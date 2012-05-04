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Samsung Galaxy SIII modeli için S-Pebble MP3 çalar aksesuarı

7 yıl
5,6b
1
24
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy SIII için pek çok hizmetin yanında özel aksesuarlar da sergilendi. Bunlardan birisi S-Pebble MP3 çalar aksesuarı. 

S-Pebble sadece bir aksesuar olarak görev yapıyor. 4GB hafızası ve 17 saat kullanım süresi bulunuyor. Kulak içi kulaklıklara sahip S-Pebble, microUSB'den 3.5mm jak girişi dönüştürücüsü ile telefona bağlanarak şarj oluyor ve müzikleri senkronize ediyor. Ancak bilgisayardan senkronize veya şarj imkanı yok. Cihazı standart bir MP3 çalar gibi kullanabiliyorsunuz.

Bluetooth, WiFi, GPS, adım ölçer gibi herhangi bir kablosuz özellik bulunmuyor. Galaxy SIII ile aynı renklerde piyasaya çıkacak model hakkında satış bilgisi bulunmuyor.

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mutercim 7 yıl en beğenilen
bcekener
Eagle ClawTelefonun zaten kendine ait bair mp3 çaları varken böyle bir şeye niye gerek duysun ki kullanıcı? Telefondan bağımsız çalışır orası ayrı ama bu telefon olmadan çalışmıyor.
Aksesuarın amacı telefonu cebinizden çıkarmadan kontrol edebilmek.(Dünden beri yapılan telefon çok büyük eleştirilerine)Tasarımıda etkileyici bence.

O zaman niye 4gb hafızası var? Neden bir bluetooth kulaklık değil?
Ben anlamadım bu aksesuarı. Çok gereksiz göündü gözüme. neden telefona kulaklık takmak varken yanımda bir zımbırtı daha taşıyayım?
bcekenerEagle ClawTelefonun zaten kendine ait bair mp3 çaları varken böyle bir şeye niye gerek duysun ki kullanıcı? Telefondan bağımsı...
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1 Yanıt Yanıtla +10
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bcekener 7 yıl
Eagle Claw
Telefonun zaten kendine ait bair mp3 çaları varken böyle bir şeye niye gerek duysun ki kullanıcı? Telefondan bağımsız çalışır orası ayrı ama bu telefon olmadan çalışmıyor.

Aksesuarın amacı telefonu cebinizden çıkarmadan kontrol edebilmek.(Dünden beri yapılan telefon çok büyük eleştirilerine)
Tasarımıda etkileyici bence.
Eagle ClawTelefonun zaten kendine ait bair mp3 çaları varken böyle bir şeye niye gerek duysun ki kullanıcı? Telefondan bağımsız çalışır orası a...
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ened0608 7 yıl
Böyle bır baslık varken telefona bagımlı oldugunu dusunmek sacma olur .
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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-Pisagor- 7 yıl
Oldukça işlevsel bir cihaz olmuş. Tasarımıda çok hoş ve kibar.
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bayramte 7 yıl
BOŞ İŞLER
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bayramte 7 yıl
KIM VERIR BUNA PARA
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DH Misafiri 7 yıl
Teşekkürler
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CooL_ROMEO 7 yıl
seas79
Zaten adı üstünde aksesuar...

''lüzumsuz'' aksesuar.
Tamam özgün olmaya çalışıyorlarda,düşünüp taşınıp piyasaya sürseler daha iyi; mesela kablosuz kulaklıklarla birlikte sunsalar...
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E_Aydin35 7 yıl
Fazlasıyla şık ve lüx.:)
Ama SIII'e yakışır bir aksesuar, tercih meselesi bu tür aksesuar çözümleri kimine gerekli kimine gereksiz herkezin düşüncesi kendine..
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vyc 7 yıl
gayet guzel dusunulmus bi ayrinti bende note ile kullanmak icin ipod nano 6 almistim ama telefon ile bunun bi takim olmasi cok daha hos duracaktir.
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sLevin 7 yıl
Luzumsuz
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12 Angry Men 7 yıl
Her yeni şeye ne gerek var diyorsunuz ama erseler hemen alırsınız bırkaın artık şu tavırları istemeyen kullanmaz kullananlara engel olmayın ne çıksa muhalefet oluyor millet birşeyide sevin sevmiyen saygı göstersin.
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seas79 7 yıl
Zaten adı üstünde aksesuar...
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meego 7 yıl
gereksiz bir aksesuar bence
zaten telefonların şarjları az gidiyor birde mp3layerimı şarj ediyim , onu geçtim niye telefondaki şarkıları buna aktarıp dinleyimki direk telefondan dinlerim bence dedigim gibi gereksiz bir ürün...
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