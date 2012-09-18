Samsung, Galaxy S4 dekikodularını yalanladı

Samsung, şu anki amiral gemisi Galaxy S III'ün halefi olacağı iddia edilen Galaxy S4'ün 2013'ün şubat ayı içerisinde çıkış yapacağı söylentilerini yalanladı.

https://twitter.com/samsungtomorrow/status/247922767096320001

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Güney Koreli üretici, ortaya çıkan dedikodular ile ilgili herhangi bir yorumda bulunmazken, bu dedikoduların çıkmasının nedenini de sorguladı. Şirket söz konusu dedikoduları yalanlayarak, piyasaya çıktığı ilk 100 gün içerisinde 20 milyonluk bir satış rakamı elde eden Galaxy S III'ün satışının sekteye uğramasını da engelledi.Ülkemizde de bugüne kadar ki en kısa sürede en yüksek satış rakamını elde eden cihaz olan Galaxy S III'ün yalanlamayla birlikte ilerleyen dönemlerde de Samsung'un amiral gemisi olarak kalmaya devam edeceği kesinleşmiş oldu.