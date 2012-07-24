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Samsung SPH-L300'e ait yeni görüntüler yayınlandı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
11,9b
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16
Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Samsung SPH-L300'e ait yeni görüntüler yayınlandı
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Samsung'un "Gogh" kod adlı akıllı telefonuna ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Amerika'da Sprint operatörüyle birlikte satışa çıkacak olan SPH-L300, birkaç gün önce FCC tarafından onaylanmıştı. 
Galaxy S3 gibi 4.8 inç ekranlı bir üst düzey modeli büyük olduğu için tercih etmeyen, ancak orta segmente de yönelmek istemeyen tüketicileri hedef alacak olan Gogh, 4.0 inçlik WVGA (800 x 480 piksel) çözünürlüklü Super AMOLED Plus ekran, 1.2GHz 28nm Krait işlemci ve Adreno 225 GPU ile gelen çift çekirdekli Qualcomm Snapdragon S4 MSM8960 çipset, 1GB RAM, 5MP kamera, NFC çipi ve Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich işletim sistemine sahip olacak.
Sprint'in sunduğu 4G LTE iletişim teknolojisini destekleyen akıllı telefonun alt kısmında üç adet aydınlatmalı dolaşım butonu mevcut. HTC One X ile karşılaştırıldığında daha küçük bir telefon olsa da kalınlığı 10 milimetrenin üzerinde. Görüntüleri sızdıran BriefMobile sitesinin kaynaklarına göre; cihaz metal kaplı gibi görünse de, Güney Koreli üretici yine plastik kullanmış.
Gogh kod adlı cihazın gerçek ismi, çıkış tarihi ve satılacağı ödeme planı hakkında herhangi bir bilgi verilmedi. Fakat FCC tarafından onaylandığını göz önünde bulundurduğumuzda resmi tanıtım için uzun süre beklemeyeceğimizi söyleyebiliriz. Samsung'un uluslararası pazar için de benzer özelliklerde bir cihaz hazırlayıp hazırlamadığı bilinmiyor.
Samsung SPH-L300'ün yeni görüntüleri aşağıdadır. 
Samsung SPH-L300'e ait yeni görüntüler yayınlandı
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Samsung SPH-L300'e ait yeni görüntüler yayınlandı
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http://briefmobile.com/exclusive-more-sph-l300-pictures-known-as-gogh Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
teramit 7 yıl
mbugra19
gpu ve işlemcilerin karşılaştırması olan bir site bilen var mı?bilgisayarda notebookcheck fln var yeni bir donanım gördüğümüzde oradan karşılaştırabiliyoruz ama telefonlara ait donanımları karşılaştırabileceğimiz bir kaynak bulamadım ben...

versusio.com var direkt telefonları karşılaştırıyor işine yarar mı bilmem
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karatab 7 yıl
maxstar33
Yetkili Bir Abi
nnn006Resimdeki telefon andorid mi :)
evet
bildirim çubuğuna dikkat ettinizmi aynı samsungun kendi işletim sistemi simgeleri yani sahte olabilir

bence sen dikkat et bak android tw bildirgeleri onlar
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ozthewiz 7 yıl
mbugra19
gpu ve işlemcilerin karşılaştırması olan bir site bilen var mı?bilgisayarda notebookcheck fln var yeni bir donanım gördüğümüzde oradan karşılaştırabiliyoruz ama telefonlara ait donanımları karşılaştırabileceğimiz bir kaynak bulamadım ben...

soyle bir site var ama mali, adreno vs gibilerinin pek detayli puanlari yok.. notebookcheck.net/...
1 Yanıt Yanıtla +1
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mbugra19 7 yıl ozthewiz
ozthewiz

mbugra19

gpu ve işlemcilerin karşılaştırması olan bir site bilen var mı?bilgisayarda notebookcheck fln var yeni bir donanım gördüğümüzde oradan karşılaştırabiliyoruz ama telefonlara ait donanımları karşılaştırabileceğimiz bir kaynak bulamadım ben...


soyle bir site var ama mali, adreno vs gibilerinin pek detayli puanlari yok..
notebookcheck.net/...


tam aradığım site şablonu bu.ancak bu sitede cep telefonu donanımlarının ayrıntılı karşılaştırmaları v.b yok
dh editörlerinin yeterli bilgisi yok mu bu konuda?
telefon alacaklar için rehber tarzında donanımların, ekran teknolojilerinin, işlemcilerin incelemelerinin ve karşılaştırmalarının yer aldığı bir kaynak hazırlansa? şükela olmaz mı?
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DH Misafiri 7 yıl
Galaxy Nexus'tan sonra tasarımını beğendiğim 2. Samsung telefonu biraz HTC tasarımlarına benzemiyor değil ama Samsung sonunda şu klasik tasarımından farklı bişeyler yapabilmiş. Donanım olarakta iyi bir telefon One S'e rakip
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Dark Shade 7 yıl
" cihaz metal kaplı gibi görünse de, Güney Koreli üretici yine plastik kullanmış."
samsung hep yapıyo bunu
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metem11.1 7 yıl
bada işletim sistemi değilmi yahu bu .?
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orientem 7 yıl
one s e rakip olarak çıkarıyor işte durum bu
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thunderwatcher 7 yıl
Bana çok vasat göründü. Pek tuttuğumu söyleyemem.
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HTC Specialist 7 yıl
Samsung Apple'dan sıkılmış ta bu sefer HTC'ye bulaşıyor heralde.
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MAXSTAR 7 yıl
Yetkili Bir Abi
nnn006Resimdeki telefon andorid mi :)
evet

bildirim çubuğuna dikkat ettinizmi aynı samsungun kendi işletim sistemi simgeleri yani sahte olabilir
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