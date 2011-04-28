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Samsung Galaxy S II'nin 120 ülkede satılması planlanıyor; Galaxy S'in rekoru kırılacak mı?

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
12,5b
1
66
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Samsung Galaxy S II'nin 120 ülkede satılması planlanıyor; Galaxy S'in rekoru kırılacak mı?
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Güney Kore'nin mobil iletişim devi Samsung'un, 14-17 Şubat tarihleri arasında Barselona'daki Mobil Dünya Kongresi'nde teknoloji meraklılarının huzurunda lansmanını gerçekleştirdiği amiral gemisi i9100 Galaxy S II'nin, ana vatanında satışa sunulması kutlanıyor. Bugün düzenlenen etkinlik kapsamında Samsung'un, Galaxy S II'yi 120 ülkede mayıs ayından itibaren başlayarak satışa sunmayı planladığı gündeme getirildi. Görünüşe göre Güney Koreli üretici, dünya çapında 2010 yılının temmuz ayından bu yana 14 milyondan fazla satan i9000 Galaxy S ile elde ettiği başarıyı bir adım ileri taşımayı hedeflemekte. Zira i9000 Galaxy S, 110 farklı ülkenin pazarına giriş yapmıştı.

Bilindiği üzere 1.2 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Exynos işlemciden, 1 GB RAM'den ve Mali-400MP GPU'sundan güç alan Galaxy S II, Google'ın mobil işletim sistemi Android 2.3 ''Gingerbread''i kullanıyor. Akıllı telefonun işletim sistemine TouchWiz 4.0 arayüzü eşlik ediyor. Akıllı telefonun ön plana çıkan teknik özellikleri arasında;

  • Dört band GSM şebekesi (850, 900, 1800, 1900 MHz) ile HSPA+ (HSDPA: 21.1 Mbps, HSUPA: 5.76 Mbps) alt yapısı desteği
  • Jiroskop, ivme sensörü, mesafe sensörü, dokunmaya duyarlı tuş takımı
  • 8.49 mm kalınlık
  • 4.27-inç boyutunda ve 480 x 800 piksel (WVGA) çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif Super AMOLED+ ekran
  • 16 GB / 32 GB dahili flash bellek seçenekleri
  • microSD kart slotu
  • 3.5 mm jack girişi
  • Wi-Fi 802.11 a/b/g/n + DLNA
  • Bluetooth 3.0 + HS
  • GPS, aGPS
  • 8 megapiksel kamera, otomatik odaklama, led flaş, yüz algılama, görüntü stabilizasyon sistemi, görüntülü konuşma için 2 megapiksel kamera
  • 1920 x 1080 piksel (Full HD) video kaydı
  • MHL portu
  • RDS'li FM radyo
  • NFC desteği
  • 1650 mAh batarya

bulunuyor. Diğer ülkelere satış takvimiyle ilgili açıklama yapılmadı ama örnek verecek olursak İngiltere'de Clove 1 Mayıs'da, Expansys ise 6 gün içinde stok beklentisi içinde.

Güncel bilgi: Samsung, bu yıl içinde 10 milyondan fazla Galaxy S II satışı yapmayı hedefliyor.

Samsung Galaxy S II'nin 120 ülkede satılması planlanıyor; Galaxy S'in rekoru kırılacak mı?
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Samsung Galaxy S II'nin 120 ülkede satılması planlanıyor; Galaxy S'in rekoru kırılacak mı?
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Samsung Galaxy S II ile şu ana kadar yayınlanan tüm reklamlar:


http://www.samsung.com/sec/news/newsRead.do?news_group=productnews&news_type=consumer&news_ctgry=mobilephone&news_seq=27619 Yorum Yaz
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CWaRRioR 8 yıl en beğenilen
benimadimkuntakinte
ben wave kullanıyorum, çok sevdiğin apple ne demek. anlamıyorum senin gibi insanları sırf muhalefet olmak için yorum yapıyorsunuz. git başkasıın mesajına alıntı yap. varsa adam gibi yorumun o zaman alıntı yap. bak bakalım galaksi s le galaksi s2 arasında ne fark var. aynı telefon. süsleyip püslemişler sadece.

