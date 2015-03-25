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Samsung SUHD televizyonlar önemli bir kampanya ile satışa çıkıyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
9,7b
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39
Televizyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung SUHD televizyonlar önemli bir kampanya ile satışa çıkıyor

Samsung'un yılın başlarında lanse ettiği ve pek çok önemli görüntü teknolojisi ile donattığı SUHD akıllı televizyonları ülkemizde de satışa çıkmaya hazırlanıyor. Samsung bunun şerefine önemli bir kampanya başlattı.
20 Mart – 5 Nisan tarihleri arasında, UE55JS9000, UE65JS9000 ve UE78JS9500 SUHD TV modellerinden birini ön sipariş ile satın alan tüketiciler Galaxy Note Edge modelini hediye olarak alabilecek. 

Samsung SUHD televizyonlar bazı önemli görüntü teknolojilerine ev sahipliği yapıyor. Bunlardan birisi olan nano kristal teknolojisi yarı-iletkeni farklı ışık renklerini boyutlarına göre düzenleyerek, renkler ve ışık verimliliğini en saf haliyle iletiyor. Böylece daha fazla renk, gerçekçi detaylar ve yüksek kontrast ile üstün bir görüntü kalitesi sunuyor. 

Ayrıca re-mastering görüntü iyileştirme motoru görüntülerin parlaklığını otomatik olarak analiz ederek, ekstra güç tüketimini en aza indiriyor, mükemmel kontrast seviyeleri sunuyor, çok daha koyu siyahlara sahip görüntüler üretiyor ve en net renkli görüntüyü sağlamak üzere parlaklık seviyesini geleneksel televizyonların 2.5 katına, renk ayar aralığını de iki katına çıkarıyor. Bunun yanısıra Hızlı Bağlantı (Quick Connect) özelliğiyle telefondaki görüntü tek bir tuşla televizyon ekranında görülebiliyor.
Ürünü satın alıp, fatura bilgilerini zamanında ve eksiksiz web sitesine yükleyen tüketicilerinin belirttikleri adreslerine Galaxy Note Edge hediyesi gönderilecek. Televizyonların fiyatları ise 10 000TL'den başlıyor

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albani 4 yıl en beğenilen
Sn.Editör haber için teşekkürler+

Bayılıyorum şu Samy nin pazarlama stratejisine


Bazı arkadaşlar; yok yanın da şunu veriyor yok bunu veriyor olayına takılmışlar ve de haklılar ama bu iş genel de hep böyledir,kaldıki Samy o paraya
bu paneli hediyesiz de çok rahat satar/satacaktır;hatta global pazar da artık son 5/6 yıldır "panel fiyatlarının oluşmasına da" sadece ve sadece Samy
belirlediği için,dilediği fiyatları oluşturmaya ve de bunları da satma becerisini hep gösteriyor! adamlar adeta one-man-show yapıyorlar,kardeşi LGE
ise onu izliyor ama bu işlerin taktiksel anlamda ve A dan Z ye her bir şeyinin oluşturulmasını Samy yapıyor,diğerleri ya taklit ediyor ya da onu izliyor v.s

"Kalite" den bahseden yok artık,ayrca siz hangi kalite den bahsediyorsunuz?? HW ise onu geçin;Samy/LGE bu konuda en "dandiği" ama en dandiği herifler
başka faktörler ile örneğin acaip yakışıklı bir kasa yaparak yine çok rahat satıyor! veya içine akla gelmeyecek özellikleri koyuyor ki bunun da mucidi Samy dir
yine malını satıyor üstelik diğerlerini de acaip geçiyor,turlar üstüne turlar bindiriyor


Servis ve MH v.s artık hemen her üretici de aynı sorunlu! Kore liler ise biraz daha fazla saç-baş yolduruyor bu konu da! ancak gelinen an itibarıyla en iyisi denen
SonyEurasia bile ciddi rezil hale geldi!

Kısaca Samy "işi" acaip iyi biliyor,bu işin ahlaki veya ticari v.s kısımlarını adamlar aşmış,satış adetlerine bakıyorlar sadece ve piyasayı da tek başına domine ediyorlar
rakibi filan kalmadı,hepsini sildi attı ve acaip solladı,sonuç olarak adamlar işte bu "işi" süper biliyorlar;günümüz de bunu bileceksin gerisi hikaye kalıyor zaten,öyle
olmasaydı Pany PDP dükkanını kapatmazdı veya Pio gibi bir efsane yine Dükkan kapatmazdı çok yakın da Tosh da Dükkan kapatıyor ve diğer Japon Display ciler de
çoktan Dükkanlarını kapatmışlardı!

