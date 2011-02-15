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Samsung, Galaxy Tab II için 1-1,5 milyon Tegra 2 siparişi verdi

8 yıl
14,4b
1
13
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung, Galaxy Tab II için 1-1,5 milyon Tegra 2 siparişi verdi
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Devam etmekte olan Mobil Dünyan Kongresi'nde yeni tableti Galaxy Tab II'nin resmi lansmanını yapan Samsung, Nvidia'ya yüklü miktarda Tegra 2 siparişi vermiş gibi görünüyor. Digitimes'ın komponent üreticilerine dayandırarak verdiği yeni bir habere göre Samsung, Galaxy Tab II de kullanılmak üzere 1-1,5 milyon adet civarında Tegra 2 sipariş etti.

Aynı haberde yer verilen bilgilere göre Samsung, Galaxy Tab ile koyduğu iki milyon adetlik satış hedefini başarabilmiş olmasa da hem telekom hem de perakende kanalındaki avantajları sayesinde Galaxy Tab II ile hedeflerini gerçekleştireceğinden emin. 10.1-inç ekrana ve Android 3.0 işletim sistemine sahip olan Galaxy Tab II, Galaxy Tab'in sahip olduğu zamanlama avantajına ise sahip değil. Zira Nisan ayında lanse edilmesi beklenen tablet ile aynı dönemde, Motorola Xoom ve BlackBerry PlayBook gibi güçlü rakipler de pazara girmiş olacak. Öte taraftan Asus, Acer, Dell, Toshiba ve MSI gibi üreticiler de Tegra 2 tabanlı ve Android 3.0 tabanlı tablet bilgisayar hazırlıklarını sürdürüyorlar.

Samsung, Galaxy Tab II için 1-1,5 milyon Tegra 2 siparişi verdi
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leventalpsal 8 yıl
Yaw iyi de yeni galaxy tabletin adı Galaxy Tab 10.1 değil mi, yani resmi adlandırma olarak Galaxy Tab 2 diye birşey yok.
Benim iddiam bir iki ay içinde samsung bir tablet daha tanıtacak, adı da Galaxy Tab 2 olacak, ekranı da 7 inch civarında olacak.
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desert_rain 8 yıl
10.1" cok buyuk bana göre. Kocaman duruyor tablet.
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theyapici 8 yıl
samsung büyük firma alır verir ekonomiye can verir
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darkaura 8 yıl
tegra2 android 3.0 icin referans sistem. uzerine samsungun kendi islemcisinin gecikmesinide eklersek. beklenen tercih buydu.
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Ac1DBuRN 8 yıl
A9 bir iskelet olarak dusunursen uzerine cesitli ekleme cikarmalar yapabiliyorlar. Linux'un nasilki cesitli versiyonlari var ama ortak cekirdeklere sahipler ona benzer diyebiliriz.
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Ac1DBuRN 8 yıl
yeterli miktarda islemci uretecek vakti olmadigi ve rakiplerinin cikisina az kalmasindan dolayi boyle bir tercih yapmasi normal. Kendi islemcisini "Tab II mini"de kullanacagini tahmin ediyorum. Samsung'un amaci islemci satmak degil zaten sadece kendi kendine yetebilen ve boylece uretim maliyetlerini dusuk tutup burdan kar saglamaktir kanaatimce.
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Buzmavisi 8 yıl
Ben bilgisayar mühendisi falan değilim de, bu işlemcilerin hepsinin tabanı ARM A9-Cortex değil mi? Nasıl birbirlerinden farklı mimari oluyor, yok Tegra 2, yok Orion falan gibi? Neyi değişiyor da hepsi kendince ben geliştirdim diyor mimariyi. Yoksa hepsi aynı mimariyi yapıyor da bizi mi keklemeye çalışıyorlar? :)))
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spaydix 8 yıl
samsung işini bilir :)
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Erasmus78 8 yıl
Yahu ben bu Samsung'un ne yapmaya çalıştığını anlayamadım bir türlü. Hem Tegra 2 ye rakip olarak Exynos'u çıkardım diyor hem de kendi ürününde Tegra 2 kullanıyor.
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Mr. Jingles 8 yıl

Erasmus78

Yahu ben bu Samsung'un ne yapmaya çalıştığını anlayamadım bir türlü. Hem Tegra 2 ye rakip olarak Exynos'u çıkardım diyor hem de kendi ürününde Tegra 2 kullanıyor.

Henüz yeterli derecede işlemci üretemediyse bu yüzden Nvidia'ya sipariş vermiş olabilir. Durum şayet böyleyse bu Galaxy Tab II'nin piyasaya çıkışını uzatacağından Samsung bu tür staratejiye başvurmuş olabilir.
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