Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung: Galaxy S4'ün hangi işlemciyi kullandığının önemi yok

6 yıl
4,9b
1
72
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Samsung: Galaxy S4'ün hangi işlemciyi kullandığının önemi yok
Samsung Mobile başkanı J.K Shin, Galaxy S4 için hangi işlemcinin kullanıldığının önemli olmadığını söyledi. Galaxy S4'ün Amerika ve İngiltere versiyonları, Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 600 işlemcisi ile sunulurken, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu diğer ülkere ise Samsung'un kendi tasarımı olan 4+4  çekirdekli Exynos 5 Octa işlemcisi ile sunuluyor. Kullanılan işlemciler sadece çekirdek mmarisi ile kalmayıp aynı zamanda grafik gücünü sağlayan GPU donanımı bazında da farklılık gösteriyorlar.
JK Shin ise işlemciler arasındaki performans farkının, sıradan bir vatandaşın fark etmeyeceğini söyledi. Samsung Türkiye Cep Telefonu ve Tabletler Direktörü Selçuk Mirza da dün yapılan Türkiye lansmanında iki farklı işlemcinin de eşdeğer olduğunu söylemişti. Samsung'un daha önce LTE destekli işlemciye sahip olmadığı için Snapdragon 600 çözümünü de gündemine aldığını konuşulmuş ancak Exynos 5 Octa işlemcisinin de LTE versiyonuı hazırlandıktan sonra durum farklı bir hal almıştı. JK Shin bu durumla ilgili olaraksa, "...arz ve talep meselesi. Farklı alternatifleri kullanıyor çünkü bu kaynaklarla ilgili bir konu..." dedi.
Görünen o ki Samsung, LTE destekli Exynos Octa 5 işlemcisinin geliştirilme süresi ve üretim kapasitesini dikkate alarak, "time to market" olarak bilinen pazar sürülme, pazarda olma zamanlaması açısından geç kalmamak adına Snapdragon 600'ü, LTE uyumlu işlemci olarak Galaxy S4'te kullanmayı tercih etmiş gibi. Ancak diğer taraftan kullanılan işlemcilerin birbirlerinişn muadili olduğunu söylemk zor. Evet belki sokaktaki sıradan vatandaşın pratik yaşımında hissedebileceği fark yok ama tekniğe indiğimizde önemli farklılıkar olduğunu söyleyebilriz.
Grafik performansları son derece benzer olan Exynos 5 Octa ve Snapdragon 600, konu işlemci performansı olduğunda ise ayrılıyorlar. Daha yeni olan Cortex-A15 tasarımına sahip Exynos 5 Octa, daha düşük saat frekansında çalışıyor olmasına karşın, Snapdragon'dan önemli oranda hızlı olmayı başarabiliyor. Hatta iki işlemci arasındaki farkı cihazlar üzerinde görmek için aşağıdak videomuzu da izleyebilirsiniz.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Marmarali 6 yıl en beğenilen
Hani S4 uçuyordu, Hani kaçıyordu. Full Hd için tek yeterli telefon buydu?
Buradan şu anlaşılıyor oyun için, Gerekli optimasyonlar yapılmazsa, Xperia Z, Htc One ve S4 arasında çok bir fark oluşmayacak..
Artık Benim 3Fbs Hızlı muhabbetlerini ve fanatikliği bırakın. Tasarım, Kalite, Kullanılabilirlik ve Ayrıntılar tercihleri belirliyor.Tercihlere saygı duyun fanatiklik yapmayın. Bu markalar kimsenin babasının değil, ayrıca diğer ülkelere göre ürünleri daha pahalıya alıyoruz. Azcık teknolojiyi hazmetmeyi öğrenelim. Tüket tüket nereye kadar..
Samsung 'un Türkiye 'ye verdiği önem ise diğer teknoloji firmalarının aklının ucundan bile geçmezken, S3/S4 gibi malzeme kalitesi düşük telefonlara sıcak bakmayan ben, Ülkemize verdiği değerden dolayı Samsungu tebrik ediyorum. Marka bazında gözümde Sony'yide geçti, Apple 'da geçti. Helal Sana Samsung.
Hani S4 uçuyordu, Hani kaçıyordu. Full Hd için tek yeterli telefon buydu?Buradan şu anlaşılıyor oyun için, Gerekli optimasyonlar yapılmazsa, Xperia Z, Htc O...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +57
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
_extreme_ 6 yıl Marmarali
Marmarali

Hani S4 uçuyordu, Hani kaçıyordu. Full Hd için tek yeterli telefon buydu?
Buradan şu anlaşılıyor oyun için, Gerekli optimasyonlar yapılmazsa, Xperia Z, Htc One ve S4 arasında çok bir fark oluşmayacak..

