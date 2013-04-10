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Samsung Galaxy S4'ün televizyon reklamları yayınlandı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
6,1b
1
139
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung Galaxy S4'ün televizyon reklamları yayınlandı
Samsung resmi satışına birkaç hafta içerisinde başlamayı planladığı yeni nesil üst seviye akıllı telefonu Galaxy S4 için tanıtım faaliyetlerine hız verdi. Resmi lansmanı Amerika'da yapılan Galaxy S4'ün yeni televizyon reklamları, Samsung'a özgü özellikler olan sesli fotoğraf kayıt teknolojisi Sound Shot, telefon sahiplerinin birlikte oyun oynamasını sağlayan Group Play ve sesli tercüme yapabilen S Translator'ın pratik kullanım alanlarına vurgu yapıyor.
4.99-inç büyüklüğünde ve Full HD çözünürlüğünde Super AMOLED ekrana sahip olan Samsung Galaxy S4, Qualcomm'un Snapdragon 600 ve şirketin kendi platformu olan Exynos 5 Octa olmak üzere iki farklı donanımsal altyapı seçeneği ile birlikte 2GB DDR3 RAM ve farklı kapasite seçenekleri, 802.11ac bağlantı özelliği, Bluetooth 4.0 ve Gorilla Glass 3 gibi özellikleri bünyesinde barındırıyor. Türkiye resmi satış fiyatı henüz açıklanmamakla birlikte kapasitesine göre 1999TL'den başlayan fiyatlarla sunulması beklenen Galaxy S4 için Samsung, dünya çapında 9 ülkede yapmayı planladığı büyük tanıtım etkinliklerinden biri de ülkemizde gerçekleştirecek.
 
 
 
 
 

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BeYaBaN. 6 yıl en beğenilen
Kabul edin tipi daha güzel gelmeye başladı.
1 Yanıt Yanıtla +72
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General. 6 yıl
Samsung, dünya çapında 9 ülkede yapmayı planladığı büyük tanıtım etkinliklerinden biri de ülkemizde gerçekleştirecek.
İşte bu cümlelere çok sevindim Ayrıca ülkemize verdiği önemden dolayı Samsungu takdir ediyorum
Samsung, dünya çapında 9 ülkede yapmayı planladığı büyük tanıtım etkinliklerinden biri de ülkemizde gerçekleştirecek.İşte bu cümlelere çok sevindim Ayrıca...
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2 Yanıt Yanıtla +22
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webmaster-mt 6 yıl MrHxor
MrHxor

Kim ne derse desin Elma


alma
1 Yanıt Yanıtla +9
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AsasinoDePulgas 6 yıl
vamp

Telefonu bu hale getirebilmek için ne kadar uğraştın Allah aşkına söyle bana. 300 uygulama yükleyen adam gördüm. Gram takılma yok telefonunda. Bende 100 e yakın uygulama var, rehber uygulamasıda yüklü. 4.2.2 de geliyor. Müthiş akıcı bir telefonum var şuan. Rehberda gram takılma yok. 2 gün 2 saat bataryada iken 3 saat 30 dakika ekran açık kalma süresi alıyorum. Bu rakamlara ulaşan telefon varsa söyleyin gidip onu alalım. Boş boş sallamayın.
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Stell@ 6 yıl
Bu arada tv reklamları süper olmus
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giant eagle 6 yıl
para verseler kullanmam
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RaggedyDoctor 6 yıl
Bu snapdragon 600 ve Exynos 5 arasında çok bir fark varmı ?
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enzomaresca 6 yıl
Bu plastikten telefonu millet nasıl beğenip alıyor anlamış değilim.. Reklamın gücü bu olsa gerek.
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grezimonk 6 yıl enzomaresca
enzomaresca

Bu plastikten telefonu millet nasıl beğenip alıyor anlamış değilim.. Reklamın gücü bu olsa gerek.

en azından daha hafif ve bükülme derdi yok senin gibi Apple fanboyları bükük iPHONE FIFI kullanmaya devam etsin...

