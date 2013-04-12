Samsung NX2000 fotoğraf makinesine ait olduğu tahmin edilen bir görsel ortaya çıktı

Güney Kore'nin teknoloji devlerinden Samsung, ürettiği fotoğraf makineleri ile de son zamanlarda sık sık gündeme geliyor. Bu doğrultuda ortaya çıkan yeni bir görselin, firmanın NX serisine ait yeni bir fotoğraf makinesi olduğu tahmin ediliyor.

PhotoRumors tarafından yayınlanan fotoğrafta yer alan fotoğraf makinesinin, üzerinde yer alan tuşlardan dolayı Android ya da Samsung'un Tizen işletim sistemine sahip yeni NX2000 aynasız fotoğraf makinesi olduğu konuşulmaya başlandı. Kompakt boyutlardaki fotoğraf makinesi gövdesi üzerinden anlaşıldığı kadarıyla, oldukça geniş bir LCD ekrana, 20.3MP APS-C CMOS sensöre, harici elektronik vizör ve flaş bağlantısı yanında, Wi-Fi kablosuz bağlantı özelliklerine sahip olacak.

Daha önce de bir fotoğraf ayrıntısında ismi geçen NX2000 fotoğraf makinesi, Samsung'un fotoğraf dünyasına yakın zamanda yapacağı bir süpriz olabilir.

http://photorumors.com/2013/04/10/picture-of-an-unknown-samsung-nx-androidtizen-based-camera/