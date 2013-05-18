Samsung NX kamera sahipleri, İFSAK'tan ücretsiz fotoğraf eğitimi alabilecek

Samsung bugün yaptığı açıklama ile kısaca İFSAK olarak bilinen İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği ile işbirliğine gittiğini duyurdu. Samsung Türkiye Dijital Görüntüleme Satış ve Pazarlama Müdürü Cenk Güler tarafından İFSAK genel merkezinde yapılan açıklamaya göre, NX serisi Samsung kamera satın alan kullanıcılar, İFSAK bünyesinde ücretsiz fotoğraf eğitimine hak kazanacaklar. Bu sayede fotoğraf çekim teknikleri hakkında temel bilgileri edinecek olan kullanıcılar, hem cihazlarını daha yakından tanıyacak hem de yeni nesil fotoğraf makinelerini çok daha verimli bir şekilde kullanabilecek.

Samsung aynı zamanda NXClub platformunu da duyurdu. NX serisi Samsung kamera kullanıcıları, NXClub çatısı altında bir araya gelerek, bilgi ve deneyimlerini paylaşabilecek, birlikte aktivitilere düzenleyebilecekler. Yakın zamanda lanse ettiği NX300 aynasız kamerası ile sınıfındaki en iddialı ürünlerden birine imza atan Samsung, satış rakamları itibariyle ülkemiz dijital fotoğraf makinesi pazarında lider olduğuna vurgu yaparak, rakiplerinden farklı olan Smart Camera fonksiyonlarına dikkat çekiyor. Samsung şu anda giriş seviyesi cihazlardan üst seviye modellerine kadar geniş bir yelpazede internete bağlanma ve sosyal medyada fotoğraf paylaşımı gibi yetenekler sunuyor. Samsung NX300 aynı zamanda kendi sınıfında tek lens ile hem 2D hem de 3D görüntü kaydına olanak tanıyan ilk kamera olarak ön plana çıkıyor.



