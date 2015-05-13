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Samsung Gear A akıllı saatinin arayüzü ortaya çıktı

4 yıl
2,2b
1
26
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung Gear A akıllı saatinin arayüzü ortaya çıktı
Samsung'un akıllı saat pazarında yeni bir döneme geçiş yapacağı yuvarlak tasarıma sahip Gear A akıllı saatinin Galaxy Note 5 ile birlikte Eylül ayında tanıtılması bekleniyor. Saatin yazılım geliştirme aracına erken erişim sağlayan Samsung ayrıca kullanıcı arayüzüne de şekil vermeye başladı. 

Tizen işletim sistemi üzerine bina edilecek olan Gear A akıllı saatinin pek çok fonksiyona ve sensöre sahip olacağı açıklandı. Cihazda GPS, WiFi, Bluetooth, nabız sensörü, opsiyonel hücresel bağlantı, manyetik sensör, basınç sensörü şeklinde geniş bir yelpaze mevcut. 

Saatin dikkat çeken tarafı ise çeşitli işlemleri gerçekleştirmek için kasa çerçevesinin dönebilmesi. Çerçeveyi çevirerek yakınlaştırma, ekranlar arasında geçiş, ses seviyesini ayarlama gibi işlemler yapılabiliyor. 

Gear A saatinde 1.65 inçlik 360x360 piksel çözünürlükte bir ekran yer alacak. Bunun haricindeki donanım hakkında bir bilgi yok ancak özel bir Exynos 7420 yongaseti versiyonunun kullanılabilecğei belirtiliyor. 

Bu kadar özelliği bir araya toplayan saatin elbette batarya tüketim oranları da önem taşıyacak. Samsung'un 14nm üretim sürecindeki Exynos 7420 yongaseti ve Tizen işletim sistemi ile birlikte tatmin edici değerlere ulaşabileceği düşünülüyor. 

Samsung Gear A akıllı saatinin arayüzü ortaya çıktı
 
Samsung Gear A akıllı saatinin arayüzü ortaya çıktı
 

http://www.phonearena.com/news/This-is-Samsungs-Tizen-UI-for-its-first-round-smartwatch-Orbis--Gear-A_id69204 Yorum Yaz
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WB 4 yıl
Bir hafta hayal ama sarji 2-3 gun gitmeli, ios ve andro ile saati avantajli kilacak bir takim protokoller olmali, ve son olarak fiyati 1000₺ i gecmemeli..
1 Yanıt Yanıtla
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chaturanga 4 yıl WB
WB

Bir hafta hayal ama sarji 2-3 gun gitmeli, ios ve andro ile saati avantajli kilacak bir takim protokoller olmali, ve son olarak fiyati 1000₺ i gecmemeli..

Bu cihazların en büyük problemi bataryaları zaten. Moto 360 var bende, ekranı sürekli açık tutmaya çalışırsan sadece 4 saat civarı (oda kullandığın saat temasının karmaşıklığına yada basitliğine göre 1 saatte bile bitebiliyor). O yüzden zaten orijinal yazılımında ekranı sürekli açık tutamıyorsun. Kolunu kaldırdıkça sensör devreye girerek saati okumanı sağlıyor. Android'den gelen uyarıları da açık kullanıyorsan normal şartlarda 1-1.5 gün Moto 360 ı kullanabilirsin. Moto da 300 mAH lik bir batarya var. Samsung muhtemelen daha yüksek kapasiteli bir batarya koyacaktır, ancak aynı durum onda da söz konusu olacak. Batarya teknolojisi gelişmedikçe akıllı saatler tam istediğimiz gibi hiç bir zaman olamayacak.

Edit: Moto 360 ın fiyatı 250 USD den başladı. Şu anda deri kordonlu olan 169 USD (Kargo ve gümrük vergisiyle TR ye Amazon üzerinden gönderim başladı, 590 TL ye Moto 360 ı herşey dahil satın alabiliyorsunuz). Apple'ın saçma fiyat politikası olmasa zaten bu cihazlar hiç bir zaman 1000 TL olmayacak, gerek yok.
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beyazadam 4 yıl
Editör arkadaş, bu yazıyı bitirdikten sonra hiç okumamış mı acaba?,
"Tizen işletim sistemi üzerine bina edilecek olan Gear A" bu cümledeki bina ne anlama geliyor?
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chaturanga 4 yıl beyazadam
beyazadam

Editör arkadaş, bu yazıyı bitirdikten sonra hiç okumamış mı acaba?,

"Tizen işletim sistemi üzerine bina edilecek olan Gear A" bu cümledeki bina ne anlama geliyor?

Yani Tizen işletim sisteminde iyi rant var o yüzden onun üzerine bina ediliyor :)

Şaka bir yana bunda bir tuhaflık yok bence, bu basitçe Tizen işletim sistemi üzerinden geliştirilen bir yazılımı var demek istemiş :)
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Guest-FA9189F46 4 yıl
Çok iyi iphone 6s ve note 5 e bakacağım note 5 alırsam bunu alırım iphone 6s dedikleri gibi olursa 6s alırım ve maalesef bu saatten vazgeçmiş olurum
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BurayaNerdenÜyeOluyoruz 4 yıl Guest-FA9189F46
Montblanc 149
Çok iyi iphone 6s ve note 5 e bakacağım note 5 alırsam bunu alırım iphone 6s dedikleri gibi olursa 6s alırım ve maalesef bu saatten vazgeçmiş olurum

Note5 e hediye olarak verilirse kesinlikle düşünürüm
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casperfriendly 4 yıl
Bizim millet onu çok fazla döndürür. Bir süre sonra yalama olur.
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chaturanga 4 yıl casperfriendly
barakli87

Bizim millet onu çok fazla döndürür. Bir süre sonra yalama olur.

Saatin menüleri arasında anlaşılan çerçevesini döndürerek gezilecek, sadece bizim millet değil bütün insanlık böyle yapacağından. Hepsi yalama olacak demektir :)
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OverClocK1ng 4 yıl
Bence akıllı saatte mutlaka bir sim yuvasının olması lazım.
Yazın havuza gireceğin zaman, telefonunu orta yerde 10 metre yakınında bulundurmak zorunda kalmamak için bu şart. O zaman çok iyi oluyor. Kolunda rahat rahat istediğin gibi yüz...
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umut_baris 4 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng

Bence akıllı saatte mutlaka bir sim yuvasının olması lazım.
Yazın havuza gireceğin zaman, telefonunu orta yerde 10 metre yakınında bulundurmak zorunda kalmamak için bu şart. O zaman çok iyi oluyor. Kolunda rahat rahat istediğin gibi yüz...

Bir insan neden kolunda saatle yüzer? Havuzdasınız zaten?
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