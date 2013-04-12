Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung NX2000 fotoğraf makinesine ait olduğu tahmin edilen bir görsel ortaya çıktı

6 yıl
649
1
7
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Samsung NX2000 fotoğraf makinesine ait olduğu tahmin edilen bir görsel ortaya çıktı
Güney Kore'nin teknoloji devlerinden Samsung, ürettiği fotoğraf makineleri ile de son zamanlarda sık sık gündeme geliyor. Bu doğrultuda ortaya çıkan yeni bir görselin, firmanın NX serisine ait yeni bir fotoğraf makinesi olduğu tahmin ediliyor.
PhotoRumors tarafından yayınlanan fotoğrafta yer alan fotoğraf makinesinin, üzerinde yer alan tuşlardan dolayı Android ya da Samsung'un Tizen işletim sistemine sahip yeni NX2000 aynasız fotoğraf makinesi olduğu konuşulmaya başlandı. Kompakt boyutlardaki fotoğraf makinesi gövdesi üzerinden anlaşıldığı kadarıyla, oldukça geniş bir LCD ekrana, 20.3MP APS-C CMOS sensöre, harici elektronik vizör ve flaş bağlantısı yanında, Wi-Fi kablosuz bağlantı özelliklerine sahip olacak.
Daha önce de bir fotoğraf ayrıntısında ismi geçen NX2000 fotoğraf makinesi, Samsung'un fotoğraf dünyasına yakın zamanda yapacağı bir süpriz olabilir. 

http://photorumors.com/2013/04/10/picture-of-an-unknown-samsung-nx-androidtizen-based-camera/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
k@llone 6 yıl
Apsc sensor,aynasiz,android isletim sistemi, olmasi gerekeni yapti bence
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
maveraaa 6 yıl
Samsung yeni otomobilini tanıttı haberini beklemekteyim :-)
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CoMMaNDeRCX 6 yıl maveraaa
maveraaa
Samsung yeni otomobilini tanıttı haberini beklemekteyim :-)



Samsung tanitti bile yeni aracini
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
rorschach_ 6 yıl
ya nedense samsung görmekten bıkkınlık geldi
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MIKROP DOGAN 6 yıl rorschach_
bozisik

ya nedense samsung görmekten bıkkınlık geldi


imzanı kaldır
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Giyilebilir aksiyon kamerası GoPro Hero 3 Black Edition hakkında her şey 6 yıl 2si1 "Enerji Dolu" Teknoloji ve Oyun Programı 12 Nisan 2013 Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
GRID 2 Steam'de Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim