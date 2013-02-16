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Samsung, Galaxy S2 için Jelly Bean kaynak kodlarını yayınladı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung, Galaxy S2 için Jelly Bean kaynak kodlarını yayınladı

Uzun süredir Galaxy S2 kullanıcılarının beklediği Jelly Bean güncellemesi uluslararası cihazlar için henüz dağıtılmaya başlamışken, operatör bağımlı modeller için ise henüz bir açıklama gelmedi.

Bununla birlikte Samsung, Galaxy S2 için Jelly Bean kaynak kodlarını da eşzamanlı olarak dağıtmaya başladı.

Samsung'un açık kaynak merkezinden indirilebilir durumda olan paket ile özellikle geliştiriciler özelleştirilmiş ROM derleyerek kullanıma sunabilecek. Böylece sadece S2 kullanıcıları değil, uyumlu cihaz kullanıcıları da yeni Jelly Bean ve TouchWIZ paketlerini de deneme şansı elde edecek.


http://opensource.samsung.com/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 6 yıl
Bu yuklemeyi yaparak telefonun garantisi gider mi ?
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DH Misafiri 6 yıl
Arkadaşlar benim s2 dün aldım aldığım gün 4.0.4 güncelleme var dedi 4.1.2 çıktı şimdi günçelleme dağıtılmadıysa bu yazılım nerden geldi bana anlamadım
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I want to play a game 6 yıl
cm10 stabil surum falan yayinlanirmi artik arkadaslar
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tsogut 6 yıl
merhaba sammobil sitesinden ispanya versiyonunu indirip odinle tel. kurdum ancak birşey dikkatimi çekti ben sadece PDA yazan kısımdaki 552,70 MB dosyayı indirip kurdum birde CSC diye birşey var onuda indirip faklı bir bölümemi atmam gerekiyordu yalnız ikisininde dosya adı ve boyutu aynı bazı faklı ülkelerde dosya adı değişkenlik gösteriyor neye göre bu böyle bilin varsa yardımcı olur mu?
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lazloo 6 yıl tsogut
tsogut

merhaba sammobil sitesinden ispanya versiyonunu indirip odinle tel. kurdum ancak birşey dikkatimi çekti ben sadece PDA yazan kısımdaki 552,70 MB dosyayı indirip kurdum birde CSC diye birşey var onuda indirip faklı bir bölümemi atmam gerekiyordu yalnız ikisininde dosya adı ve boyutu aynı bazı faklı ülkelerde dosya adı değişkenlik gösteriyor neye göre bu böyle bilin varsa yardımcı olur mu?

Hayır odin de sadece pda kısmına indirdiğiniz ilk yazılımı gösterin.Zaten csc olsaydı içinde olrdu.
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Red_devil33 6 yıl
costum romlar artik daha sorunsuz olur
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Dexter61 6 yıl
Kernelin kaynak kodları yayınlandı cihazın değil
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