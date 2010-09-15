Samsung Galaxy Tab 2'de Nvidia Tegra 2 platformu kullanılabilir

Samsung resmi tanıtımını geçtiğimiz günlerde düzenlenen IFA 2010 fuarında yaptığı Galaxy Tab'in devamı olacak yeni modeller için hazırlıklarını sürdürüyor. 7-inç ekrana sahip olan ve 1GHz'de çalışan ARM Cortex A8 tabanlı Hummingbird işlemcisinden güç alan tabletin bilgisayarın devamı olacak Galaxy Tab 2'nin, Ocak ayında düzenlenecek CES 2010 fuarında tanıtılması bekleniyor. Honeycomb kod adını taşıyan Android 3.0 işletim sistemine sahip olacağı belirtilen yeni tablet için ortaya atılan en dikkat çekici iddia ise Samsung'un tercih edeceği donanım üzerine. Zira gelen yeni bilgilere göre Samsung, Galaxy Tab 2 modelinde, Nvidia Tegra 2 platformuna yer verebilir.

ARM Cortex A9 mimarisini temel alan ve 1GHz'de çalışan çift çekirdekli Tegra 2 platformu, GeForce mimarisine sahip entegre grafik birimi ile özellikle medya hassasiyetli uygulamalarda, aynı tasarıma sahip diğer SoC çözümlerine kıyasla daha yüksek performans vaad ediyor. Her ne kadar Samsung, Tegra 2'ye rakip olacak çift çekirdekli Orion işlemcisi üzerinde çalışıyor olsa da bu işlemciyi kullanan cihazların yeni yılın ortalarına doğru hazır olacağı dolayısıyla iPad 2'ye rakip olarak Tegra 2'nin kullanılacağı öne sürülüyor.