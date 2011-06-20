Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung, Galaxy TAB 10.1 için yeni reklamını yayınladı. Odak noktası: İncelik

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
9,1b
1
40
Taşınabilir Bilgisayarlar
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Samsung, 14-17 Şubat tarihleri arasında Barselona'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde lansmanını gerçekleştirdiği ve dünyanın 120 farklı ülkesinde yavaş yavaş satışa sunduğu Android işletim sistemli amiral gemisi i9100 Galaxy S II'nin tanıtım çabalarının ardından tüm gücünü yeni tableti Galaxy TAB 10.1'e yoğunlaştırdı.
Bugün ortaya çıkan iki reklamdan birisinde Galaxy TAB 10.1'in ne kadar ince olduğu (8.6 mm) kalemle kıyaslanarak gösterilmek istenmiş. Reklamda baba, tableti oğlundan saklamaya çalışıyor. Diğer reklam ise tabletin genel teknik özelliklerini gözler önüne seriyor.
Tüketici ihtiyaçlarına göre 3G ve sadece Wi-Fi destekli olmak üzere iki farklı versiyonu bulunan Samsung Galaxy TAB 10.1, 1 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Nvidia Tegra 2 platformundan ve 1 GB RAM'den güç alıyor; Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 3.1 ''Honeycomb'' versiyonunu kullanıyor, işletim sistemine Samsung'un TouchWiz UX arayüzü eşlik ediyor. 10.1-inç boyutunda ve 1280 x 800 piksel çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekrana sahip tablet, üç yönlü jiroskop, dört band GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz) şebekesi ve HSPA alt yapısı desteği* (sadece 3G modeli bu destekleri sunuyor*), 16 GB / 32 GB / 64 GB dahili flash bellek seçenekleri, microSD kart girişi, 3.5 mm kulaklık girişi, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 3.0, GPS, 3.2 megapiksel led flaşlı ve otomatik odaklama özellikli kamera, 2 megapiksel görüntülü konuşma için kamera, 720p video kaydı, FM radyo, HDMI portu ve 7000 mAh batarya gibi bir zengin özellik  listesini bünyesinde barındırıyor.
İşte o reklamlar;

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Lamelif_ 8 yıl en beğenilen
Apple herşeye böyle patent ihlali diye zırlıyor ya ondan yazdım. Siz yanlış anladınız.
1 Yanıt Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TheFormul 8 yıl
valla tablet kralı kim telefon kralı kim bilmem de reklam kralının samsung olduğu kesin :D
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Lamelif_ 8 yıl
"16 GB / 32 GB / 64 GB dahili flash bellek seçenekleri" Bu seçenekler Apple'a ait. Samsung tekrar patent ihlali yapmış. Hemen ürünleri piyasadan kaldırsın yoksa Apple'a tazminat ödemek zorunda olacak. Bir buluş yapmak hiç kolay birşey değil o yüzden herkesin telif haklarına saygı duyması gerekir.
"16 GB / 32 GB / 64 GB dahili flash bellek seçenekleri" Bu seçenekler Apple'a ait. Samsung tekrar patent ihlali yapmış. Hemen ürünleri piyasadan kaldırsın yoksa...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 7 yıl
Ben bu tablet geldi diye biliyorum..
Hatta Teknosa da gördüm.Sadece 3Gsi var mı emin değilim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
korayalttantire 8 yıl
Bulabildiğim en doyurucu Türkçe kaynak bu oldu cepsilon.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kst37 8 yıl
Reklam inceliği iyi anlatmış
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
spyman 8 yıl
hayırlı olsun. gsm varmı?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
liquidsky 8 yıl
tasarımı çok hoş olmuş önceki modelinden çok daha şık bence..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 8 yıl
ikiye katlanan bellek oranını bi arastır bakalım. o zaman iphone kimlere telif hakkını vercek bilemem. boyle oranlara takarsan apple ı çoktan kapatmaları gerekirdi. sacma yorumlar yazmayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
osmanefeozkan 8 yıl
NALET OLASI YETER ARTIK BİTİR ŞU İŞKENCEYİ REKLAMINI DEĞİL KENDİNİ GETİR TÜRKİYEYE :D
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kımyasal 8 yıl
Tabletler genelde telefonlardan ucuz oluyor ee bununda sgs2 den gerı kalır yanı yok telefon ozellıgı olursa bunu almak harbıden daha mantıklı.yerı eglır klavye takar yazını yazarsın,genıs ekranda ınternette işlerını halleder ve vıdeo ızleyebılırsın vs vs
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
burak_5866 8 yıl
3g liler o zaman 2bin tl yi aşar gsm desteğide varsa.eğer sgs2 den ucuz olursa bunu almak daha mantıklı olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kımyasal 8 yıl
ne ne ne telefon ozellıgı varmı o zaman ben bu cıhazı beklerım arkadas :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
siyahtemas 8 yıl

kımyasal

ne ne ne telefon ozellıgı varmı o zaman ben bu cıhazı beklerım arkadas :D


Gsm desteği ne yazıkki olmayacak 3g lilerde de... En azından ben eminim, tüm prezentasyonlarını dikkatle inceledim, hiç değinilmiyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kımyasal 8 yıl
hayda sgs2 alalım dıye aklımıza koyduk bu tablette benım aklımı aldı :)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dinazoor2001 8 yıl
3G modeli amerikada ne zaman satışta olacak bilgisi olan var mı?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
siyahtemas 8 yıl
Ben de 3g lisini bekliyorum, ancak, yeni aldığım sgs2 üzerinden bununla da 3g erişimi yapabilirim, gayet de iyi sonuç alırım diye düşünüyorum. Her ne kadar 3g desteği olmayan bir mobil cihazın işe yaramayacağını düşünsem de, sgs2 ve 10.1 tab ikilisinin oldukça başarılı bir şekilde 3g paylaşımı yapabileceğini düşünüyorum. Ipad2 wifi ve ip4 kullanıcıları bu şekilde aşıyorlarmı acaba?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BayZagor 8 yıl

siyahtemas
Ben de 3g lisini bekliyorum, ancak, yeni aldığım sgs2 üzerinden bununla da 3g erişimi yapabilirim, gayet de iyi sonuç alırım diye düşünüyorum. Her ne kadar 3g desteği olmayan bir mobil cihazın işe yaramayacağını düşünsem de, sgs2 ve 10.1 tab ikilisinin oldukça başarılı bir şekilde 3g paylaşımı yapabileceğini düşünüyorum. Ipad2 wifi ve ip4 kullanıcıları bu şekilde aşıyorlarmı acaba?

ip4 jailbreakli ise neden olmasın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
9089 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Taşınabilir Bilgisayarlar, reklam ve samsung
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Çılgın Türkler dünyaya meydan okuyor; 7GHz'in üzerine çıktık, üç dünya rekoru kırdık! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
ZULA Süper Lig 3. Sezon İnfografiği
Bölüm Sonu Canavarı
Dying Light 2'nin Yayıncılığını Square
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim