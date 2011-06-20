Samsung, Galaxy TAB 10.1 için yeni reklamını yayınladı. Odak noktası: İncelik

Samsung, 14-17 Şubat tarihleri arasında Barselona'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde lansmanını gerçekleştirdiği ve dünyanın 120 farklı ülkesinde yavaş yavaş satışa sunduğu Android işletim sistemli amiral gemisi i9100 Galaxy S II'nin tanıtım çabalarının ardından tüm gücünü yeni tableti Galaxy TAB 10.1'e yoğunlaştırdı.

Bugün ortaya çıkan iki reklamdan birisinde Galaxy TAB 10.1'in ne kadar ince olduğu (8.6 mm) kalemle kıyaslanarak gösterilmek istenmiş. Reklamda baba, tableti oğlundan saklamaya çalışıyor. Diğer reklam ise tabletin genel teknik özelliklerini gözler önüne seriyor.



Tüketici ihtiyaçlarına göre 3G ve sadece Wi-Fi destekli olmak üzere iki farklı versiyonu bulunan Samsung Galaxy TAB 10.1, 1 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Nvidia Tegra 2 platformundan ve 1 GB RAM'den güç alıyor; Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 3.1 ''Honeycomb'' versiyonunu kullanıyor, işletim sistemine Samsung'un TouchWiz UX arayüzü eşlik ediyor. 10.1-inç boyutunda ve 1280 x 800 piksel çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekrana sahip tablet, üç yönlü jiroskop, dört band GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz) şebekesi ve HSPA alt yapısı desteği* (sadece 3G modeli bu destekleri sunuyor*), 16 GB / 32 GB / 64 GB dahili flash bellek seçenekleri, microSD kart girişi, 3.5 mm kulaklık girişi, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 3.0, GPS, 3.2 megapiksel led flaşlı ve otomatik odaklama özellikli kamera, 2 megapiksel görüntülü konuşma için kamera, 720p video kaydı, FM radyo, HDMI portu ve 7000 mAh batarya gibi bir zengin özellik listesini bünyesinde barındırıyor.



İşte o reklamlar;

