Samsung, Galaxy S9 için ikinci Android Pie Beta sürümünü yayınladı

Samsung geçtiğimiz haftalarda, Galaxy S9 ve S9 Plus kullanıcıları için Android Pie'ın halka açık ilk beta sürümünü yayınlamıştı. Şirket şimdi ise Galaxy S9 serisine One UI adlı yeni kullanıcı arayüzünü getiren Android 9 Pie güncellemesinin ikinci beta sürümünü yayınladı. Güney Koreli teknoloji devi yeni beta ile işletim sistemini daha da iyileştirmiş durumda.

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Android 9 Pie'ın ikinci betası Galaxy S9 için G960FXXU2ZRKL, Galaxy S9 Plus için ise G965FXXU2ZRKL sürüm numarası ile yayınlandı. 1 Kasım 2018 güvenlik yamalarını da içeren güncellemenin boyutu 700 MB'ın biraz üzerinde.

Yeni güncelleme ne getiriyor?

Güncelleme notları performans bakımından ön kamerada bazı iyileştirmeler yapıldığını gösteriyor. Özellikle de arkadan aydınlatmalı koşullarda yüzlerin parlaklığı iyileştirilmiş. Geri kalanında ise genel güvenlik ve kararlılığın daha iyi hale getirildiğinden bahsediliyor.

https://www.sammobile.com/2018/11/28/second-android-pie-beta-for-galaxy-s9/