Samsung, Qualcomm'un bazı yongasetlerinin üretimini üzerine alabilir





Exynos yongasetlerini genelde kendi ürünlerinde kullanan ve mobil cihaz pazarında bu bakımdan fazla bir pay sahibi olamayan Samsung, üretim konusunda ise sektör liderlerinden birisi. Firmanın yeni müşterisi ise bu alandaki en önemli rakibi olabilir.





Güney Kore medyasına yansıyan bilgilere göre Samsung, Qualcomm'un bazı mobil yongasetlerinin üretimini üzerine aldı. Qualcomm mobil cihaz pazarında lider yongaseti tasarımcısı olsa da kendisine ait bir üretim tesisi yok ve döküm firmaları ile bu konuda ortaklıklar yapıyor.





Qualcomm'un Samsung'u tercih etmesinin nedeni olarak ise 14nm fabrikasyon sürecine sahip FinFET üretim teknolojisinin uygulanıyor oluşu. FinFET mimarisi, geleneksel iki boyutlu transistör tasarımını alarak, iletken kanalı yan kısma yerleştiriyor ve ortaya çıkan üç boyutlu fin yapısı, akımı kontrol eden bir geçit ile çevriliyor. 3 boyutlu FinFET teknolojisinin en önemli faydası önemli düşük güç seviyelerinin yakalanması.





Samsung'un üretime ne zaman başlayacağı bilinmiyor ancak Qualcomm'un siparişlerinin gerilemeye başlayan mobil cihaz bölümünü telafi edecek derecede olumlu etki yapacağı belirtiliyor.

http://www.phonearena.com/news/Samsungs-new-mobile-processor-production-client-is...-Qualcomm_id58268