Samsung: Galaxy S4'ün hangi işlemciyi kullandığının önemi yok

Samsung Mobile başkanı J.K Shin, Galaxy S4 için hangi işlemcinin kullanıldığının önemli olmadığını söyledi. Galaxy S4'ün Amerika ve İngiltere versiyonları, Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 600 işlemcisi ile sunulurken, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu diğer ülkere ise Samsung'un kendi tasarımı olan 4+4 çekirdekli Exynos 5 Octa işlemcisi ile sunuluyor. Kullanılan işlemciler sadece çekirdek mmarisi ile kalmayıp aynı zamanda grafik gücünü sağlayan GPU donanımı bazında da farklılık gösteriyorlar.

JK Shin ise işlemciler arasındaki performans farkının, sıradan bir vatandaşın fark etmeyeceğini söyledi. Samsung Türkiye Cep Telefonu ve Tabletler Direktörü Selçuk Mirza da dün yapılan Türkiye lansmanında iki farklı işlemcinin de eşdeğer olduğunu söylemişti. Samsung'un daha önce LTE destekli işlemciye sahip olmadığı için Snapdragon 600 çözümünü de gündemine aldığını konuşulmuş ancak Exynos 5 Octa işlemcisinin de LTE versiyonuı hazırlandıktan sonra durum farklı bir hal almıştı. JK Shin bu durumla ilgili olaraksa, "...arz ve talep meselesi. Farklı alternatifleri kullanıyor çünkü bu kaynaklarla ilgili bir konu..." dedi.

Görünen o ki Samsung, LTE destekli Exynos Octa 5 işlemcisinin geliştirilme süresi ve üretim kapasitesini dikkate alarak, "time to market" olarak bilinen pazar sürülme, pazarda olma zamanlaması açısından geç kalmamak adına Snapdragon 600'ü, LTE uyumlu işlemci olarak Galaxy S4'te kullanmayı tercih etmiş gibi. Ancak diğer taraftan kullanılan işlemcilerin birbirlerinişn muadili olduğunu söylemk zor. Evet belki sokaktaki sıradan vatandaşın pratik yaşımında hissedebileceği fark yok ama tekniğe indiğimizde önemli farklılıkar olduğunu söyleyebilriz.

Grafik performansları son derece benzer olan Exynos 5 Octa ve Snapdragon 600, konu işlemci performansı olduğunda ise ayrılıyorlar. Daha yeni olan Cortex-A15 tasarımına sahip Exynos 5 Octa, daha düşük saat frekansında çalışıyor olmasına karşın, Snapdragon'dan önemli oranda hızlı olmayı başarabiliyor. Hatta iki işlemci arasındaki farkı cihazlar üzerinde görmek için aşağıdak videomuzu da izleyebilirsiniz.