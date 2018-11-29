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Samsung, Galaxy S9 için ikinci Android Pie Beta sürümünü yayınladı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Galaxy S9 serisi için Android 9 Pie güncellemesinin ikinci beta sürümünü yayınladı. Pek güncelleme beraberinde ne gibi değişiklikler getiriyor?
5 ay
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Samsung geçtiğimiz haftalarda, Galaxy S9 ve S9 Plus kullanıcıları için Android Pie'ın halka açık ilk beta sürümünü yayınlamıştı. Şirket şimdi ise Galaxy S9 serisine One UI adlı yeni kullanıcı arayüzünü getiren Android 9 Pie güncellemesinin ikinci beta sürümünü yayınladı. Güney Koreli teknoloji devi yeni beta ile işletim sistemini daha da iyileştirmiş durumda.
Ayrıca Bkz. "Apple Watch 4'e EKG özelliği watchOS 5.1.2 güncellemesi ile gelebilir"
Android 9 Pie'ın ikinci betası Galaxy S9 için G960FXXU2ZRKL, Galaxy S9 Plus için ise G965FXXU2ZRKL sürüm numarası ile yayınlandı. 1 Kasım 2018 güvenlik yamalarını da içeren güncellemenin boyutu 700 MB'ın biraz üzerinde.

Yeni güncelleme ne getiriyor?

Güncelleme notları performans bakımından ön kamerada bazı iyileştirmeler yapıldığını gösteriyor. Özellikle de arkadan aydınlatmalı koşullarda yüzlerin parlaklığı iyileştirilmiş. Geri kalanında ise genel güvenlik ve kararlılığın daha iyi hale getirildiğinden bahsediliyor.

https://www.sammobile.com/2018/11/28/second-android-pie-beta-for-galaxy-s9/ Yorum Yaz
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khaos 5 ay
Ana sürümü yayınlama için acele etmesin şunun şurasında android 10 a ne kaldı?
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Tek suçu kopya çekmek 5 ay
1 senelik telefona herkes güncelleme veriyor önemli olan eski amiral gemilerine vermek. Bende s7 edge var ve daha güncelleme almıcak unutulup gidecek. 1 sene sonra aynısı s8 de olacak ve bu telefonlar hala kullanılabilitesi yüksek telefonlar. Eskiden olsa s7 den sonra note serisinin en güncel modelini alacağım derdim ama bu güncelleme olayı olsun. Yaşadığım ghost screen sonrası kasa etrafında ki çizikleri bahane edip ekran değişmeyişleri olsun. Beni samsungtan soğuttu. Bir daha asla Samsunga yanaşmam. Güncellemeyi belki bi nebze kabul edebilirim ama bu ghost screen sorununu çiziklere bağlayıp garanti dışı bırakmayı asla ama asla kabul edemiyorum. Neyse bir daha asla Samsung almam. Çevremi de olabildiğince uzak tutmaya çalışacağım.
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Spider_hip 5 ay
Bu güncellemelerin açıkçası peşinden koşturacak kadar öyle ahım şahım bir fark yarattığını düşünmüyorum. Yani bir anda S8 cihazım S9 performansına dönüşmeyecek ya da 3d çekmeye başlamayacak. Ufak tefek şeyler. İnsanlar neden kuruş versiyon hesabına her güncelleme haberinde bu kadar takıntı yapıyorlar anlamıyorum. S5'ime gelecek mi diyen var. Gelse ne olacak. Telefonun ram'i belli işlemcisi belli.
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selman1435 5 ay
Umarım samsung da apple gibi uzun yıllar telefonlarına güncelleme vermeyi bi misyon haline getirir, tabi bu güncellemeler telefonu yavaşlatma vs. gibi kullanıcıya cihazını değiştirmeye zorlamadan yapmalılar.
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alprkrkmz 5 ay
İsmi One UI ama bütün telefonlarında birbirinden farklı binlerce arayüz var. Bir firma bu kadar tutarsız, bu kadar dağınık, bu kadar umursamaz olabilir mi. Yeni yeni telefon çıkarıyorsun ama ya OS güncel değil ya da UI. Yüzlerce telefonun var ama yüzler farklı da kullanıcı arayüzün var. Eminiz ki bu yeni One UI da sadece 2019 amirallerine verecek, giriş ve orta seviyeye vermeyecek.
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Greylights 5 ay

alprkrkmz
İsmi One UI ama bütün telefonlarında birbirinden farklı binlerce arayüz var. Bir firma bu kadar tutarsız, bu kadar dağınık, bu kadar umursamaz olabilir mi. Yeni yeni telefon çıkarıyorsun ama ya OS güncel değil ya da UI. Yüzlerce telefonun var ama yüzler farklı da kullanıcı arayüzün var. Eminiz ki bu yeni One UI da sadece 2019 amirallerine verecek, giriş ve orta seviyeye vermeyecek.

Çok normal değil mi? Giriş orta seviyeye o yılın tasarımı arayüzü kullanılırken amiral gemilerinde son tasarıma güncelliyorlar. Zaten samsun kalkıpta son çıkan UI tüm modellerine dağıtmaya çalışsa altından kalkamaz. Sadece bu da değil her segment modelde farklı özellikler var ve ekrana tasarıma özelliğe göre şekilleniyor. Şimdi kalkıpta yeni uı çıktı hepsine ver diyemezsin yani.
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