Samsung Galaxy Tab E resmiyete kavuştu

Bu yıl tablet pazarında oldukça sessiz bir dönem geçiren Samsung, bir iki alt seviye tablet dışında geçen yıl ki kalabalık model ailesini bu yıl devam ettirmeyecek gibi görünüyor. Firmanın son ürünü de yine orta seviye bir tablet modeli oldu.





Galaxy Tab E adındaki model akıllı telefon tarafında olduğu gibi tablet tarafında da A ve E gibi isimlendirmelerle Samsung'un yola devam edeceğinin işaretçisi. Model Asya pazarı için duyuruldu.





9.6 inçlik ekranında 1280x800 piksel çözünürlük sunan Galaxy Tab E modeline 1.3GHz saat hızında çalışan 4 Cortex-A7 çekirdekli ve Mali-T400 grafik birimli Spreadtrum SC7730SE yongaseti güç veriyor.





1.5GB RAM, 8GB artırılabilir kapasite, 5000mAh gücünde batarya, 5MP çözünürlüğünde arka, 2MP çözünürlüğünde ön kamera, 8.5mm kalınlık, Android 4.4 işletim sistemi şeklinde özellikler sunan model donanım açısından çok da iddialı değil. Model ay sonunda Tayvan'da 225$ yaklaşık fiyat etiketi ile piyasaya sürülecek. Global pazarlara çıkıp çıkmayacağı bilinmiyor.

http://www.phonearena.com/news/Samsung-Galaxy-Tab-E-officially-announced_id70460