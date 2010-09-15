Samsung Galaxy Tab 2'de Nvidia Tegra 2 platformu kullanılabilir

Samsung resmi tanıtımını geçtiğimiz günlerde düzenlenen IFA 2010 fuarında yaptığı Galaxy Tab'in devamı olacak yeni modeller için hazırlıklarını sürdürüyor. 7-inç ekrana sahip olan ve 1GHz'de çalışan ARM Cortex A8 tabanlı Hummingbird işlemcisinden güç alan tabletin bilgisayarın devamı olacak Galaxy Tab 2'nin, Ocak ayında düzenlenecek CES 2010 fuarında tanıtılması bekleniyor. Honeycomb kod adını taşıyan Android 3.0 işletim sistemine sahip olacağı belirtilen yeni tablet için ortaya atılan en dikkat çekici iddia ise Samsung'un tercih edeceği donanım üzerine. Zira gelen yeni bilgilere göre Samsung, Galaxy Tab 2 modelinde, Nvidia Tegra 2 platformuna yer verebilir.
ARM Cortex A9 mimarisini temel alan ve 1GHz'de çalışan çift çekirdekli Tegra 2 platformu, GeForce mimarisine sahip entegre grafik birimi ile özellikle medya hassasiyetli uygulamalarda, aynı tasarıma sahip diğer SoC çözümlerine kıyasla daha yüksek performans vaad ediyor. Her ne kadar Samsung, Tegra 2'ye rakip olacak çift çekirdekli Orion işlemcisi üzerinde çalışıyor olsa da bu işlemciyi kullanan cihazların yeni yılın ortalarına doğru hazır olacağı dolayısıyla iPad 2'ye rakip olarak Tegra 2'nin kullanılacağı öne sürülüyor.
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Nvidia'nın bu konuda birşeyler yapması lazım.
Piyasada Tegra 41 ve 2 çipli ürün sayısı, bir elin parmağını geçmeyecek kadar az.
2.cisi çıkınca 3.sünün hazırlıklarına başlayacaklar sen o zamanda 3.cüsünü beklersin.. sonra 4, sonra 5 ... bu hep böyle gider ve hiç tablet PC sahibi olamazsın..
Tegra 2 bile artık yavastan eskidi her ne kadar cok cok kullanılmasa da. Artık Tablet noktasında ve tüm smart platformlarda Tegra3 cıkıp anında bir yayılım gösterse de biz de söyle bi nefes alsak :) nvidia bu konuda iyi atılım yaptı ama bence daha da öteye tasımalı. Samsung'da güzel ürün cıkardı ama daha iyisi her zaman olabildigi gibi bu zamanda da olmalı.