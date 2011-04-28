Samsung Galaxy S II'nin 120 ülkede satılması planlanıyor; Galaxy S'in rekoru kırılacak mı?

Güney Kore'nin mobil iletişim devi Samsung'un, 14-17 Şubat tarihleri arasında Barselona'daki Mobil Dünya Kongresi'nde teknoloji meraklılarının huzurunda lansmanını gerçekleştirdiği amiral gemisi i9100 Galaxy S II'nin, ana vatanında satışa sunulması kutlanıyor. Bugün düzenlenen etkinlik kapsamında Samsung'un, Galaxy S II'yi 120 ülkede mayıs ayından itibaren başlayarak satışa sunmayı planladığı gündeme getirildi. Görünüşe göre Güney Koreli üretici, dünya çapında 2010 yılının temmuz ayından bu yana 14 milyondan fazla satan i9000 Galaxy S ile elde ettiği başarıyı bir adım ileri taşımayı hedeflemekte. Zira i9000 Galaxy S, 110 farklı ülkenin pazarına giriş yapmıştı.
Bilindiği üzere 1.2 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Exynos işlemciden, 1 GB RAM'den ve Mali-400MP GPU'sundan güç alan Galaxy S II, Google'ın mobil işletim sistemi Android 2.3 ''Gingerbread''i kullanıyor. Akıllı telefonun işletim sistemine TouchWiz 4.0 arayüzü eşlik ediyor. Akıllı telefonun ön plana çıkan teknik özellikleri arasında;
- Dört band GSM şebekesi (850, 900, 1800, 1900 MHz) ile HSPA+ (HSDPA: 21.1 Mbps, HSUPA: 5.76 Mbps) alt yapısı desteği
- Jiroskop, ivme sensörü, mesafe sensörü, dokunmaya duyarlı tuş takımı
- 8.49 mm kalınlık
- 4.27-inç boyutunda ve 480 x 800 piksel (WVGA) çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif Super AMOLED+ ekran
- 16 GB / 32 GB dahili flash bellek seçenekleri
- microSD kart slotu
- 3.5 mm jack girişi
- Wi-Fi 802.11 a/b/g/n + DLNA
- Bluetooth 3.0 + HS
- GPS, aGPS
- 8 megapiksel kamera, otomatik odaklama, led flaş, yüz algılama, görüntü stabilizasyon sistemi, görüntülü konuşma için 2 megapiksel kamera
- 1920 x 1080 piksel (Full HD) video kaydı
- MHL portu
- RDS'li FM radyo
- NFC desteği
- 1650 mAh batarya
bulunuyor. Diğer ülkelere satış takvimiyle ilgili açıklama yapılmadı ama örnek verecek olursak İngiltere'de Clove 1 Mayıs'da, Expansys ise 6 gün içinde stok beklentisi içinde.
Güncel bilgi: Samsung, bu yıl içinde 10 milyondan fazla Galaxy S II satışı yapmayı hedefliyor.
Samsung Galaxy S II ile şu ana kadar yayınlanan tüm reklamlar:
http://www.samsung.com/sec/news/newsRead.do?news_group=productnews&news_type=consumer&news_ctgry=mobilephone&news_seq=27619 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
S ve S2 arasında fark yok derken neye göre değerlendiriyorsunuz, gerçekten merak ettim. Teknik özelliklerini bilmeseniz tamam diyeceğim ama yukarıda detaylı bir şekilde de yazılmış zaten. Süslemeden kasıt donanım farklılığı mı oluyor bu durumda :S
Bence sırf tartışmak için çamur atmaya hiç lüzum yok. Teknik özellikler ortada, tartışmaya da açık olduğunu düşünmüyorum.
Farklari sayimmi 2mp on kamera,8mp full hd arka kamera,nfc destegi,1650mah batarya,16/32gb dahili hafiza,jiroscop,mhl portu,1gb ram,1.2 ghz cift cekirdekli islemci,super amoled plus ekran,8.49mm incelik benim bildigim bunlar