Artık Benim 3Fbs Hızlı muhabbetlerini ve fanatikliği bırakın. Tasarım, Kalite, Kullanılabilirlik ve Ayrıntılar tercihleri belirliyor.Tercihlere saygı duyun fanatiklik yapmayın. Bu markalar kimsenin babasının değil, ayrıca diğer ülkelere göre ürünleri daha pahalıya alıyoruz. Azcık teknolojiyi hazmetmeyi öğrenelim. Tüket tüket nereye kadar..

Samsung 'un Türkiye 'ye verdiği önem ise diğer teknoloji firmalarının aklının ucundan bile geçmezken, S3/S4 gibi malzeme kalitesi düşük telefonlara sıcak bakmayan ben, Ülkemize verdiği değerden dolayı Samsungu tebrik ediyorum. Marka bazında gözümde Sony'yide geçti, Apple 'da geçti. Helal Sana Samsung.

+1

Şuan için oyun performansı en iyi olan Android cihaz Optimus G gibi gözüküyor. SGX 544MP3 yada Adreno 320'ye hız aşırtmanın bile FullHD ekranda yeterli olmadığını görmüş olduk. Diğer tarafta Adreno 320, Optimus G'nin HD ekranında yüksek performans sağladığı bir gerçek..

İşlemci farkını Samsung Mobile Başkanı'nın dediği gibi bizlerin anlaması oldukça zor, ancak SIV kullandığı LPDDR3 RAM ve 136 mm uzunluğa rağmen 5.0" ekranı (Gorilla Glass 3) ile farkını ortaya koyuyor.
MarmaraliHani S4 uçuyordu, Hani kaçıyordu. Full Hd için tek yeterli telefon buydu?Buradan şu anlaşılıyor oyun için, Gerekli optima...
Devamını Gör
Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
General. 6 yıl
Yani kısaca adam diyorki S4 Htc One Xperia Z hepsi aynı bizimki plastik onlarınki alüminyum ve cam onlarınki daha sağlam ama biz daha çok satıyoruz
1 Yanıt Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
LKLC 6 yıl
çıkıpta exynos 5 octa veya snapdragon 600 daha iyi diyecek hali yok ya.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mesci_663 6 yıl
bence işlemci değil de şu telefonu almaya ne gerek var?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kemaloztin 6 yıl
boşverin s4 her türlü çok güzel bir telefon
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
deneme1 6 yıl
çok para yaa biraz fiyat kırsalardı belkim alırdım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
rorschach_ 6 yıl
Neyi taryisiyosunuz arkadaslar. Crysis 2 mi acacaksiniz telefonda. Ben aldim buyuk ekran oyun filan oynarim diye. Oyun filan oynadigim yok. Sarmiyo telefonda oyun oynamak burda konusanlarin cogu gunde 15dk en fazla oyun oynayan tipler. Sidik yaristirmayin ya. En guclu telefonda run oyunlari oynaniyor cunku daha cok sariyor. Grafikleri cok yuksek oyunlar kısa sureli oyunlar. Bosverin bu isleri. Milletin kafasini bos yere karistiriyosunuz. Samsung nexus cihazlarindan sonra en iyi guncellemeleri veren marka. Bircok seyi goz onune aldiginizda samsung cok daha agir basiyor diger markalardan bu bir gercek.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
deneme1 6 yıl rorschach_
bozisik

Samsung nexus cihazlarindan sonra en iyi guncellemeleri veren marka. Bircok seyi goz onune aldiginizda samsung cok daha agir basiyor diger markalardan bu bir gercek.

