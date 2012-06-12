Samsung Mobile Display, bugüne kadar 200 milyon AMOLED panel ürettiklerini duyurdu

Kontrolleri altında bulunan %97'lik payla global AMOLED pazarını domine eden Samsung Mobile Display, seri üretimin başladığı 2007 yılının ocak ayından bu yana 200 milyon adet AMOLED (Active Matrix Organic Light Emitting Diode) panel ürettiklerini duyurdu.

Güney Koreli üreticinin 100 milyonluk üretim barajını aşması 4 yıl 5 aylık zaman zarfında gerçekleşmiş. Geriye kalan 100 milyon AMOLED paneli ise yalnızca 11 ayda üretmeyi başarmışlar. Şu ana kadar üretilen paneller üst üste yığıldığında oluşacak yüksekliğin, Everest'ten 45 kat daha yüksek olduğu vurgulanıyor.



Samsung tarafından verilen bilgilere göre AMOLED paneller, LCD panellere göre daha yüksek kontrast oranı, daha canlı ve doğal renkler, daha geniş görüş açıları sunmakta.



http://www.androidauthority.com/samsung-has-manufactured-200-million-amoled-displays-since-january-2007-94173/