Samsung Galaxy S3 için yeni bir güncelleme yayınlandı

Samsung'un amiral gemisi Galaxy S3 için kısa süre önce yayınladığı ve stabiliteyi geliştirdiği güncellemesinin ardından yeni bir güncelleme daha geldi.





Slashgear sitesi tarafından verilen habere göre aynı değişim kaydını taşıyan 72.68MB'lık güncelleme çok büyük bir yenilik içermiyor.





Göze çarpan, bildirim penceresine parlaklık ayarlayan bir menünün eklenmiş olması. Normalde parlaklık ayarı için Ayarlar kısmına girmek gerekiyordu. Şimdi bildirim penceresinden kolayca parlaklık ayarlanabiliyor. İstenirse parlaklık ayarı otomatik olarak da yapılabiliyor.





Galaxy S3 kullanıcılarının telefonlarında yazılım güncellemesi kontrolünü yapmaları gerekiyor. Güncelleme henüz ülkemizde yayınlanmadı ancak kısa süre sonra gelecektir.









http://www.slashgear.com/samsung-galaxy-s-iii-adds-brightness-toggle-to-notification-area-in-ota-update-06237411/