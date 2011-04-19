Samsung Galaxy S II'nin Rusya'ya çıkış tarihi de belli oldu: 18 Mayıs

İçinde bulunduğumuz nisan ayının sonuna doğru (25 Nisan) Güney Kore pazarına giriş yapması beklenen Samsung i9100 Galaxy S II'nin Rusya için çıkış tarihi de belli oldu.
1.059$ (29.990 Ruble) fiyat etiketiyle başlayan fiyatlarla 18 Mayıs'dan itibaren Rusya'daki teknoloji mağazalarının vitrinlerini süslemesi planlanan Galaxy S II, bilindiği üzere her biri 1.2 GHz hızında çalışan çift çekirdekli Exynos işlemci, 1 GB RAM, Mali-400 grafik birimi, Android 2.3 ''Gingerbread'' işletim sistemi desteğini arkasına alıyor; işletim sistemine Samsung'un TouchWiz 4.0 arayüzü eşlik ediyor.
Dünyanın en ince akıllı telefonları arasında gösterilen Galaxy S II, dört band GSM şebekesi (850, 900, 1800, 1900 MHz) ve kullanıcılara hızlı internet bağlantısı olanağı tanıyan HSPA+ (HSDPA: 21.1 Mbps, HSUPA: 5.76 Mbps) alt yapısı desteği, jiroskop, mesafe sensörü, 4.3-inç boyutunda ve 480 x 800 piksel (WVGA) çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif SuperAMOLED Plus ekran, 16 GB / 32 GB dahili flash bellek, 32 GB'a kadar microSD kart desteği, 3.5 mm jack girişi, Bluetooth 3.0 + HS, Wi-Fi 802.11n, DLNA, GPS, 8 megapiksel çözünürlüğünde led flaşlı ve otomatik odaklama özellikli kamera, Full HD video kaydı, görüntülü konuşma için 2 megapiksel kamera, MHL portu, RDS'li FM radyo ve 1650 mAh batarya gibi nitelikleri bünyesinde barındırıyor. Galaxy S II'nin 32 GB'lık versiyonunun fiyatı ise belirtilmedi.
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preorder fiyatları 499 seviyesine kadar geriledi.
Bu fiyatı doğrulayabileceğimiz bir link verebilir misin? Fiyat bana doğru olamayacak kadar düşük geldi.
Edit: Sanırım verdiğin fiyat Avro öyle değil mi? Öyleyse olabilir :)
samsung müdürü TR yede mayıs ortası diyordu.. ama belli olmaz.. bu arada paralel ithalat daha erken gelebilir..