S ve S2 arasında fark yok derken neye göre değerlendiriyorsunuz, gerçekten merak ettim. Teknik özelliklerini bilmeseniz tamam diyeceğim ama yukarıda detaylı bir şekilde de yazılmış zaten. Süslemeden kasıt donanım farklılığı mı oluyor bu durumda :S
Bence sırf tartışmak için çamur atmaya hiç lüzum yok. Teknik özellikler ortada, tartışmaya da açık olduğunu düşünmüyorum.
benimadimkuntakinteben wave kullanıyorum, çok sevdiğin apple ne demek. anlamıyorum senin gibi insanları sırf muhalefet olmak için yorum yapıyor...
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Yanıtla +10
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orhan azeri 8 yıl

benimadimkuntakinte

orhan azeri


benimadimkuntakinte

orhan azeri


benimadimkuntakinte
samsung da nokia olma yolunda ilerliyor. aynı telefonun adını değiştir al sana yeni telefon. eski galaksilerin ne eksiği var da android güncellemesi çıkarmıyorlar. bize badayı şişire şişire sattılar hala güncellemesi çıkacak da flaş desteği gelecek. android tabanlı cihazları da aynı, sen telefonu al gerisine karışma biz nasıl olsa seni kazıklayarak parayı kazanıyoruz diyorlar. bin pişmanım wave aldığıma.

o yuzdenmi en gu.cel versiyon android 2.3.3 geldi ayrica her telefon ureticisi hic diyilse yilda bir defa amiral gemisini yeniliyor o cok sevdiginiz applede

ben wave kullanıyorum, çok sevdiğin apple ne demek. anlamıyorum senin gibi insanları sırf muhalefet olmak için yorum yapıyorsunuz. git başkasıın mesajına alıntı yap. varsa adam gibi yorumun o zaman alıntı yap. bak bakalım galaksi s le galaksi s2 arasında ne fark var. aynı telefon. süsleyip püslemişler sadece.

o zaman hic bir tel arasinda fark yok sana gore

arkadaşım lütfen benim mesajıma alıntı yapıp durma. 3 kişi bozdu hala üşenmeden yazıyorsun


Farklari sayimmi 2mp on kamera,8mp full hd arka kamera,nfc destegi,1650mah batarya,16/32gb dahili hafiza,jiroscop,mhl portu,1gb ram,1.2 ghz cift cekirdekli islemci,super amoled plus ekran,8.49mm incelik benim bildigim bunlar
benimadimkuntakinteorhan azeribenimadimkuntakinteorhan a...
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spaydix 8 yıl
bu alet çok satar demedi demeyin
1 Yanıt Yanıtla +4
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DH Misafiri 8 yıl
galaxy s2 nin s'den farkları;
*super amoled plus ekran
*1.2ghz çift çekirdek
*8mp kamera + led
*jiroskop(çift parmakla telefonu oynatarak zoom özelliği)
*USB on the go(usb bellek bağlayabilme)
*4.3 inç ekran(daha geniş ve tasarım olarakta sden daha ince)
*1080p video kaydı
Arasında fazla fark yok diyenler sizce bunlar az mı??
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DH Misafiri 8 yıl
benimadimkuntakinte
samsung da nokia olma yolunda ilerliyor. aynı telefonun adını değiştir al sana yeni telefon. eski galaksilerin ne eksiği var da android güncellemesi çıkarmıyorlar. bize badayı şişire şişire sattılar hala güncellemesi çıkacak da flaş desteği gelecek. android tabanlı cihazları da aynı, sen telefonu al gerisine karışma biz nasıl olsa seni kazıklayarak parayı kazanıyoruz diyorlar. bin pişmanım wave aldığıma.

İyi de hocam siz bile bile lades demişsiniz. Samsung ilk bada telefon çıkaracağında bana soran herkese almayın dedim. Buna rağmen bazıları gitti aldı.
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leventalpsal 8 yıl
*Joker
ne zaman geliyor TÜRKİYEye

Normal şartlarda Mayıs ayı içinde gelecek. Umarım Galaxy S 'de olduğu gibi 2-3 ay boyunca ha geldi ha gelecek olmaz.
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pejmurde 8 yıl

leventalpsal

*Joker



ne zaman geliyor TÜRKİYEye




Normal şartlarda Mayıs ayı içinde gelecek. Umarım Galaxy S 'de olduğu gibi 2-3 ay boyunca ha geldi ha gelecek olmaz.


