Samsung, Gear Glass adındaki akıllı gözlüğünü gelecek yıl piyasaya sürebilir





Galaxy Gear adlı modeli ile trendi hızla yükselen akıllı saat pazarında iddialı olmak isteyen Samsung, diğer bir trendi yükselen akıllı gözlük segmentini de es geçmeyecek gibi görünüyor.





Eldar Murtazin tarafından sızdırılan bilgilere göre Samsung, Gear Glass adını verdiği akıllı gözlüğünü gelecek yıl Nisan/Mayıs aylarında piyasaya sürmeyi hedefliyor. Gear Glass, tasarım açısından Google Glass ile benzeşiyor. Bunun haricinde Gear Glass ile ilgili bir bilgi yok.





İddiaların henüz elle tutulur bir yanı olmasa da Samsung'un bu pazara el atması kimseyi şaşırtmayacaktır. Ancak akıllı saatlere göre akıllı gözlük henüz tam anlamıyla yaygın kullanımda değil ve bu sürecin bir hayli zaman alması bekleniyor. Bu bakımdan segmentte uzun süreli yatırımlara gerek duyuluyor.

Google ile akıllı gözlük kavramı kitlelerce tanınmış olsa da Microsoft, Baidu gibi devlerin kapalı kapılar ardında akıllı gözlük çalışmaları yaptığı biliniyor.

http://www.phonearena.com/news/Samsung-preparing-own-Gear-Glass-wearable-plans-April-May-2014-release-date_id48042