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Samsung NX kamera sahipleri, İFSAK'tan ücretsiz fotoğraf eğitimi alabilecek

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung NX kamera sahipleri, İFSAK'tan ücretsiz fotoğraf eğitimi alabilecek
Samsung bugün yaptığı açıklama ile kısaca İFSAK olarak bilinen İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği ile işbirliğine gittiğini duyurdu. Samsung Türkiye Dijital Görüntüleme Satış ve Pazarlama Müdürü Cenk Güler tarafından İFSAK genel merkezinde yapılan açıklamaya göre, NX serisi Samsung kamera satın alan kullanıcılar, İFSAK bünyesinde ücretsiz fotoğraf eğitimine hak kazanacaklar. Bu sayede fotoğraf çekim teknikleri hakkında temel bilgileri edinecek olan kullanıcılar, hem cihazlarını daha yakından tanıyacak hem de yeni nesil fotoğraf makinelerini çok daha verimli bir şekilde kullanabilecek.
Samsung aynı zamanda NXClub platformunu da duyurdu. NX serisi Samsung kamera kullanıcıları, NXClub çatısı altında bir araya gelerek, bilgi ve deneyimlerini paylaşabilecek, birlikte aktivitilere düzenleyebilecekler. Yakın zamanda lanse ettiği NX300 aynasız kamerası ile sınıfındaki en iddialı ürünlerden birine imza atan Samsung, satış rakamları itibariyle ülkemiz dijital fotoğraf makinesi pazarında lider olduğuna vurgu yaparak, rakiplerinden farklı olan Smart Camera fonksiyonlarına dikkat çekiyor. Samsung şu anda giriş seviyesi cihazlardan üst seviye modellerine kadar geniş bir yelpazede internete bağlanma ve sosyal medyada fotoğraf paylaşımı gibi yetenekler sunuyor. Samsung NX300 aynı zamanda kendi sınıfında tek lens ile hem 2D hem de 3D görüntü kaydına olanak tanıyan ilk kamera olarak ön plana çıkıyor. 


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SEO-Uzmanı 6 yıl
bizde samsunğ buzdolabı var
bende bu eğitime katıla bilirmiyim !? :)
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Illustrious. 6 yıl
Bende de gemisi var..Evet bildiğin gemi üretiyor adamlar.. Allah'tan onu plastik yapmamışlar.
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CommandPrompt 6 yıl
Yurtdışı fiyatı 750 dolar dan başlayan bir makinenin yanında eğitim vermek ilginç.. Yani şu anlamda diyorum,bir makineye 750 dolara veriyosun,ama fotoğrafdan anlamıyosun,yada 750 dolar vericek kadar fotoğrafa hevesli ve zenginsin,ama 750 dolar son paranmış ki eğitiminin bedava olması sevindirdi seni ? Benim açımdan eğitimin fiyatını fiyattan düşsünler bide harici vizor yada vizörlüsünü yapsınlarda alsak :)
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memoseler 6 yıl
Samsung... Başkada birşey demiyorum. En baba güncellemeyi veriyor. Amiral gemisini alana dock-kılıf vb ürünleri bedava veriyor. İstanbulda show yapıyor. Her zaman en son teknolojiyi destekliyor. Patent alıpta yol kesmiyor. Bize böyle markalar lazım.
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