aynen öle olcak emin ol şmdiden haziran söylentileri çıkmaya başladı rezil durum :S
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CONQUER. 8 yıl
on numara telefon bu telefona kusur bulanlara guluyorum sadece alacak arkadaslara hayirli olsun simdiden

ama ben sgs ile devam edecegim ve s3 u bekleyecegim
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kartal.24 8 yıl
bence şuanda htc evo 3d ve galaxsy s ll kafa kafaya gibi yakında samsung galaxy s 3d çıkarsa şaşırmayın ve çıkacakta yanılmıyorsam 2012 de teknoloji çok hızlı degişiyor
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*Joker 8 yıl
ne zaman geliyor TÜRKİYE'ye
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ALPEREN_06 8 yıl
***GPS,aGPS
acaba operatörlerden bağımsız olarak kullanılmayı sağlayacak ayrıca bir GPS modülümü olacak???çünkü GPS VE aGPS ayrı ayrı belirtilmiş haberde.eğer öyleyse çok önemli bir güncelleme.çünkü telin çekmediği yerlerde aGPS verimli olmuyor.
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EcZaNeT 8 yıl

ALPEREN_06

***GPS,aGPS
acaba operatörlerden bağımsız olarak kullanılmayı sağlayacak ayrıca bir GPS modülümü olacak???çünkü GPS VE aGPS ayrı ayrı belirtilmiş haberde.eğer öyleyse çok önemli bir güncelleme.çünkü telin çekmediği yerlerde aGPS verimli olmuyor.



aynı teknoloji hocam.. birisi sadece uydu kullanıyor.. oburu 3g/edge/gprs verileri ile uydu verisini destekleyerek kullanıyor.. sanmıyorum baska bir teknoloji daha olsun...
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Furkan! 8 yıl
550 euro olması lazım sen karar verırsın ıphone 5 cıkarsa ozellıklerıne bakarsın ben ıos sevmedıgım ıcın sgs2 yı tercıh ederdım uygulamalar da gun gectıkce artıyor kafaya takmamak lazım :)
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DH Misafiri 8 yıl
Nasıl bi zihniyet Fark yok der. Sanki Galaxy S de çift çekirdekli 1.2 GHZ işlemci yada Bluetooth, 8MP Full Hd (1080p) çeken kamera vardıda fark yok diyorsunuz
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arel.gr 8 yıl
degerli forumdashlar.burda yazan herkes,az cok web kullanabiliyor kabulu goruyor.
biri digerine teknik ozellik sorulari,Sin,SIIden nesi uzun,nesi kisa gibi yazi olsun torba dolsun seklinde msj tirajimizi mahalle usulu arttirma hevesinden oteye odaklanalim lutfen.
saygilar!!!
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erkutamca 8 yıl

arel.gr

degerli forumdashlar.burda yazan herkes,az cok web kullanabiliyor kabulu goruyor.
biri digerine teknik ozellik sorulari,Sin,SIIden nesi uzun,nesi kisa gibi yazi olsun torba dolsun seklinde msj tirajimizi mahalle usulu arttirma hevesinden oteye odaklanalim lutfen.

saygilar!!!

arkadaşım amacımız mesaj sayımızı artırmak olsaydı ben buraya 5 yılı aşkındır üyeyim,her gün 10 mesaj yazarak en az olarak söylüyorum şimdiye 15000 aşmıştım,sen anladın gerisini,zaten insanlar gece gündüz galaxy s mi s2 mi iphone mu N8 mi şu mu bu mu diye tartışıyor birbirlerini kırıyorlar hatta,bizde 2 mesaj geyik yaptık ama sen diyorsan hata yaptınız kusura bakma özür dileriz ;)
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mlhefe 8 yıl
bu telefonun abd fiyatını bilen varmı ?
ve sizce 24haziran gibi abd den galaxy s2 almak mı daha mantıklı ip4 mü
unlock sorunu , fiyat farkını ve içlerindeki donanımı kullancak kadar teknoloji olup olmadığınıda göze alalım :)
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machiavelli 8 yıl
10dk. ARA..

ya su asyalı kızlar cok tatlı beyler

DEVAM..
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mlhefe 8 yıl

mlhefe

bu telefonun abd fiyatını bilen varmı ?

ve sizce 24haziran gibi abd den galaxy s2 almak mı daha mantıklı ip4 mü

unlock sorunu , fiyat farkını ve içlerindeki donanımı kullancak kadar teknoloji olup olmadığınıda göze alalım :)



cevap alabilirmiyim
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