) alt yapısı desteği

Jiroskop, ivme sensörü, mesafe sensörü, dokunmaya duyarlı tuş takımı

8.49 mm kalınlık

4.27-inç boyutunda ve 480 x 800 piksel (WVGA) çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif Super AMOLED+ ekran

16 GB / 32 GB dahili flash bellek seçenekleri

microSD kart slotu

3.5 mm jack girişi

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n + DLNA

Bluetooth 3.0 + HS

GPS, aGPS

8 megapiksel kamera, otomatik odaklama, led flaş, yüz algılama, görüntü stabilizasyon sistemi, görüntülü konuşma için 2 megapiksel kamera

1920 x 1080 piksel (Full HD) video kaydı

MHL portu

RDS'li FM radyo

NFC desteği

1650 mAh batarya

bulunuyor. Diğer ülkelere satış takvimiyle ilgili açıklama yapılmadı ama örnek verecek olursak İngiltere'de Clove 1 Mayıs'da, Expansys ise 6 gün içinde stok beklentisi içinde.

Güncel bilgi: Samsung, bu yıl içinde 10 milyondan fazla Galaxy S II satışı yapmayı hedefliyor.

Samsung Galaxy S II ile şu ana kadar yayınlanan tüm reklamlar:

http://www.samsung.com/sec/news/newsRead.do?news_group=productnews&news_type=consumer&news_ctgry=mobilephone&news_seq=27619