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Samsung Mobile Display, bugüne kadar 200 milyon AMOLED panel ürettiklerini duyurdu

6 yıl
5,3b
1
10
Cep Telefonu Diğer
knight
Haber Editörü
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Kontrolleri altında bulunan %97'lik payla global AMOLED pazarını domine eden Samsung Mobile Display, seri üretimin başladığı 2007 yılının ocak ayından bu yana 200 milyon adet AMOLED (Active Matrix Organic Light Emitting Diode) panel ürettiklerini duyurdu.
Güney Koreli üreticinin 100 milyonluk üretim barajını aşması 4 yıl 5 aylık zaman zarfında gerçekleşmiş. Geriye kalan 100 milyon AMOLED paneli ise yalnızca 11 ayda üretmeyi başarmışlar. Şu ana kadar üretilen paneller üst üste yığıldığında oluşacak yüksekliğin, Everest'ten 45 kat daha yüksek olduğu vurgulanıyor.
Samsung tarafından verilen bilgilere göre AMOLED paneller, LCD panellere göre daha yüksek kontrast oranı, daha canlı ve doğal renkler, daha geniş görüş açıları sunmakta.

http://www.androidauthority.com/samsung-has-manufactured-200-million-amoled-displays-since-january-2007-94173/ Yorum Yaz
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UnInvited_Guest 6 yıl en beğenilen
4ever amoled +.
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X-FI 6 yıl
SAMSUNG ve AMOLED ;) forever samsung..
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yanchi0708 6 yıl
Her şeye ragmen adamların önünde saygıyla eğilirim. Çünkü yapıyorlar. Bi şeyler yapıyorlar.
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myhotyro 6 yıl
Resimde 22 kişi var, bir tanedemi hatun olmaz. Samsung Kore'den Arabistan'a taşındıda haberimiz mi yok.
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Protechnology 6 yıl myhotyro
myhotyro
Resimde 22 kişi var, bir tanedemi hatun olmaz. Samsung Kore'den Arabistan'a taşındıda haberimiz mi yok.

Abicim sen niye kadınlara takıldın şimdi
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XPeciaL 6 yıl
amoled falan fasa fiso ya , bos is
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modifix06 6 yıl
Çincedemi bi gariplik var anlamadım etrafında çince oldugu için amoled yazısı oyuncak markası gibi duruyor şu an, halbuki S2'nin ekranında çok karizmatik duruyordu. Her şeye ragmen adamların önünde saygıyla eğilirim. Çünkü yapıyorlar. Bi şeyler yapıyorlar. Bizim gibi anayasayla, Kaldırımlarla köprülerle ugrasmıyorlar çalışıyorlar kalkınıyorlar üretiyorlar. Tebrik ediyorum. Bizimkilerde hala ülkeyi sözde nasıl demokratikleştiririm(?) diye ugrasıylar.
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suslu76 6 yıl
ortalama 2mm imiş paneller
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CooL_ROMEO 6 yıl
ip gibi dizilmişler :D
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UnInvited_Guest 6 yıl en beğenilen
4ever amoled +.
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ColDasHeLL 6 yıl
biz hala yolları paralı yapalım adamlar nelerle ugrasio biz nelerle :D
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