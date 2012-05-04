Samsung Galaxy SIII modeli için S-Pebble MP3 çalar aksesuarı

Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy SIII için pek çok hizmetin yanında özel aksesuarlar da sergilendi. Bunlardan birisi S-Pebble MP3 çalar aksesuarı.





S-Pebble sadece bir aksesuar olarak görev yapıyor. 4GB hafızası ve 17 saat kullanım süresi bulunuyor. Kulak içi kulaklıklara sahip S-Pebble, microUSB'den 3.5mm jak girişi dönüştürücüsü ile telefona bağlanarak şarj oluyor ve müzikleri senkronize ediyor. Ancak bilgisayardan senkronize veya şarj imkanı yok. Cihazı standart bir MP3 çalar gibi kullanabiliyorsunuz.





Bluetooth, WiFi, GPS, adım ölçer gibi herhangi bir kablosuz özellik bulunmuyor. Galaxy SIII ile aynı renklerde piyasaya çıkacak model hakkında satış bilgisi bulunmuyor.