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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assasin34 6 yıl
rehber hemen aciliyomuymus:-)?
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sarjaleti 6 yıl
Group Play reklamı baya iyiymiş.
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muaz1 6 yıl
sound shot olayında resimde htc one da olduğu gibi hareket etse tadından yenmezdi s translator türkçe olmadıktan sonra hiç bir önemi yok group play özelliği süper 6 hakkını vermek lazım
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pugulli61 6 yıl
Stand Alone
Yaklaşık 1 hafta önce Samsung Galaxy S3 aldım. Gold kampanyası ile 1.000 TLye geldi. Bu telefonun Türkiyeye geldiği zaman 2.000 TLye satıldığına şaşıyorum, adamlar ilk alanlardan ciddi anlamda kar elde etmişler. S3 düşünen arkadaşlar, biraz daha bekleyin derim. Bu yaz, S3ün 800 TLye kadar ineceğini düşünüyorum. S4 güzel cihaz ama S3 ile aralarında ne derece fark var; öncelikle bunu sorgulamak lazım. Mesela ben S3 cihazımı çok rahat 2.5-3 sene kullanmayı düşünüyorum. Bana göre de elle tutulur açıdan bir fark, S4 modelinde yok. Tasarıma gelecek olursak, artık firmalar bir önceki modelinden bağımsız tasarıma sahip bir cihaz üretmiyorlar; onu yapan Nokıa vardı ama onun da daha büyük sorunları vardı. Benim Samsungdan istediklerim neler ? 1- Amiral gemisi olarak adlandırdığınız cihazın içinden hafıza kartı dahi çıkmıyor. Kalitesiz bir kulaklık, adeta okunmaması için üretilmiş kullanım kılavuzu ve USB kablodan bozma şarz aleti. 2- Hafıza kartı girişi için telefonun arka kapağını her defasında açmak çok sıkıcı bir iş, hafıza kartını yan tarafa koyun bir zahmet. 3- Plastik kalitesine değinmek istemiyorum; tek kelime ile rezalet. Şunu biraz daha kaliteli yapın.

İyiki 1000TL ye aldın telefonu.
Mazallah ya 2000TL ye alsaydın ne isterdin samsungtan?
Mesela %45 hisse
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BeYaBaN. 6 yıl
Ceqa
BeYaBaN.
Ceqa
BeYaBaN. Kabul edin tipi daha güzel gelmeye başladı.
reklamlara ayrılan bütçelerin büyüklüğü +50yi görünce işe yarıyormuş demekki dedirttiriyor adama
Tüm şampiyonlar ligi boyunca HTC ONE reklamı gördük bakalım onlara + kaç olarak geri dönecek ?
napıyım ben htcyi ben genel olarak reklamlarla fikirlerini değiştiricek kadar bilinçsiz tüketici bu kadar çok mu diye merak ediyordum

Ne alakası var bilinçsiz tüketici olmakla bunun ? S4 almak bilinçsizlik falan mı olacak ?
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Ceqa 6 yıl BeYaBaN.
BeYaBaN.

Ne alakası var bilinçsiz tüketici olmakla bunun ? S4 almak bilinçsizlik falan mı olacak ?

ben öyle bişey demedim ki reklamlarla fikirlerini değiştiren insanlara dedim s4ün birşeyi yok merak etme


NéGRo

Aynı şey geçen sene S3 tanıtıldığında oldu tasarımdan dolayı birçok kişi yerden yere vurdu sonra ne hikmetse herkesin hoşuna gitmeyi başladı yerden yere vuranlar bile gitti aldı. Şimdi de S4 için aynısı oluyor Samsung'u biyerde takdir etmek lazım pazarlama ve reklam işini iyi kaptı.


tvi sektöründe de tasarım iyi performans kötü adamlar smart smart diye baya sattılar çevremden alanlar hiç kullanmıyor smart özelliğini bende de birtane küçük var ben de kullanmadım hiç.İyi pazarlama gerçekten ama büyük tvlerden plasmadan şaşmam (pana-sharp)
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golgeoyunlari 6 yıl
vamp
golgeoyunlari peki rehberi erken açabiliyor mu artık. sırf bu yüzden s3 ü bırakacağım.
Bu yazılımla ilgili bi sıkıntı. Galaxy s2 jelly bean de hiçbirşey gecikmiyor. Ne mesaj ne rehber ;) s3 ve note2 nin yazılımında bir sıkıntı var

Onu bunu bilmem rehber sorunu yüzünden samsung almam. ayrıca ses seviyesi de çok düşük (S3 için söylüyorum). İphone 4S i de sattım pek özgürlükçü bir telefon değil diye. HTC düşünüyorum bakalım nasıl telefon
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