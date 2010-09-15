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Samsung Galaxy Tab 2'de Nvidia Tegra 2 platformu kullanılabilir

8 yıl
10,3b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung resmi tanıtımını geçtiğimiz günlerde düzenlenen IFA 2010 fuarında yaptığı Galaxy Tab'in devamı olacak yeni modeller için hazırlıklarını sürdürüyor. 7-inç ekrana sahip olan ve 1GHz'de çalışan ARM Cortex A8 tabanlı Hummingbird işlemcisinden güç alan tabletin bilgisayarın devamı olacak Galaxy Tab 2'nin, Ocak ayında düzenlenecek CES 2010 fuarında tanıtılması bekleniyor. Honeycomb kod adını taşıyan Android 3.0 işletim sistemine sahip olacağı belirtilen yeni tablet için ortaya atılan en dikkat çekici iddia ise Samsung'un tercih edeceği donanım üzerine. Zira gelen yeni bilgilere göre Samsung, Galaxy Tab 2 modelinde, Nvidia Tegra 2 platformuna yer verebilir.

ARM Cortex A9 mimarisini temel alan ve 1GHz'de çalışan çift çekirdekli Tegra 2 platformu, GeForce mimarisine sahip entegre grafik birimi ile özellikle medya hassasiyetli uygulamalarda, aynı tasarıma sahip diğer SoC çözümlerine kıyasla daha yüksek performans vaad ediyor. Her ne kadar Samsung, Tegra 2'ye rakip olacak çift çekirdekli Orion işlemcisi üzerinde çalışıyor olsa da bu işlemciyi kullanan cihazların yeni yılın ortalarına doğru hazır olacağı dolayısıyla iPad 2'ye rakip olarak Tegra 2'nin kullanılacağı öne sürülüyor.


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sotoxs 8 yıl
tasarım sade ve hoş olmuş, ipad gibi :) 6 inc daha ele gelirdi gibi sanki
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OverClocK1ng 8 yıl
Şuraya bak. Ne biçim yaşıyoruz. ne Tegra 1 gördüm ne Tegra 2. Tegra 3 ten bahsediliyor.
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grafiker 8 yıl
Daha 1.sini görmedik be kardeşim işte bu yüzden Ipad e rakip olamıyolar tabanı sistemi oturtmadan hemen yenisini çıkarıyorlar dur bakalım sonuç ne olacak... Bu makineyi ciddi cidd almayı düşünüyordum ama 2 . si çıkacaksa bekleyeceğiz galiba
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dellino 8 yıl
Üreticilere Tegra maliyeti fazla geldiği için, Tegra çipsetli ürün görmek oldukça zor.
Nvidia'nın bu konuda birşeyler yapması lazım.
Piyasada Tegra 41 ve 2 çipli ürün sayısı, bir elin parmağını geçmeyecek kadar az.
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Batuist 8 yıl

grafiker

Daha 1.sini görmedik be kardeşim işte bu yüzden Ipad e rakip olamıyolar tabanı sistemi oturtmadan hemen yenisini çıkarıyorlar dur bakalım sonuç ne olacak... Bu makineyi ciddi cidd almayı düşünüyordum ama 2 . si çıkacaksa bekleyeceğiz galiba

2.cisi çıkınca 3.sünün hazırlıklarına başlayacaklar sen o zamanda 3.cüsünü beklersin.. sonra 4, sonra 5 ... bu hep böyle gider ve hiç tablet PC sahibi olamazsın..
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Batuist 8 yıl
aslında tablet PCler çin ion kullanısa daha güçlü sistemler olmazmıydı.. yoksa fazla mı gelir ion'lar tabletlere... zaten her ikisine doğru dürüst kullanımını görmedik ki.. sadece bir kaç ürünle sınırlı kaldılar.. tegra 2nin de mevcut çözümlere göre aman aman bir performans artısı olduğunu düşünmüyorum.. ektsradan birkaç artısı olabilir ama abartı bir tarafı yok ..
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sadtneverdie 8 yıl
bu gerçekleşirse tegra için harika bir sıçrama olur.
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Anesthesia` 8 yıl
Mükemmel.
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St Batuhan 8 yıl
Bana göre:
Tegra 2 bile artık yavastan eskidi her ne kadar cok cok kullanılmasa da. Artık Tablet noktasında ve tüm smart platformlarda Tegra3 cıkıp anında bir yayılım gösterse de biz de söyle bi nefes alsak :) nvidia bu konuda iyi atılım yaptı ama bence daha da öteye tasımalı. Samsung'da güzel ürün cıkardı ama daha iyisi her zaman olabildigi gibi bu zamanda da olmalı.
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