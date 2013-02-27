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Samsung Nx1100 modeli olduğu tahmin edilen yeni bir görsel ortaya çıktı

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Samsung Nx1100 modeli olduğu tahmin edilen yeni bir görsel ortaya çıktı

Samsung'un aynasız fotoğraf makinesi modeli olan NX1000'nin yerine gelmesi beklenen ve NX1100 ismine sahip olacağı tahmin edilen model hakkında bir görsel ortaya çıktı.
İsimsiz bir kaynak tarafından farklı sitelere gönderilen fotoğraf, gövde yapısı olarak NX1000 modelini andırıyor ve yüksek ihtimalle bu modelin yerine gelmesi beklenen NX1100 fotoğraf makinesine ait olduğu düşünülüyor. Paylaşılan fotoğrafın NX1100 modeli olabileceğini düşündüren diğer bir etmen ise, bugün ortaya çıkan ve çekilmiş bir fotoğrafın ayrıntılarının görüldüğü başka bir görsel ayrıntılarında, "NX1100" ibaresinin yer alıyor olması.
Android işletim sistemine sahip başka bir NX modeli geliştirdiği dedikoduları da gelen Samsung ayrıca, yakın zaman içerisinde NX sistem fotoğraf makineleri için iki yeni lens duyurusu yapabilir.
 
Samsung Nx1100 modeli olduğu tahmin edilen yeni bir görsel ortaya çıktı

http://photorumors.com/2013/02/27/samsung-nx1100-and-nx2000-rumors-dxomark-scores-nx300-videos/#more-38014 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
talerk 6 yıl
aynasiz fotoğraf makinesi ne demek ya
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AERN 6 yıl
Haber kaynağı neresi ?
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CanTnçr 6 yıl AERN
AERN
Haber kaynağı neresi ?

Ana sayfada yer alıyor kaynak
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