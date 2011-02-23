Samsung Galaxy Tab serisinin üçüncü üyesi 8.9-inç büyüklüğünde olacak

Geçtiğimiz Ekim ayında satışa sunduğu Galaxy Tab ile iki milyondan fazla satan ve Android tabanlı tablet bilgisayar arasında liderliğ alan Samsung, Mobil Dünya Kongresi'nde yaptığı tanıtım ile Galaxy Tab II'yi de tanıtmıştı. Android 3.0 işletim sistemine sahip olan ve Nvidia'nın Tegra 2 işlemcisiyle gelen tablet bilgisayara yeni bir kardeş geleceği bildiriliyor.

Daha önce yaptığı bazı açıklamalarda, tablet bilgisayar rekabetinde çok sayıda model ile var olmayı hedeflediğini sık sık dile getiren Samsung, 7-inç ve 10.1-inç'ten sonra şimdi de 8.9-inç büyüklüğünde tablet bilgisayar hazırlıyor. Boyut olarak Galaxy Tab ve Galaxy Tab II'nin arasına girecek olan yeni tablete, Android 3.0 işletim sistemi eşlik edecek.

Donanım olarak hangi özelliklere sahip olacağı henüz bilinmeyen ancak Nvidia Tegra 2 veya Samsung'un kendisi tarafından geliştirilen çift çekirdekli Exynos 4210 işlemcilerinden güç alması beklenen tabletin çıkış tarihi ve fiyatı henüz bilinmemekle birlikte en yakın tarih olarak bu yılın ortalarının işaret edildiğini de not düşmeden geçmeyelim.