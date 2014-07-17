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Samsung, Qualcomm'un bazı yongasetlerinin üretimini üzerine alabilir

4 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung, Qualcomm'un bazı yongasetlerinin üretimini üzerine alabilir

Exynos yongasetlerini genelde kendi ürünlerinde kullanan ve mobil cihaz pazarında bu bakımdan fazla bir pay sahibi olamayan Samsung, üretim konusunda ise sektör liderlerinden birisi. Firmanın yeni müşterisi ise bu alandaki en önemli rakibi olabilir. 

Güney Kore medyasına yansıyan bilgilere göre Samsung, Qualcomm'un bazı mobil yongasetlerinin üretimini üzerine aldı. Qualcomm mobil cihaz pazarında lider yongaseti tasarımcısı olsa da kendisine ait bir üretim tesisi yok ve döküm firmaları ile bu konuda ortaklıklar yapıyor. 

Qualcomm'un Samsung'u tercih etmesinin nedeni olarak ise 14nm fabrikasyon sürecine sahip FinFET üretim teknolojisinin uygulanıyor oluşu. FinFET mimarisi, geleneksel iki boyutlu transistör tasarımını alarak, iletken kanalı yan kısma yerleştiriyor ve ortaya çıkan üç boyutlu fin yapısı, akımı kontrol eden bir geçit ile çevriliyor. 3 boyutlu FinFET teknolojisinin en önemli faydası önemli düşük güç seviyelerinin yakalanması.

Samsung'un üretime ne zaman başlayacağı bilinmiyor ancak Qualcomm'un siparişlerinin gerilemeye başlayan mobil cihaz bölümünü telafi edecek derecede olumlu etki yapacağı belirtiliyor.  

http://www.phonearena.com/news/Samsungs-new-mobile-processor-production-client-is...-Qualcomm_id58268 Yorum Yaz
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shallipushthebutton? 4 yıl en beğenilen
Sadece Qualcomm'un değil. A8 ile üretimi TSMC'ye devreden Apple seneye üreteceği yeni A9'da Samsung'u kullanacağı söyleniyor.

http://www.phonearena.com/news/Samsung-said-to-be-replacing-TSMC-to-produce-Apples-next-gen-chip_id58293

gsmarena.com/...


İnanılmaz bir teknoloji sadece telefon üretmekle kalmıyor rakiplerinin yongasetlerinide üretebiliyor.
Sadece Qualcomm'un değil. A8 ile üretimi TSMC'ye devreden Apple seneye üreteceği yeni A9'da Samsung'u kullanacağı söyleniyor.http://www.phonea...
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1 Yanıt Yanıtla +13
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SusLanSenKöylü 4 yıl
Discovery de bile samsung nand bellek var.
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Blood Money 4 yıl SusLanSenKöylü
SusLanSenKöylü
Discovery de bile samsung nand bellek var.

Z2'de de varmış.
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Guest-F30ED544B 4 yıl
Samsungu eleştiriyoruz falan ama adamlar resmen dünya devi haline geldi. Yeni ssd teknolojisi falan da çok kral. Bence tek sorunları mobil cihazlarının malzeme kalite düşüklüğü ve kullanılan arayüz sorunları. Donanım da bu kadar başarı elde etmiş bir firma yazılım da neden böyle ona da anlam veremiyorum.
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Tom Hagen 4 yıl
Bazi cihazlarda Exynos yerine Snapdragon mu kullanacak acaba..
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skyrime2828 4 yıl ekrem71
Kameranin onunde de gormek isteriz seni baya baya calisiyorsun Ekrem Bey :)
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The-Engineer 4 yıl
14 nm gerçekten iyi bir değer , TSMC 20 nm'ye inmeye çalışırken :)
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SteveMeade 4 yıl
Samsung üretirse kesin kalitesiz olur problem çıkar ısınır yanar hatta patlar
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Master_Evil 4 yıl
iyice tekel oluyor samsung
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muratai 4 yıl
Samsung 14nm üretimine ne zaman başlamış? Daha 20nm ye geçmedi (geçicek), hemen pat diye 14 e geçemez çok zor büyük yatırım gerekli.
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john ronald reuel tolkien 4 yıl
Samsungun en sevdiğim yanı işte bu hiç bir firmaya bağlı olmak zorunda değil ama bir çok firma ona bağlı durumda.
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shallipushthebutton? 4 yıl en beğenilen
Sadece Qualcomm'un değil. A8 ile üretimi TSMC'ye devreden Apple seneye üreteceği yeni A9'da Samsung'u kullanacağı söyleniyor.

http://www.phonearena.com/news/Samsung-said-to-be-replacing-TSMC-to-produce-Apples-next-gen-chip_id58293

gsmarena.com/...


İnanılmaz bir teknoloji sadece telefon üretmekle kalmıyor rakiplerinin yongasetlerinide üretebiliyor.
1 Yanıt Yanıtla +13
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matmuhendisi 4 yıl shallipushthebutton?
shallipushthebutton?
Sadece Qualcomm'un değil. A8 ile üretimi TSMC'ye devreden Apple seneye üreteceği yeni A9'da Samsung'u kullanacağı söyleniyor.

http://www.phonearena.com/news/Samsung-said-to-be-replacing-TSMC-to-produce-Apples-next-gen-chip_id58293

gsmarena.com/...


İnanılmaz bir teknoloji sadece telefon üretmekle kalmıyor rakiplerinin yongasetlerinide üretebiliyor.


Sanırım A8 den oncede apple in islemcilerini uretiyordu yanlis mi hatirliyorum hocam
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diemcizone 4 yıl
O Zaman Note 4 ile birlikte 14NM yongasetleri kullanmaları gerekiyor?
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