yanlış bilgi.....
samsung 1 yıl önceki ürüne bile destek vermekten aciz sadece amiral olarak adlandırdığı elit modellere güncelleme veren bir firma.
Bada faciasını hatırlatırım,
o zamanın oparasına göre 500 liraya sattığı bada II 3 ay sonra çöp oldu,
bada II ile aynı dönemde çıkan iphone 4 hala güncelliini koruyor.
tab 2 v.s gbi geçen yılın tablet modelleri hala android 3.1 kullanıyor.
bana her şeyi de ama samsung güncelleme desteği veriyor deme.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Puzzles 6 yıl
Galaxy 4 hem tasarımıyla hem özellikleriyle adeta galaxy 3 s olmuş durumda .
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
java 6 yıl
Bugün Buyaka AVM'de Samsung standında yarım saat kadar ayrıntılı biçimde deneme fırsatı buldum S4'ü... Ses, ekran, software vs hemen herşeyi denedim, wifi de bağlıydı internet hızını da denedim bu arada... Açıkça söylüyorum ki iyiki LG Optimus G almışım...

Ancak görünen bir gerçek ki S4'te samsung S3'e göre daha iyi bir iş çıkarmış orası kesin... He yeterli mi değil tabii ki... Kısaca birkaç konuya değinmek istiyorum;

1- Ne kadar daha iyi olsa da hala malzeme kalitesi ve verdiği kalite hissi hala oldukça zayıf...
2- Ses kalitesi konusunda, kulaklıktan (Unique Melody Merlin kulaklığımla denedim uzun uzun) alınan hem ses kalitesi hem de şiddeti artmış ve daha iyi olmuş beğendim... Hoparlör sesi de artmış, güzel olmuş...
3- Ekran her ne kadar S3'teki gibi pentile dizilimli olsa da daha kaliteli bir görüntü elde edilmiş... Ancak parlaklık hala (Optimus G'yi baz alarak söylüyorum) düşük maalesef... Güneş ışığında hem internet sayfalarında hem videoda net görüntü elde edilemiyor...
4- Ekran görüntüsü ayrıca genel olarak sarı tonlu sanki... İnternet sayfası açtığımda LG daha soğuk renkler verirken S4 daha sıcak bir renk tonlamasına sahip... Ve beyazlar S3 te bariz bir maviyken S4 te daha iyi ama gene de IPS+ kadar net değil hala...
5- Beni en büyük (aslında tahmin ediyordum da) hüsrana uğratan konu ise cihazın hala uygulama menusunda bile geçişlerde gecikme yapması... Bir sayfadan diğerine geçerken anlık duraksamalar artık olmamalı... Cortex A7 tabanlı çekirdekler aktifken akıcılık olmuyor anlaşılan, olmamış...
6- Rehbere giriş S3 kadar olmasa da hala gecikmeli geliyor sinir edici bir durum...
7- Göz hareketleriyle internet sayfalarının aşağıya yukarıya gidip gelmesi de tam anlamıyla düzgün çalışmıyor... Çalışmıyor derken çok hassas (eğer extra bir ayarı yoksa) en ufak gözünüzü ayırma da ya da kafa hareketinde istemediğiniz halde bile sayfa aşağı yukarı oynuyor okuma olayını baltalıyor...
8- Wifi yetersiz miydi yoksa pek çok cihaz bağlı olmasından mıdır bilmem benim Avea 3G sinden yavaştı... İnternet sayfaları Optimus'ta daha hızlı açılıyordu... Muhtemelen wifidendir tabi... He not olarak internet sayfalarını LG'de okumak daha rahat ve güzel açıkça... Amoled ekran bana göre değil anladım...


Kısacası Samsung yapmış ama olmamış... Tabii ki bunu satıldığı fiyata göre söylüyorum... Bu cihaza 1999 TL gerçekten çok... Ama tabii ki bu demek değildir ki satılmayacak...



Son olarak Samsung satılmayı kısmen de hak ediyor... Adamlar 3 stand açmış üstelik bunun yanında her operatör mağazasında da S4 elemanları kaynıyordu... Reklama gerçekten önem vermişler ve ülkemizin satın alma potansiyelinin farkındalar...
LG bu reklamı yapsaydı bu forumda herkes LG kullanıyor olurdu zira her türlü daha iyi bir cihaz... Samsung'u tebrik ederim....



