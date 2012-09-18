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Samsung, Galaxy S4 dekikodularını yalanladı

6 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Samsung, şu anki amiral gemisi Galaxy S III'ün halefi olacağı iddia edilen Galaxy S4'ün 2013'ün şubat ayı içerisinde çıkış yapacağı söylentilerini yalanladı.

Güney Koreli üretici, ortaya çıkan dedikodular ile ilgili herhangi bir yorumda bulunmazken, bu dedikoduların çıkmasının nedenini de sorguladı. Şirket söz konusu dedikoduları yalanlayarak, piyasaya çıktığı ilk 100 gün içerisinde 20 milyonluk bir satış rakamı elde eden Galaxy S III'ün satışının sekteye uğramasını da engelledi.

Ülkemizde de bugüne kadar ki en kısa sürede en yüksek satış rakamını elde eden cihaz olan Galaxy S III'ün yalanlamayla birlikte ilerleyen dönemlerde de Samsung'un amiral gemisi olarak kalmaya devam edeceği kesinleşmiş oldu.
https://twitter.com/samsungtomorrow/status/247922767096320001 Yorum Yaz
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erdem3113 6 yıl en beğenilen
Kim ne derse desin ANKESÖRLÜ TELEFON.
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FERFEROS 6 yıl
S3'ün satışları son sürat devam ederken Samsung'un S4'ü bu kadar erken duyurucağını düşünen yoktur zaten.
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engurlu 6 yıl
Ahali nokia'sını sony'sini iphone'unu satıp kapış kapış S3 alırken, S4 ün çıkacagı gibi saçma bir söylem haber bile yapılmamalı..
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HRMNKY 6 yıl
S3'ü alalı 1 hafta olmadı durun daha telefonun tadını bi çıkaralım

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Mr.Legend 6 yıl
jibe
Daha S3 den 1 milyar dolar borcu kapatsınlarda sonra :)

Klavyesi ve beyni olan yazıyor bu ne ya. Azıcık saksıyı çalıştırsan keşke. Ama nerdeeeee
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BERK BEY 6 yıl
bismillah s3 yeni çıktı daha lae
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nurettinaz 6 yıl
Zaten yeni ürün çıkartmasına şu an için pek gerek yok çünkü zaten galaxy s3 ün rakibi olacak olanki bence olamaz ama yani normal şartlar altında öyle lanse edildiğinden söylüyorum iphone 5 yeni çıktığından piyasada rakipsizken daha erken diye düşünüyorum belki 2013 ün mart nisan aylarında ki o da erken bence samsung artık pda konusunda piyasayı çok iyi analiz edebildiğinden onların kararlarını beklemek daha doğru olur diye düşünüyorum.
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Sunstorms 6 yıl
samsung bu haberle piyasayı bir yokladı nabza göre şerbet.s4 gerçek olurda ekran ve malzeme kalitesini iyileştirirse satın alınabilir daha çok uzun bir süre var rakiplerde zorlu geliyor.
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Mobile Prof. 6 yıl
S3 beklentileri karşılamadı benim açımdan. S4 veya ismi ne olursa hemen çıkarmaları gerek piyasaya.
Bu sefer yetersiz bir telefon olmaz umarım.
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chaluri 6 yıl
V-Immortal
Daha dur hele iPhone 5 kopyalasınlar S4 çıkar.

Umarım kopyalamazlar da kalite düşmez
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raSe34 6 yıl
bu kadar erken tanıtması Samsung'un aleyhine olur . Apple'ın stratejisini uygulamalı biraz . yılda 10 telefon çıkartacağına yılda telefon çıkartsın ondada milletin ağzı açık kalsın bu kadar basit :)
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alito 6 yıl
SGS4 ancak 2013 üçüncü çeyrekte duyurulur.
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utku-tr 6 yıl
oldu olacak iphone 6 da çıkacak desinler
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fuckulteli 6 yıl
Tabi yalanlar, S3'ün satışını niye baltalamak istesinler ki?!
Ama yine 2013 Şubat'ta S4'ü tanıtabilir, belli olmaz, belki de mayısta tanıtır ama bu kadar erken dillendirilmesi S3'ün satışları için tehlikeli olabilir.
Daha durun ya S3 yeni yeni yükseliyor satışlarda..
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febelsa 6 yıl
daha s3 1-2 yıl idare eder samsung u
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Raikirin 6 yıl
Yani.Ortada bir mantıksızlık vardı
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gordon01 6 yıl
Bir sonraki iPhone lansmanına yakın bir zamanda yaz sonu gibi çıkar diye düşünüyorum
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mangdasire 6 yıl
note 2 varken s4 kolay kolay daha çıkmaz.s4 anca seneye haziran yada temmuzda belki duyurulur anca ekim kasım gibi çıkarırlar.
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