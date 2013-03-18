Samsung, Galaxy Young Duos modelinin Avrupa'da satışına başladı

Samsung'un geçtiğimiz ay tanıtımını gerçekleştirdiği modeli Galaxy Young Duos, Amazon Almanya tarafından listelendi. Çift sim kart fonksiyonu sunan akıllı telefonun, yaklaşık 154 Euro fiyat etiketiyle satıldığı görülüyor. Merak eden okuyucularımız için 154 Euro'nun güncel kurlarla karşılığı 361 TL.







Sade tasarımıyla dikkat çeken Galaxy Young Duos'un başlıca teknik özelliklerini yeniden gündeme getirmek gerekirse, 1 GHz saat hızında çalışan tek çekirdekli işlemci, 768 MB RAM, Android 4.1 ''Jelly Bean'' işletim sistemi, 3.27-inç büyüklüğünde - 320 x 480 piksel (HVGA) çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekran, 4 GB dahili depolama alanı (32 GB'a kadar arttırılabilir), 3 megapiksel kamera ve 1.300 mAh kapasiteli batarya göze çarpıyor. 3G alt yapısı göz önüne alındığında bataryanın, 309 saate varan bekleme süresine ve 6 saate varan konuşma süresine olanak tanıdığı bildiriliyor.

Galaxy Young'ın tek sim kart girişli bir versiyonunun bulunduğunu hatırlatalım. Ancak bu model henüz Amazon Almanya'da listelenmiş değil.