Edit...: Malzeme kalitesine laf ettiğimi düşünüp nasıl olsa her telefonda kılıf kullanılıyor mantığıyla düşünenlere söyleyeyim, hiçbir zaman kılıf kullanılması tarafında olmadım, zaten kullanamdım da... Ekran jelatini hariç her türlü kılıfa vs karşıyım...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dockhanger 6 yıl
insanların isteklerini anlamış değilim 2 oyun oynucak bi filim izlicek sosyal medya uygulamalarına bağlı kalacak diye her dakka bası telefon değiştirip kazanclarını bu cakal furyasına ekmek peynir etmelerini anlamıyorum
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dodomoco 6 yıl
S4 gayette Full hdde yeter sanki hepiniz 720pde sorunsuz oyun oynuyordunuz htc öne x kullandım tegra 3 most wantedda kasım kasım kasılıyordu samsung s3de oyle ayrıca ipad 4 sahibiyim s4 le aralarında çok az bir grafik performansı farkı var çözünürlük farkıda var eğer iyi optimize olsa hiç bir oyun takılmaz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tahayasin1 6 yıl
Selam
Allah Allah.... Allah allah
Resmen çorba yorumlar yapılmış.
Hele Bi cihazı elinize alıp inceleyin sonra oyun hız performans fiyat kalite yeterlilik vs. Yorumlar yapın.
Samsung bu yıl amiral gemisi olarak bu cihazı sundu bu cihaz da bu yılın en iyisi!, kör olmayalım lütfen!
"Konuyla alakalı" Küçük bir değinmede bulunayim, haberde yazdığı gibi 4+4 biraz daha hızlı denmiş + olarak ve doğal olarak exynos batarya konusunda daha dostvari olduğu açık ki bataryanin daha dayanıklı bir hal alması için düşük frekanslı ön çalişma özeliğe sahip 4 cekirdek ile sunulmuş 5octa olan cihazı S600'lü olanla kiyaslamak o kadar saçma ki vallahi denecek bir laf kalmıyor.
Tamam snapdragon küçümsenemez ama batarya konusunda biraz geri bakılırsa ne yaptığını herkes görebilir.
Buna göre Madem 4+4 daha iyi performans göstermiş neyi tartışadurusunuz???

"LTE destekleyen birkaç ülkeyi 1.9ghz ile onure etmekten başka birşey yok ortada. Ayrıca üretim esnasinda exynos'a LTE özelliği port edebilselerdi piyasaya sadece LTE destekli 4+4 olanı görecektik ve S600'ün esamesi okunmayacaktı!!!"
Saygılar...

Edit: mesajlarim biraz karmaşıktır bazen ne demek istediğim-anlanlaşılmayabilir.
Örneğin 5dk'lik basit bir "Alo" yaparken veya ekrani açıp saate bakarken bunu 1.9ghz ile yapmak mı daha az batarya tüketiriz yoksa 1.2ghz ile mi?
Hep mi internet, oyun, ağır program vs. İle uğraşacağız?
Ha!!! Gerektiginde o işlere bakacak diğer 4 canavarımız var zaten;)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
muhamnet 6 yıl
Poliüretan yani plastik kasa neden tercih edilendir? Cevap: dayanıklılık. .. o beğenmediğiniz plastik kasali telefonu arabanin kapısını açarken asfalta öyle bir çaktım ki... sehpadan düşüp tuzla buz olan iphone gibi rigid materyallerden uretilen hiçbir telefon yakalamak icin attığım tokadın etkisiyle saglam kalmazdı. Duserken refleks ile öyle bir çaktım ki, 4 metre geriden aldim telefonu? Sonuç? Mükemmel darbe absorbesi ve 2 derin asfalt çiziği... plastik malzeme ucuz değil stratejik bence. Yoksa 'koreliler bilmiyor mu alüminyum malzemeyi? '
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TearsForFears 6 yıl
İpad 4'te PowerVR SGX554MP4 kullanılıyor.
Samsung Galaxy S4'te ise SGX 544MP3 kullanılıyor.
İpad'in ekran çözünürlüğü 1536x2048 iken Samsung Galaxy S4'ün 1920x1080.
İpad 4'te SGX 544MP4 her oyunu akıcı çalıştırabiliyorsa SGX 544MP3'te gayet akıcı çalıştırabilir.İş burada optimizasyonlara bakıyor.Nasıl kaç senelik konsollar , günümüz bilgisayarları ile yarışıyorsa bunun sebebi oyunun o platforma özel optimize edilmesidir.Telefonlarda da durum böyle.İyi optimize edilirse oyunlar Samsung Galaxy S4'ün kaldıramayacağı oyun yok diye düşünüyorum.
Şu durumda Htc One veya Xperia Z alan birisine niye bu telefonu aldın denilemez.Son çıkan telefonlar gerçekten çok güzeller.
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gently weeps 6 yıl TearsForFears
LawLess437
İpad 4'te PowerVR SGX554MP4 kullanılıyor.
Samsung Galaxy S4'te ise SGX 544MP3 kullanılıyor.
İpad'in ekran çözünürlüğü 1536x2048 iken Samsung Galaxy S4'ün 1920x1080.
İpad 4'te SGX 544MP4 her oyunu akıcı çalıştırabiliyorsa SGX 544MP3'te gayet akıcı çalıştırabilir.İş burada optimizasyonlara bakıyor.Nasıl kaç senelik konsollar , günümüz bilgisayarları ile yarışıyorsa bunun sebebi oyunun o platforma özel optimize edilmesidir.Telefonlarda da durum böyle.İyi optimize edilirse oyunlar Samsung Galaxy S4'ün kaldıramayacağı oyun yok diye düşünüyorum.
Şu durumda Htc One veya Xperia Z alan birisine niye bu telefonu aldın denilemez.Son çıkan telefonlar gerçekten çok güzeller.

