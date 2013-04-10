Samsung Galaxy S4'ün televizyon reklamları yayınlandı

Samsung resmi satışına birkaç hafta içerisinde başlamayı planladığı yeni nesil üst seviye akıllı telefonu Galaxy S4 için tanıtım faaliyetlerine hız verdi. Resmi lansmanı Amerika'da yapılan Galaxy S4'ün yeni televizyon reklamları, Samsung'a özgü özellikler olan sesli fotoğraf kayıt teknolojisi Sound Shot, telefon sahiplerinin birlikte oyun oynamasını sağlayan Group Play ve sesli tercüme yapabilen S Translator'ın pratik kullanım alanlarına vurgu yapıyor.

4.99-inç büyüklüğünde ve Full HD çözünürlüğünde Super AMOLED ekrana sahip olan Samsung Galaxy S4, Qualcomm'un Snapdragon 600 ve şirketin kendi platformu olan Exynos 5 Octa olmak üzere iki farklı donanımsal altyapı seçeneği ile birlikte 2GB DDR3 RAM ve farklı kapasite seçenekleri, 802.11ac bağlantı özelliği, Bluetooth 4.0 ve Gorilla Glass 3 gibi özellikleri bünyesinde barındırıyor. Türkiye resmi satış fiyatı henüz açıklanmamakla birlikte kapasitesine göre 1999TL'den başlayan fiyatlarla sunulması beklenen Galaxy S4 için Samsung, dünya çapında 9 ülkede yapmayı planladığı büyük tanıtım etkinliklerinden biri de ülkemizde gerçekleştirecek.