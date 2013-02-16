Samsung, Galaxy S2 için Jelly Bean kaynak kodlarını yayınladı





Uzun süredir Galaxy S2 kullanıcılarının beklediği Jelly Bean güncellemesi uluslararası cihazlar için henüz dağıtılmaya başlamışken, operatör bağımlı modeller için ise henüz bir açıklama gelmedi.



Bununla birlikte Samsung, Galaxy S2 için Jelly Bean kaynak kodlarını da eşzamanlı olarak dağıtmaya başladı.



Samsung'un açık kaynak merkezinden indirilebilir durumda olan paket ile özellikle geliştiriciler özelleştirilmiş ROM derleyerek kullanıma sunabilecek. Böylece sadece S2 kullanıcıları değil, uyumlu cihaz kullanıcıları da yeni Jelly Bean ve TouchWIZ paketlerini de deneme şansı elde edecek.





http://opensource.samsung.com/