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Samsung, Galaxy Young Duos modelinin Avrupa'da satışına başladı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Samsung, Galaxy Young Duos modelinin Avrupa'da satışına başladı
Samsung'un geçtiğimiz ay tanıtımını gerçekleştirdiği modeli Galaxy Young Duos, Amazon Almanya tarafından listelendi. Çift sim kart fonksiyonu sunan akıllı telefonun, yaklaşık 154 Euro fiyat etiketiyle satıldığı görülüyor. Merak eden okuyucularımız için 154 Euro'nun güncel kurlarla karşılığı 361 TL.

Sade tasarımıyla dikkat çeken Galaxy Young Duos'un başlıca teknik özelliklerini yeniden gündeme getirmek gerekirse, 1 GHz saat hızında çalışan tek çekirdekli işlemci, 768 MB RAM, Android 4.1 ''Jelly Bean'' işletim sistemi, 3.27-inç büyüklüğünde - 320 x 480 piksel (HVGA) çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekran, 4 GB dahili depolama alanı (32 GB'a kadar arttırılabilir), 3 megapiksel kamera ve 1.300 mAh kapasiteli batarya göze çarpıyor. 3G alt yapısı göz önüne alındığında bataryanın, 309 saate varan bekleme süresine ve 6 saate varan konuşma süresine olanak tanıdığı bildiriliyor. 
Galaxy Young'ın tek sim kart girişli bir versiyonunun bulunduğunu hatırlatalım. Ancak bu model henüz Amazon Almanya'da listelenmiş değil.

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Mr.Legend 6 yıl
Neo V den daha mı iyi şimdi bu :D
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BayıkAt 6 yıl
Galaxy miniye 500 vermez olaydım. Ne oluyor lan.telefona bak 4.1 jb benim internette rom arıyorum 4.x Allah Allah rom tavsiyesi de isteyeyim bu arada
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SEO-Uzmanı 6 yıl
275 TL son teklifim :D
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DH Misafiri 6 yıl
Samsung Galaxy Grand Duos i9082 daha iyi bir model. Gayet hoş bir fiyat/performans ürünü. Samsung geçtiğimiz yıl aralık ayı içerisinde bu modeli tanıtmasına rağmen donanım haber'de bununla ilgili bir haber bulamadım. Diğer Türkçe kaynaklı sitelerde de yeterli bilgi yok. Bu ürün ne zaman Türkiye'ye gelecek? Bu konuda bilgisi olan paylaşabilir mi?
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