Samsung Gear A akıllı saatinin arayüzü ortaya çıktı

Samsung'un akıllı saat pazarında yeni bir döneme geçiş yapacağı yuvarlak tasarıma sahip Gear A akıllı saatinin Galaxy Note 5 ile birlikte Eylül ayında tanıtılması bekleniyor. Saatin yazılım geliştirme aracına erken erişim sağlayan Samsung ayrıca kullanıcı arayüzüne de şekil vermeye başladı.





Tizen işletim sistemi üzerine bina edilecek olan Gear A akıllı saatinin pek çok fonksiyona ve sensöre sahip olacağı açıklandı. Cihazda GPS, WiFi, Bluetooth, nabız sensörü, opsiyonel hücresel bağlantı, manyetik sensör, basınç sensörü şeklinde geniş bir yelpaze mevcut.





Saatin dikkat çeken tarafı ise çeşitli işlemleri gerçekleştirmek için kasa çerçevesinin dönebilmesi. Çerçeveyi çevirerek yakınlaştırma, ekranlar arasında geçiş, ses seviyesini ayarlama gibi işlemler yapılabiliyor.





Gear A saatinde 1.65 inçlik 360x360 piksel çözünürlükte bir ekran yer alacak. Bunun haricindeki donanım hakkında bir bilgi yok ancak özel bir Exynos 7420 yongaseti versiyonunun kullanılabilecğei belirtiliyor.





Bu kadar özelliği bir araya toplayan saatin elbette batarya tüketim oranları da önem taşıyacak. Samsung'un 14nm üretim sürecindeki Exynos 7420 yongaseti ve Tizen işletim sistemi ile birlikte tatmin edici değerlere ulaşabileceği düşünülüyor.



