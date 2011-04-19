Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung Galaxy S II'nin Rusya'ya çıkış tarihi de belli oldu: 18 Mayıs

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
12,6b
1
17
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

İçinde bulunduğumuz nisan ayının sonuna doğru (25 Nisan) Güney Kore pazarına giriş yapması beklenen Samsung i9100 Galaxy S II'nin Rusya için çıkış tarihi de belli oldu.

1.059$ (29.990 Ruble) fiyat etiketiyle başlayan fiyatlarla 18 Mayıs'dan itibaren Rusya'daki teknoloji mağazalarının vitrinlerini süslemesi planlanan Galaxy S II, bilindiği üzere her biri 1.2 GHz hızında çalışan çift çekirdekli Exynos işlemci, 1 GB RAM, Mali-400 grafik birimi, Android 2.3 ''Gingerbread'' işletim sistemi desteğini arkasına alıyor; işletim sistemine Samsung'un TouchWiz 4.0 arayüzü eşlik ediyor.

Dünyanın en ince akıllı telefonları arasında gösterilen Galaxy S II, dört band GSM şebekesi (850, 900, 1800, 1900 MHz) ve kullanıcılara hızlı internet bağlantısı olanağı tanıyan HSPA+ (HSDPA: 21.1 Mbps, HSUPA: 5.76 Mbps) alt yapısı desteği, jiroskop, mesafe sensörü, 4.3-inç boyutunda ve 480 x 800 piksel (WVGA) çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif SuperAMOLED Plus ekran, 16 GB / 32 GB dahili flash bellek, 32 GB'a kadar microSD kart desteği, 3.5 mm jack girişi, Bluetooth 3.0 + HS, Wi-Fi 802.11n, DLNA, GPS, 8 megapiksel çözünürlüğünde led flaşlı ve otomatik odaklama özellikli kamera, Full HD video kaydı, görüntülü konuşma için 2 megapiksel kamera, MHL portu, RDS'li FM radyo ve 1650 mAh batarya gibi nitelikleri bünyesinde barındırıyor. Galaxy S II'nin 32 GB'lık versiyonunun fiyatı ise belirtilmedi.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
bozcan 8 yıl
kaynak ???
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Andulin266 8 yıl
Ulen hazır vizeler kalkmışken gitsek miki

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rouvax 8 yıl
Doğubank fiyatı 1600-1700 tl olur,
preorder fiyatları 499 seviyesine kadar geriledi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Arkhandes 8 yıl
Telefon bence donanım ve görüntü olarak harika. Ancak bu kadar büyük ekran ve çift çekirdekli işlemcisiyle şarjı konusunda ciddi endişelerim var :) Eğer şarjı da uygun bir süre idare edebilirse telefon çok güzel.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Arkhandes 8 yıl
Rouvax

preorder fiyatları 499 seviyesine kadar geriledi.



Bu fiyatı doğrulayabileceğimiz bir link verebilir misin? Fiyat bana doğru olamayacak kadar düşük geldi.
Edit: Sanırım verdiğin fiyat Avro öyle değil mi? Öyleyse olabilir :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
VideOyun 8 yıl
1.059$ kesin değiş başlayan fiyatı birde peki bu başlayan fiyat nerede bitiyor yahu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
enoman 8 yıl
1600tl yapıyor,umarım aynı fiyatla ülkemize giriş yapar!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Pardus Linux 8 yıl
Türkiye'ye geldiğinde modası geçiyor üst segment telefonların Galaxys S II geldiğinde Galaxy S III duyrulabilir...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KASIMPAŞA TAYFA 8 yıl
Ordada vergi var galiba
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CWaRRioR 8 yıl
Türkiye fiyatı ne kadar olur acaba...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mehmednaim 8 yıl
Türkiye'ye en son gelir galiba.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
EcZaNeT 8 yıl

mehmednaim

Türkiye'ye en son gelir galiba.

samsung müdürü TR yede mayıs ortası diyordu.. ama belli olmaz.. bu arada paralel ithalat daha erken gelebilir..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
12617 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, rusya ve
2 etiket daha samsung çıkış tarihi
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Haftanın en iyi Android oyunları -14- (Düzeltildi) 8 yıl Covertink Hafızalı Dijital Kalem video inceleme "Yazın, çizin kaydeysin!" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Dishonored 2 Türkçe Yama v0.01 Yayınlandı
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim