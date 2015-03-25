Samsung SUHD televizyonlar önemli bir kampanya ile satışa çıkıyor

Samsung'un yılın başlarında lanse ettiği ve pek çok önemli görüntü teknolojisi ile donattığı SUHD akıllı televizyonları ülkemizde de satışa çıkmaya hazırlanıyor. Samsung bunun şerefine önemli bir kampanya başlattı.

20 Mart – 5 Nisan tarihleri arasında, UE55JS9000, UE65JS9000 ve UE78JS9500 SUHD TV modellerinden birini ön sipariş ile satın alan tüketiciler Galaxy Note Edge modelini hediye olarak alabilecek.





Samsung SUHD televizyonlar bazı önemli görüntü teknolojilerine ev sahipliği yapıyor. Bunlardan birisi olan nano kristal teknolojisi yarı-iletkeni farklı ışık renklerini boyutlarına göre düzenleyerek, renkler ve ışık verimliliğini en saf haliyle iletiyor. Böylece daha fazla renk, gerçekçi detaylar ve yüksek kontrast ile üstün bir görüntü kalitesi sunuyor.





Ayrıca re-mastering görüntü iyileştirme motoru görüntülerin parlaklığını otomatik olarak analiz ederek, ekstra güç tüketimini en aza indiriyor, mükemmel kontrast seviyeleri sunuyor, çok daha koyu siyahlara sahip görüntüler üretiyor ve en net renkli görüntüyü sağlamak üzere parlaklık seviyesini geleneksel televizyonların 2.5 katına, renk ayar aralığını de iki katına çıkarıyor. Bunun yanısıra Hızlı Bağlantı (Quick Connect) özelliğiyle telefondaki görüntü tek bir tuşla televizyon ekranında görülebiliyor.

Ürünü satın alıp, fatura bilgilerini zamanında ve eksiksiz web sitesine yükleyen tüketicilerinin belirttikleri adreslerine Galaxy Note Edge hediyesi gönderilecek. Televizyonların fiyatları ise 10 000TL'den başlıyor