Kore liler sazı almışlar ellerine istedikleri gibi çalıyorlar,bizler ne yazsak ne söylesek "boş" kelam olur! herifler kuralı da kendileri koyuyorlar,istedikleri gibi de oynuyorlar sonra!

++

"Q-Dot" yeni değil çok eski CRT zamanın da kalmadır yaw

"Triluminios" da aynen öyle eski ve CRT den kalma!
"Nano-Crystal" diye bir şey yok,var olan ise bunların anlattığı gibi değildir! (kaldıki bu NANO/USA firmasının ürünü ise o daha da başkadır!)

Not;"Nano" ismini bazı üreticiler çok farklı kullanıyorlar(daha doğrusu hileşi/yalnış bilgi ile insanları "yiyorlar")

NANO Pro./USA bu konuda teknoloji "bulan" en büyük ana üreticidir ve tüm ürünleri de Patentlidir!

Ve diğer bir çok "YENİ" diye gazladıkları teknik uygulamaların çoğu hatta tamamı CRT tabanlıdır!

Oled de örneğin PDP tabanlıdır
TFT-LCD lerin de bu gördüğünüz "yeni" diye lanse edilen uygulamalar da CRT den çıkmadır!

Ve son olarak dünyanın bugüne kadar üretilmiş(daha doğrusu bulunup sonra ticari olarak çeşitli sebeblerden çıkarılamayan) "SED" panel de aynen CRT tabanlıdır!

gibi bir çok geçmiş te bulunan teknolojiler ile bunları uygulama v.s tekniklerini herifler yeni "diye" sunuyorlar!

Ama SAmy gibi bir ana üretici işi süper bildiği için herifler bu konularda da nokta atışı yapıp herkesi vuruyorlar


Ben uzun yıllar hem LGE hem de Samy de çalıştım;işi de onlardan öğrendim,adamlar akla hayale gelmeyecek işleri becerdiler


Son olarak yukarı da bir arkadaş "-bit" değerinden bahsetmiş,bu konuda hem uygulama yapmış(Modül üretiminde çalıştığım için teknik olarak konuya vakıfım)
hem de senelerdir işlerin içinde olarak konu hk.eskiden beri çok fazla çeşitli başlıklarda bunu yazdım,son olarak hangi başlık bilmiyorum yine değindim ve "teknik
hilelerini" de orada anlatmıştım,geçmiş msg larım dan bulabilirsiniz çünkü özellikle "-bit" değeri ve "Hertz" değeri olarak insanları acaip "yiyorlar" bu yiyenlerin de tek bir tanesi
bu işin üretim aşamasında çalışmamış veya montaj v.s işlerinde çalışmasış v.s inanılmaz yalnış "panel efsaneleri" yazılıyor veya satıcılar v.s sallıyorlar,bunların hiç birisi
teknik olarak doğru değildir,insanlar pratik de bir panel de öncelikle "HIZ" ister ki resim kalitesi bile buna biraz bağlıdır ama onlara şu kadar Hertz b kadar çekirdek diyerek
pratik de kullanıcıya ana gerekli olan HIZ dan bahsetmezler veya bunların HIZ ile alakası olduğunu sanarlar dolayısıyla adam 1200Hz panel ister oluyor
yada o olmazsa
800Hz yeter diyor!! bunu maalesef üreticiler de servis ettikleri bu bilgiler ""doğru bilinen yalnışlar"" olarak sizlere geliyor!

++

Samy nin son 2015 model J9x serisini dışardan epeyi takip ediyorum,yine acaip gaz verişmiş olduğunu görüyorum ama panel elime geçmediği için net bir şey söyliyemiyorum
ama satır aralarından acaip gaz verildiğini de şak diye anlıyorum,fiyat da zaten bundan dolayı çok yüksek oluşturuldu!! Samy bu bilgileri ve bazı detayları v.s çok güzel servis
ediyor(devamını sanırım tahmin edebiliyorsunuz)


Paneli kağıt üstünden izlediğim halde bir çok tutarsızlıklar dikkatimi çekti! açıp incelemek gerekiyor,bazı noktalar da bana göre "sallama" bigiler var,bunu da zaman içinde
anlarım nasılsa,ancak panel yine de çok güzel diyebilirim(95x den bahsediyorum)zira bu panel FALD tipli görünüyor ama bana "çakma" gibi geliyor,içini açıp bakmam lazım
doğru da olabilir>>zira panel Direct-LED(Full-array-led olarak görülüyor ancak 95x serisi böyledir diğer seriler EDGE-LED dir!!!) ancak "LocalDimming" moturu varmı veya
bunu nasıl yapıyor v.s kısmını da teknik olarak izlemek gerekiyor paneli açarak,Samy ye ben hiç güvenmem çünkü onları çok iyi bilen birisi olarak


