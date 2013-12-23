Samsung, Smart TV kullanıcı etkileşimlerini daha da geliştiriyor





Akıllı televizyon modellerini Smart TV adı altında pazarlayan ve sektörde lider konumda bulunan Samsung, akıllı televizyonlarında tüketiciye yönelik teknolojiler geliştirmeye devam ediyor. Firmanın yaptığı duyuruya göre gelecek ayki CES 2014 fuarında 2014 model akıllı televizyonlar daha gelişmiş kullanıcı etkileşimleriyle ziyaretçilerini bekliyor olacak.





Samsung Smart TV modelleri hali hazırda el hareketlerini ve sesli komutları algılayabiliyordu. Yeni geliştirmeler ile bu iki özellik hem daha gelişiyor hem de daha fazla ülkede kullanıma sunuluyor.





Samsung'un sesli etkileşim özelliği 11 ülkede kullanımdaydı. Gelecek yıl 12 ülkeyi daha kapsama alanına alacak ve toplam ülke sayısı 23'e yükselmiş olacak. Ayrıca sesli etkileşim teknolojisi sık kullanılan fonksiyonlara odaklanacak ve kullanıcının kelime gruplarını daha çok dikkate alacak. Böylece daha akıcı bir etkileşim ortaya çıkacak.





Sesli komut ile arama yapıldığı zaman ise alt kısımda açılan yeni bir pop-up pencerede tüm sonuçlar görünecek ve kullanıcılar ilgili uygulamaya geçiş yapabilecekler.





Ses etkleşimi yanında el hareketleri algılama sistemi de parmak seviyesine kadar geliştirilmiş durumda. Kullanıcılar parmak hareketleri ile kanal değiştirme, ses yönetimi, önceki ekrana geri dönme, videoyu durdurma gibi işlemleri parmak hareketlerini kullanarak yapabilecek. Yeni modellerin CES 2014 fuarı sonrasında satışa sunulması bekleniyor.

http://global.samsungtomorrow.com/?p=31581