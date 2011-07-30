Samsung, PS Vita'nın işlemci üretimini üzerine alabilir

Sony'nin taşınabilir oyun konsolu pazarındaki egemenliğini yeniden ele geçirmesini beklediği PS Vita modeli piyasaya çıkmak için gün sayıyor.





ARM Cortex-A9 tabanlı 4 çekirdekli işlemci, 5 inç 960 x 544 piksel dokunmatik OLED ekran, çok çekirdekli PowerVR SGX543MP4+ grafik birimi, çoklu dokunmatik destekli arka panel, GPS, WiFi, 3G gibi özellikler sunan PS Vita modeli WiFi versiyonu için 249€, 3G/WiFi versiyonu için 299€ fiyat etiketine sahip olacak.





Sony'nin yeni konsolu hakkındaki en çok merak edilenlerden birisi işlemci üretiminin kimin tarafından yapılacağıydı. Hali hazırda 4 çekirdekli bir akıllı telefon ve tablet modeli piyasada olmadığı için bu konuda NVIDIA, Texas Instruments ve Samsung ihtimalleri üzerinde duruluyordu.





Japon ticaret gazetesi Semiconductor Industry News, PS Vita modelinin işlemcisini üretecek firmanın Samsung olarak belirlendiğini haber veriyor. Gazeteye göre Samsung yeni oyun konsolu için 45nm mimarisinde 4 çekirdekli işlemciler üretecek.





PS Vita'nın piyasaya sürülmeden önceki temel donanım listesinin değişme ihtimali de olabilir. Konsol geliştiricilerinden birisinin geçtiğimiz hafta modelin RAM miktarının orijinal PSP'nin on katı daha fazla olacağını açıklaması ile kafalarda soru işaretleri oluştu. Oyun meraklıları ve haber siteleri Sony firmasını bu konuda mail yağmuruna tutmuş durumda.





PS Vita'nın Japonya'da Kasım ayında, Avrupa'da Kasım/Aralık ayında, ABD'de ise Ocak ayının başlarında piyasada olması bekleniyor.