95x serisi şayet Full-arrayLED+LD motorlu ise o zaman OK dir
şu anda kağıt üstünde böyle görülüyor! ayrıca panel "kalın"(derinlik boyu)yabancı bir yer de bununla ilgili olarak
sanırım bazıları kalın diye sormuşlar cevap olarak da FALD panel olduğu söylenmiştir!(normal de böyle oluyor ama teknik olarak incecik FALD panel üretmesini becermek
ayrı bir çalışma yani berceri gerektiriyorki bunu da dünya da bir tek Sharp becermişti efsane XS1 serisiyle
bir de ondan önce Hitachi vardı daha da incesi! üstelik o panel
LED değil CCFL idi!

Ben sadece 95x serisine odaklanmıştım bu sebebler den,onu da ilerleyen günler de çözeriz rahatlıkla ama öncelikle "normal kullanıcı yorumları" gerekiyor,sakın dalgaya düşüp de
Uzman/Test v.s yerlerden "ticari gazlanmış bilgileri" okumayın ltf!

Teknik olarak 95x biraz öne çıkıyor ve şimdilik bu konuda rakipsiz gibi görülüyor,her ne kadar Pany TFT-LCD ler den FALD panel çıksa da "az-çakma" oldu o panel aynı şekilde
LGE nin ki de az-çakma FALD paneldir,Phil de öyle sayılır...

Saygılar
Sn.Editör haber için teşekkürler+Bayılıyorum şu Samy nin pazarlama stratejisineBazı arkadaşlar; yok yanın da şunu veriyor yok b...
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c36ab7c4 4 yıl
O 10.000 tl nin içerisinde zaten tvnin fiyatı + Galaxy Note Edge nin fiyatı + kar marjı var. Görende telefonu bedavaya veriyorlar sanacak. Oldum olası "yanında şu bedava" olayını sevmemişimdir. İstemiyorum telefonu, onun fiyatını düşün toplam tutardan öyle alayım.
Gerçi o televizyon o fiyata da alınmaz ya neyse..
O 10.000 tl nin içerisinde zaten tvnin fiyatı + Galaxy Note Edge nin fiyatı + kar marjı var. Görende telefonu bedavaya veriyorlar sanacak. Oldum olası "yanında...
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CemTnTn 4 yıl
10.000 lirayı bir televizyona verecek adam hediyesine mi bakar arkadaş?
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theraptorx 4 yıl
Bu sene hem telefonların hem televizyonların fiyatı uçmuş.
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9600_G_T 4 yıl
SAMSUNG da bizi görecek mi
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theyapici 4 yıl
9999 tl hepsiburada.COM da
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swat882 4 yıl
Görende heryerde 4k yayın var zannedecek, son teknoloji tv yi beğenmiyorlar, neymiş koreli paneli kötüymüş he he
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speed001 4 yıl
ekranı eğip bükmekle olmuyor, ekran kalitesini artırmalı.
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Guest-FA9189F46 4 yıl
Note edge ler elinde kaldı kurtulmanın yolunu buluyorlar ;)
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HI-DEF-MAN 4 yıl
65js9500 uk fiyatı 6.000 poundçuk....
Türkiye ye gelmez bile gelse 20.000 tl bence bunu anlayacak kimseyi bulabileceklerini sanmıyorum.


techradar.com/...

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filteke 4 yıl
albaniye tamamen katılıyorum
samsungun çok satma sebebi yeni tekoloji değil reklam yapmasıır
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umut_baris 4 yıl filteke
filteke

albaniye tamamen katılıyorum
samsungun çok satma sebebi yeni tekoloji değil reklam yapmasıır

Boşuna çuvallamadı japon üreticiler.

Yoksa kimin panel konusunda efsane olduğu biliniyor.

Maalesef tepe yöneticiler hala ısrar ediyor aynı politikada.

İyi ki de kore malı panel almamışım diyorum kendi kendime.
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gently weeps 4 yıl
Ekrem quantum dots u sony 2010 yılından beri üst modellerinde trilominos panel olarak saymaktadır kim ev sahibi kim değil bilgilen önce
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umut_baris 4 yıl gently weeps
gently weeps

Ekrem quantum dots u sony 2010 yılından beri üst modellerinde trilominos panel olarak saymaktadır kim ev sahibi kim değil bilgilen önce

Millete kalsa öncü koreliler hep.
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nct96 4 yıl
SONY varken samsung hikaye
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N. Chomsky 4 yıl

Bu fiyata Sony alırım her türlü daha iyi olur. Hiç değilse konuşmaları dinlemez.
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