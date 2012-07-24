Samsung SPH-L300'e ait yeni görüntüler yayınlandı





Samsung'un "Gogh" kod adlı akıllı telefonuna ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Amerika'da Sprint operatörüyle birlikte satışa çıkacak olan SPH-L300, birkaç gün önce FCC tarafından onaylanmıştı.

Galaxy S3 gibi 4.8 inç ekranlı bir üst düzey modeli büyük olduğu için tercih etmeyen, ancak orta segmente de yönelmek istemeyen tüketicileri hedef alacak olan Gogh, 4.0 inçlik WVGA (800 x 480 piksel) çözünürlüklü Super AMOLED Plus ekran, 1.2GHz 28nm Krait işlemci ve Adreno 225 GPU ile gelen çift çekirdekli Qualcomm Snapdragon S4 MSM8960 çipset, 1GB RAM, 5MP kamera, NFC çipi ve Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich işletim sistemine sahip olacak.

Sprint'in sunduğu 4G LTE iletişim teknolojisini destekleyen akıllı telefonun alt kısmında üç adet aydınlatmalı dolaşım butonu mevcut. HTC One X ile karşılaştırıldığında daha küçük bir telefon olsa da kalınlığı 10 milimetrenin üzerinde. Görüntüleri sızdıran BriefMobile sitesinin kaynaklarına göre; cihaz metal kaplı gibi görünse de, Güney Koreli üretici yine plastik kullanmış.

Gogh kod adlı cihazın gerçek ismi, çıkış tarihi ve satılacağı ödeme planı hakkında herhangi bir bilgi verilmedi. Fakat FCC tarafından onaylandığını göz önünde bulundurduğumuzda resmi tanıtım için uzun süre beklemeyeceğimizi söyleyebiliriz. Samsung'un uluslararası pazar için de benzer özelliklerde bir cihaz hazırlayıp hazırlamadığı bilinmiyor.

Samsung SPH-L300'ün yeni görüntüleri aşağıdadır.





http://briefmobile.com/exclusive-more-sph-l300-pictures-known-as-gogh