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Samsung Galaxy S3 için yeni bir güncelleme yayınlandı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
7,3b
1
38
Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung'un amiral gemisi Galaxy S3 için kısa süre önce yayınladığı ve stabiliteyi geliştirdiği güncellemesinin ardından yeni bir güncelleme daha geldi.

Slashgear sitesi tarafından verilen habere göre aynı değişim kaydını taşıyan 72.68MB'lık güncelleme çok büyük bir yenilik içermiyor.

Göze çarpan, bildirim penceresine parlaklık ayarlayan bir menünün eklenmiş olması. Normalde parlaklık ayarı için Ayarlar kısmına girmek gerekiyordu. Şimdi bildirim penceresinden kolayca parlaklık ayarlanabiliyor. İstenirse parlaklık ayarı otomatik olarak da yapılabiliyor.

Galaxy S3 kullanıcılarının telefonlarında yazılım güncellemesi kontrolünü yapmaları gerekiyor. Güncelleme henüz ülkemizde yayınlanmadı ancak kısa süre sonra gelecektir.
 
Samsung Galaxy S3 için yeni bir güncelleme yayınlandı
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http://www.slashgear.com/samsung-galaxy-s-iii-adds-brightness-toggle-to-notification-area-in-ota-update-06237411/ Yorum Yaz
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positroN 7 yıl en beğenilen E_Aydin35
isyankar_emre

Ekran parlaklığı önemli bir nokta ve bunu ayarlama noktasına erişmek için yapılmış kolay ve güzel bir yöntem, iyi olmuş.. Ama 72Mb boyutu biraz fazla değilmi ?

dh'in elinde sgs3 olmasina ragmen terchume haber yapinca boyle oluyor iste.

irili ufakli bircok degisim var cihazda.

mesajlasma arayuzu makyaja ugramis.
hava durumu widget'i guncellenmis.
sanal klavye'nin tuslari yuvarlatilmis.
e-mail uygulamasi gelistirilmis.
sesteki catlama sorunu duzeltilmis.
kameraya 11 tane daha cekim modu eklenmis ve kamera gorunumu de guncellenmis.
telefon tuslarina basinca cikan efekt degistrilmis.

simdiye kadar farkettiklerim.
isyankar_emreEkran parlaklığı önemli bir nokta ve bunu ayarlama noktasına erişmek için yapılmış kolay ve güzel bir yöntem, iyi olmuş.. ...
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2 Yanıt Yanıtla +27
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1 Avatar
turkishkebab 7 yıl
Saint2
Ben de alamadım güncellemeyi... Bekliyorum....



Benim gibi bekleyen var mı ?

bende bekliyorum guncelle diyorum kullanılabilir guncelleme yok diyor
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DH Misafiri 7 yıl
Bildirim penceresine eklenmesi iyi oldu.samsung telefonunu gUncellemesi güzel ama bence sorun var bundan kaynaklaniyor.ekran parlakligini otamatik konuma aldigimda cok verimli calismiyordu.bundan dolayi bildirime almislardir.9mb guncellemedede gideremediler ve telefonun performansinda kayip var.insallah giderirler.
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montajelemani 7 yıl
Nedir bu nedir..
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DH Misafiri 7 yıl
Merhaba, Samsung Galaksi s 3 güncellemesi sonrası rehberdeki arama kaydı ve favoriler kısmındaki sağ taraftaki yeşil arama tuşu kaybolmuş, ne yapabiliriz?
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Saint2 7 yıl
Ben de alamadım güncellemeyi...
Bekliyorum....





Benim gibi bekleyen var mı ?
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DH Misafiri 7 yıl
Tr'den aldım ve an itibariyle güncelleştirmeyi yükledim. Ayarlar'dan güncelleştirme sorgulayın.
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e-com-man 7 yıl
vatandan aldım bende
ama bende yok bu guncelleştirme
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éomer 7 yıl ekrem71
ekrem71


 


Samsung'un amiral gemisi Galaxy S3 için kısa süre önce yayınladığı ve stabiliteyi geliştirdiği güncellemesinin ardından yeni bir güncelleme daha geldi.



Slashgear sitesi tarafından verilen habere göre aynı değişim kaydını taşıyan 72.68MB'lık güncelleme çok büyük bir yenilik içermiyor.



Göze çarpan, bildirim penceresine parlaklık ayarlayan bir menünün eklenmiş olması. Normalde parlaklık ayarı için Ayarlar kısmına girmek gerekiyordu. Şimdi bildirim penceresinden kolayca parlaklık ayarlanabiliyor. İstenirse parlaklık ayarı otomatik olarak da yapılabiliyor.



Galaxy S3 kullanıcılarının telefonlarında yazılım güncellemesi kontrolünü yapmaları gerekiyor. Güncelleme henüz ülkemizde yayınlanmadı ancak kısa süre sonra gelecektir.

 










sayın haber editörü bu güncellemeyi nasıl bulacağımızıda bi anlatırsanız size zahmet.
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oranj 7 yıl
Umutcan
Belki bilmeyenler vardır bir ipucu vereyim. Ekranın üstündeki durum çubuğuna dokunup bekledikten sonra sağa sola kaydırırsanız ekran parlaklığını zaten ayarlayabiliyorsunuz. GS2de parlaklığı ben bu şekilde ayarlıyorum epeydir.

o dediğin s3 te yok dostum...
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kskcole 7 yıl
beyler mesut çevik samsung la bir sorun yaşamış belliki taktı galaxy s3 e :D
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pergamonist 7 yıl
Bir an önce bize de gelse güzel olacak. Umuyorum kamerada iyilestirme vardır. Benim için yeterli olur.
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BekirTemel 7 yıl
Ran yönetimi daha iyileştirilmiş ama batarya konusunda erken konuşuyor olabilirim ama sanki gerileme olmuş
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-mehmet- 7 yıl
eksik haber kınıyoruz..
sadece ekran parlaklığından bahsedilmiş.
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Guest-9D2914531 7 yıl
Arkadaslar cihazi turkiyeden alip en son versiyonu yukleyebilen var mi
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khaos 7 yıl
Umarım "kısa süre önce yayınladığı Ve stabiliteyi geliştirdiği güncellemesinin ardından" cümlesini XXLF2 için kurmamışlardır çünkü küçük bir ram optimizasyonu hariç artısı yok hatta batarya konusunda geriye gidilmiş
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