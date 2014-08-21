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Samsung NX Club, Dünya Fotoğraf Günü kapsamında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fotoğraf Bölümü ile bir etkinlik düzenledi

4 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung NX Club, Dünya Fotoğraf Günü kapsamında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fotoğraf Bölümü ile bir etkinlik düzenledi

Fotoğraf dünyasına yönelik yenilikçi ürün ve çalışmalar gerçekleştiren Samsung NX Club, 19 Ağustos Dünya Fotoğraf Günü münasebetiyle Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fotoğraf Bölümü ile işbirliği yaparak bir etkinlik gerçekleştirdi. 

Fotoğrafın 175. yaş gününün kutlandığı etkinlikte fotoğrafseverler ve fotoğraf dünyasının usta isimleri, üniversitenin Fındıklı kampüsünde bir araya geldi. Etkinlikte 2008 yılında ilk kez sergilenen ve MSGSÜ Fotoğraf Bölümü mezunu basın mensubu fotoğrafçıların eserlerinden oluşan "Baykuşun Objektifinden" Sergisi, fotoğrafseverlerin beğenisine sunuldu. 

Etkinliğe katılan isimler arasında Ersin Alok, İbrahim Zaman, Gültekin Çizgen, Güler Ertan, Sabit Kalfagil, Ozan Sağdıç, Ali Öz, Mustafa Seven, Mehmet Bayhan yer alıyor. Katılımcılara TEMA Vakfı'ndan birer fidanın hediye edildiği etkinlikte aynı zamanda, dünyaca ünlü müzisyen Okay Temiz mini bir konser verdi.

Etkinliğe aynı zamanda, Samsung NX Serisi fotoğraf makineleri kullanıcılarını buluşturan NX Club platformu üyeleri de katıldı. NX Club, NX Serisi kullanıcılarının bir araya gelerek iletişim kurabildikleri, fotoğrafçılık ve yeni NX ürünleriyle ilgili eğitim programlarını ve fotoğraf severlerin keyifle katılabileceği sosyal etkinlikleri içeren bir platform olma özelliği taşıyor. 

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CeEr 4 yıl
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FERFEROS 4 yıl CeEr
CeEr

yorumların beğenme butonlarının görünmemesi chrome'la mı ilgili?

Anasayfa haberlerinden komple kaldırdılar hocam. Sizde olan bir sıkıntı değil.
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Şeker Hapı 4 yıl
Cidden mobil sitede ufak resim f1 gibi duruyor
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kımyasal 4 yıl
Bende F1 aracı sandım,hatta yandaki binayı görünce Monte Carlo pistinde çekilmiş sandım
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The Tenth Doctor 4 yıl
bina yamulmuş be ulan ne batak bir ülkeyiz binamız bile yamuk
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MegaWolt38 4 yıl
Aynen...Balık gözü stili ile F1 aracı fotosu sandım iyimi...
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Maxthon 4 yıl
Küçük resmi F1 arabasına benzetenler?
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