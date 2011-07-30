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Samsung, PS Vita'nın işlemci üretimini üzerine alabilir

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
4,6b
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Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
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Sony'nin taşınabilir oyun konsolu pazarındaki egemenliğini yeniden ele geçirmesini beklediği PS Vita modeli piyasaya çıkmak için gün sayıyor. 

ARM Cortex-A9 tabanlı 4 çekirdekli işlemci, 5 inç 960 x 544 piksel dokunmatik OLED ekran, çok çekirdekli PowerVR SGX543MP4+ grafik birimi, çoklu dokunmatik destekli arka panel, GPS, WiFi, 3G gibi özellikler sunan PS Vita modeli WiFi versiyonu için 249€, 3G/WiFi versiyonu için 299€ fiyat etiketine sahip olacak.

Sony'nin yeni konsolu hakkındaki en çok merak edilenlerden birisi işlemci üretiminin kimin tarafından yapılacağıydı. Hali hazırda 4 çekirdekli bir akıllı telefon ve tablet modeli piyasada olmadığı için bu konuda NVIDIA, Texas Instruments ve Samsung ihtimalleri üzerinde duruluyordu. 

Japon ticaret gazetesi Semiconductor Industry News, PS Vita modelinin işlemcisini üretecek firmanın Samsung olarak belirlendiğini haber veriyor. Gazeteye göre Samsung yeni oyun konsolu için 45nm mimarisinde 4 çekirdekli işlemciler üretecek.   

PS Vita'nın piyasaya sürülmeden önceki temel donanım listesinin değişme ihtimali de olabilir. Konsol geliştiricilerinden birisinin geçtiğimiz hafta modelin RAM miktarının orijinal PSP'nin on katı daha fazla olacağını açıklaması ile kafalarda soru işaretleri oluştu. Oyun meraklıları ve haber siteleri Sony firmasını bu konuda mail yağmuruna tutmuş durumda.

PS Vita'nın Japonya'da Kasım ayında, Avrupa'da Kasım/Aralık ayında, ABD'de ise Ocak ayının başlarında piyasada olması bekleniyor.


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Kasatka 8 yıl en beğenilen
mistifa
PSP Vita sonynin elinde patlamaya mahkum. 5-6 yıl boyunca yenilik yapmadan oyun geliştirme devri sona erdi. Her yıl bir üst modeli çıkan, çok ucuz ve kaliteli oyunlar indirilebilen iPad var artık. Ve herkesin bildiği gibi iPad bir oyun platformundan çok daha fazlasını sunuyor.

Hocam iyi misiniz ?
Her yil cikan IPAD i kim alicak ? hangi butce ona yetecek.
Konsol esittir tasarrufdur,.
Yoksa ipade kalmaz ben ipad parasindan asagiya her sene guncel hayvani pc toplarim.
Senin devri sona erdi dedigin olay zaten konsolun ARTISI.
Alicaksin ucuzca cihazi en az 5 sene donanim anlaminda o yetmedi bu yetmedi derdinden kafan rahat her cikan oyunu portable anlaminda yaninda tasiyacaksin.
mistifaPSP Vita sonynin elinde patlamaya mahkum. 5-6 yıl boyunca yenilik yapmadan oyun geliştirme devri sona erdi. Her yıl bir üst modeli çıkan...
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1ses1 8 yıl
Ipad kullan at oyunları mevcut basit eğlenceli. Vita ile karşılaştırıldığında her seferinde sınıfta kalır hem oyun hemde oynanabirlik. Kimse oyun için ipad almaz ama vita yada benzeri cihaz alır işte fark burda.
Ipad kullan at oyunları mevcut basit eğlenceli. Vita ile karşılaştırıldığında her seferinde sınıfta kalır hem oyun hemde oynanabirlik. Kimse oyun için ipad alma...
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Pcoyuncy 8 yıl
Keske 3g li 3gsiz diye ayirmasalardi .
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pasha_kubilay 8 yıl
samsung ohhhh ye
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kaansen32 8 yıl
bunu alacağıma 3ds yada ipod touch alırım daha iyi bence
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GT_55 8 yıl

zyka

bunu alacağıma 3ds yada ipod touch alırım daha iyi bence


NE OLUR AL, NE OLUR ALLLLLLLLLLLLL,LÜTFEN AL...
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Mactavish- 8 yıl kaansen32
zyka

bunu alacağıma 3ds yada ipod touch alırım daha iyi bence


5800 al
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X-FI 8 yıl
SAMSUNG sa iyi :) bu yıllarda iyice gözüme girdi samsung markası...
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TheLastNinja2 8 yıl
Bükemediğin eli öpeceksin demişler. Güney Koreli devin Sony'den aşağı kalmadığının Japon firması tarafından da kabullenişi anlamına gelir bu haber.
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Batuist 8 yıl
bence vita konsol pazarında çok tutulacak gibi.. özellikler harika herşeyiyle yeni bir konsol. görüntü harika, yüksek çözünürlük ve dokunmatik desteği güçlü bir donanım ve bir konsoldan beklenen herşeyi verecek gibi görünüyor. bence pspnin ilk çıktığı zamanki etkiyi yaratacak yine. çok başarılı olacağını düşünüyorum..
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bwhiteshark 8 yıl
32 nm dururken 45 nm eski teknolojiyi sunmaya nasıl düşünebiliyorlar anlamıyorum. 2012 ortalarında 32 nm telefonlar çıkacak zaten.
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Deníz 8 yıl bwhiteshark
bwhiteshark
32 nm dururken 45 nm eski teknolojiyi sunmaya nasıl düşünebiliyorlar anlamıyorum. 2012 ortalarında 32 nm telefonlar çıkacak zaten.

Bende bunu diyecektim.çok ısınmaz inşallah vita
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TheOnu 8 yıl
samsung yaparsa eğer on numara yapar. bunun bir problem olacağını zannetmiyorum. benim en çok merak ettiğim işletim sisteminin ne olacağı. anasını satayım cihaz çıktı çıkacak halen işletim sistemi konusunda net bir bilgi yok. çünkü bu cihazın donanımı 3ds ve ipod touch gibi rakiplerini katlayacak güçte ancak standart işletim sistemine sahip hiçbir cihazın apple ürünlerine rakip olması düşünülemez.
ben buraya cihazın en önemli iki rakibini yazdım, (birde taşınabilir wii çıkacak ama daha çıkmadığı için ondan bahsetmeyi gerekli bulmuyorum) Allah rızası için şu cihazla karşılaştırdığınız cihaza biraz dikkat edin ya da foruma hiç yorum yapmayın arkadaş !!!
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SaatliBomba 8 yıl
toshiba yapsaydı daha iyiydi
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Chidori 8 yıl
Asyalı, asyalıyı destekliyor hoşuma gitti.
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mistifa 8 yıl
Psp vita, iPad/iphone'dan daha ucuz olsa da oyunları 10 kat daha pahalı. Yok ben korsan oyun alıyorum hocam diyorsan o zaman psp vita zaten hiç mı hiç tutnamaz çünkü oyun geliştiricileri artık para kazanamayacakları platformlardan hızla kaçıyor. Sony ve nintendo tıpkı Nokia gibi kan kaybedecek eğer radikal bir ürün ve pazarlama stratejisi gelistiremezlerse.
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kımyasal 8 yıl
Samsung artık teknolojı sırketlerının 1 numaralı donanım tedarıkcısı oldu.
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