Gelde bunu insanlara anlat hocam. Sony ps3 te 256 mb ram vardı yanlış hatırlamıyoraam god of war 3 gibi bir oyunu çalıştırabiliyorsa bu telefonlar bizi en az,2 yıl götürür.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Pardus Linux 6 yıl
Samsung'un amiral gemsini alıp için Exynos işlemci göremiyeceksem ne anlamı var amiral gemisini almanın bence Samsung'un amiral gemilerinin en önemli yanı yüksek performanslı Exynos işlemciler yoksa Quallcomm'u, Texas Instruments'ı, Nvidia'yı herkes kullanıyor Samsung Exynos platformunu Çinlilere pazarlayacağına önce kendi telefonlarına yetiştirsin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SystemApps 6 yıl
öncelikle verdiğiniz hizmetden videolardan dolayı gerçekten teşekkür ediyorum ancak video içerisinde gerçeklikten bahsedip sanki her videoyu full objektif çekiyor gibi yapmayın.zira hiç gerçekci olmuyor.zamanında apple şu işlemciyi kullanıyor şu teknolojiyi barındırıyor diye ne alaka ise android cihazlarla karşılaştırdınız.daha doğrusu apple dışındaki özgür işlemcilerle karşılaştırdınız.
kullanıcılardan beklentiniz nesnellik ise önce bir geçmişe bakmayı deneyin.yakındığınız durumun temelini atan yine sizlersiniz.

samsung s4e gelince.samsung gerçekten iyi bir cihaz yapmış.arka kapak dandik olsada ayrılabilir bir pil sunmuş.hatta tasarımdan da önce gelir benim için.malzeme kalitesi ise ayrı bir konu...malesef bu noktada sınıfta kalmış gibi görünüyor.ekran eywallah full hd felan ama videoda pentile olduğundan bahsedilmiş.eğer pentileyse cihaz adına büyük bir eksi.zaten yavaş kalan gpu ile birlikte düşününce de büyük bir handikap ortaya çıkıyor.

eh teknoloji gelişti büyüdü ama bazı şeyler önemini yitirmiş gibi görünüyor olsada fm radionun olmamasıda s4 gibi bir cihaza yakışmamış...

sonuç olarak galaksi s4 androidin verimsizliği ile birlikte hayatıma dahil olmayacağı kesinleşmiş bir cihaz olarak hafızama işlenmiş oldu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +298 12 Angry Men +280 Redeemertr +245 madmahmutd +175 Informed +154 KoşanBalık +154 serdar_k +132 csh +118 MS4343 +102 Txrboz +97
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4911 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, performans ve
2 etiket daha İşlemci samsung
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Samsung Galaxy S4 Exynos 5 Octa, Snapdragon 600'e karşı "Özel video" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Düşük PC'lerde çalışabilen PUBG LITE,
DonanımHaber
Huawei için 90 günlük istisna bir anlam
DonanımHaber
Askerligimi bugun bitirdim
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
ARAMIZDA SNİPER VAR
DH Forum
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim