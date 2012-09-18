Samsung, Galaxy S4 dekikodularını yalanladı

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Samsung, şu anki amiral gemisi Galaxy S III'ün halefi olacağı iddia edilen Galaxy S4'ün 2013'ün şubat ayı içerisinde çıkış yapacağı söylentilerini yalanladı.
Güney Koreli üretici, ortaya çıkan dedikodular ile ilgili herhangi bir yorumda bulunmazken, bu dedikoduların çıkmasının nedenini de sorguladı. Şirket söz konusu dedikoduları yalanlayarak, piyasaya çıktığı ilk 100 gün içerisinde 20 milyonluk bir satış rakamı elde eden Galaxy S III'ün satışının sekteye uğramasını da engelledi.
Ülkemizde de bugüne kadar ki en kısa sürede en yüksek satış rakamını elde eden cihaz olan Galaxy S III'ün yalanlamayla birlikte ilerleyen dönemlerde de Samsung'un amiral gemisi olarak kalmaya devam edeceği kesinleşmiş oldu.
https://twitter.com/samsungtomorrow/status/247922767096320001 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Klavyesi ve beyni olan yazıyor bu ne ya. Azıcık saksıyı çalıştırsan keşke. Ama nerdeeeee
Bu sefer yetersiz bir telefon olmaz umarım.
Umarım kopyalamazlar da kalite düşmez
Ama yine 2013 Şubat'ta S4'ü tanıtabilir, belli olmaz, belki de mayısta tanıtır ama bu kadar erken dillendirilmesi S3'ün satışları için tehlikeli olabilir.
Daha durun ya S3 yeni yeni yükseliyor satışlarda..
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