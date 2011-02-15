Samsung, Galaxy Tab II için 1-1,5 milyon Tegra 2 siparişi verdi

Devam etmekte olan Mobil Dünyan Kongresi'nde yeni tableti Galaxy Tab II'nin resmi lansmanını yapan Samsung, Nvidia'ya yüklü miktarda Tegra 2 siparişi vermiş gibi görünüyor. Digitimes'ın komponent üreticilerine dayandırarak verdiği yeni bir habere göre Samsung, Galaxy Tab II de kullanılmak üzere 1-1,5 milyon adet civarında Tegra 2 sipariş etti.

Aynı haberde yer verilen bilgilere göre Samsung, Galaxy Tab ile koyduğu iki milyon adetlik satış hedefini başarabilmiş olmasa da hem telekom hem de perakende kanalındaki avantajları sayesinde Galaxy Tab II ile hedeflerini gerçekleştireceğinden emin. 10.1-inç ekrana ve Android 3.0 işletim sistemine sahip olan Galaxy Tab II, Galaxy Tab'in sahip olduğu zamanlama avantajına ise sahip değil. Zira Nisan ayında lanse edilmesi beklenen tablet ile aynı dönemde, Motorola Xoom ve BlackBerry PlayBook gibi güçlü rakipler de pazara girmiş olacak. Öte taraftan Asus, Acer, Dell, Toshiba ve MSI gibi üreticiler de Tegra 2 tabanlı ve Android 3.0 tabanlı tablet bilgisayar hazırlıklarını sürdürüyorlar.