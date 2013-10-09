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Samsung, Gear Glass adındaki akıllı gözlüğünü gelecek yıl piyasaya sürebilir

5 yıl
571
1
17
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung, Gear Glass adındaki akıllı gözlüğünü gelecek yıl piyasaya sürebilir

Galaxy Gear adlı modeli ile trendi hızla yükselen akıllı saat pazarında iddialı olmak isteyen Samsung, diğer bir trendi yükselen akıllı gözlük segmentini de es geçmeyecek gibi görünüyor.

Eldar Murtazin tarafından sızdırılan bilgilere göre Samsung, Gear Glass adını verdiği akıllı gözlüğünü gelecek yıl Nisan/Mayıs aylarında piyasaya sürmeyi hedefliyor. Gear Glass, tasarım açısından Google Glass ile benzeşiyor. Bunun haricinde Gear Glass ile ilgili bir bilgi yok. 

İddiaların henüz elle tutulur bir yanı olmasa da Samsung'un bu pazara el atması kimseyi şaşırtmayacaktır. Ancak akıllı saatlere göre akıllı gözlük henüz tam anlamıyla yaygın kullanımda değil ve bu sürecin bir hayli zaman alması bekleniyor. Bu bakımdan segmentte uzun süreli yatırımlara gerek duyuluyor.  
Google ile akıllı gözlük kavramı kitlelerce tanınmış olsa da Microsoft, Baidu gibi devlerin kapalı kapılar ardında akıllı gözlük çalışmaları yaptığı biliniyor.  

http://www.phonearena.com/news/Samsung-preparing-own-Gear-Glass-wearable-plans-April-May-2014-release-date_id48042 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
caglet 5 yıl en beğenilen
Samsung Telefonlari ve tabletleri halletti , saatlerle gozlukler yavas yavas geliyor. Bir yandanda eldivenler bereler kulak tutucular kaskoller bunlarida akillandirdi mi , kışın üşümeyiz.. cayiir cayiir yaniyor tüm aletleri zaten. Zaten bide birbirimize dokundururuz sürttürürüz resim muzik atariz derken iyice isiniriz
Samsung Telefonlari ve tabletleri halletti , saatlerle gozlukler yavas yavas geliyor. Bir yandanda eldivenler bereler kulak tutucular kaskoller bunlarida akilla...
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Yanıtla +16
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M.M.G 5 yıl
Samsung Gear Glass mini
Samsung Gear Glass s800
Samsung Gear Glass active
Samsung Gear Glass duos
Samsung Gear Glass zoom
seriyi yakalarlar yine :D
Samsung Gear Glass miniSamsung Gear Glass s800Samsung Gear Glass activeSamsung Gear Glass duosSamsung Gear Glass zoomseriyi yakalarlar yin...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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homebird 5 yıl
Evde televizyon
cepte telefon
kolda saat
altımızda araba
şimdide gözlük
Umarım herşey akıllanırken, insanlık kendini unutmaz
Yanıtla +4
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DaOzy 5 yıl
caglet
Samsung Telefonlari ve tabletleri halletti , saatlerle gozlukler yavas yavas geliyor. Bir yandanda eldivenler bereler kulak tutucular kaskoller bunlarida akillandirdi mi , kışın üşümeyiz.. cayiir cayiir yaniyor tüm aletleri zaten. Zaten bide birbirimize dokundururuz sürttürürüz resim muzik atariz derken iyice isiniriz

Radyasyondan eriyen beynimizi unutmamak gerek :)
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evetbenim 5 yıl
homebird
Evde televizyoncepte telefonkolda saataltımızda arabaşimdide gözlükUmarım herşey akıllanırken, insanlık kendini unutmaz

illa sizin gibi biri çıkıp böyle klişe yorumlar yazacak ha
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homebird 5 yıl
Evde televizyon
cepte telefon
kolda saat
altımızda araba
şimdide gözlük
Umarım herşey akıllanırken, insanlık kendini unutmaz
Yanıtla +4
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anl_clk 5 yıl
Bu Samsung birşeyide kendi yapsa dişimi kiricam herşey kopyami olur az özgün hareketler yapin Özgün cihazlar üretin anca kopyala ismini değiştir okadar[>:]
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Volkanbaba 5 yıl
Galaxy koymamislar hayret
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hksdejavu 5 yıl
Bir arkadas Samsung herseyi hemen yapmak istiyor demis ona katiliyorum. Piyasada yenilik gorduklerinde hemen bizde de olsun diye ustlerine atliyorlar resmen. İsteklilikleri ve piyasada rekabet olusturma ihtimalleri cok hos. Ama akilli gozluk gibi daha once adi bile zor duyulan bir mecra bence Samsung'un boyunu asar. Bir tarafta yazilim devi Google var diger tarafta yazilimin kanadindan memnun olmadigim bir Samsung. Samsung cihazi daha guclu donanimla veya daha ucuz da yapacak olsa benim tercihim Google glass olacaktir. Neticede cihazin icindeki donanimin gucunu ancak saglam bir yazilim ile kullanilabilir.
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khaos 5 yıl
Touchwizli gözlük kabus gibi bir şey olur herhalde
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El_domingo 5 yıl
bence akıllı saatin pratikliği cok fazla yok...ama gozluk oyle değil...birkere buyuk bir ekran alternatiifi sunuyor..aynı zamanda kullaklık problemini va tasıma probelmelerini cozume kavusturuyor...yani kesinlikle gelecek bu gozluklerde...100$ civarı stabil bi cihaz cıkardıkları milyonlarca adaet satacaklar...
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mehmedaltair 5 yıl
Telefonların mokunu çıkardı sıra diğer teknolojik aletlere geldi artık
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fukox 5 yıl
Aman,istemez.
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