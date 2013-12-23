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Samsung, Smart TV kullanıcı etkileşimlerini daha da geliştiriyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Televizyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung, Smart TV kullanıcı etkileşimlerini daha da geliştiriyor

Akıllı televizyon modellerini Smart TV adı altında pazarlayan ve sektörde lider konumda bulunan Samsung, akıllı televizyonlarında tüketiciye yönelik teknolojiler geliştirmeye devam ediyor. Firmanın yaptığı duyuruya göre gelecek ayki CES 2014 fuarında 2014 model akıllı televizyonlar daha gelişmiş kullanıcı etkileşimleriyle ziyaretçilerini bekliyor olacak.

Samsung Smart TV modelleri hali hazırda el hareketlerini ve sesli komutları algılayabiliyordu. Yeni geliştirmeler ile bu iki özellik hem daha gelişiyor hem de daha fazla ülkede kullanıma sunuluyor.

Samsung'un sesli etkileşim özelliği 11 ülkede kullanımdaydı. Gelecek yıl 12 ülkeyi daha kapsama alanına alacak ve toplam ülke sayısı 23'e yükselmiş olacak. Ayrıca sesli etkileşim teknolojisi sık kullanılan fonksiyonlara odaklanacak ve kullanıcının kelime gruplarını daha çok dikkate alacak. Böylece daha akıcı bir etkileşim ortaya çıkacak.

Sesli komut ile arama yapıldığı zaman ise alt kısımda açılan yeni bir pop-up pencerede tüm sonuçlar görünecek ve kullanıcılar ilgili uygulamaya geçiş yapabilecekler.

Ses etkleşimi yanında el hareketleri algılama sistemi de parmak seviyesine kadar geliştirilmiş durumda. Kullanıcılar parmak hareketleri ile kanal değiştirme, ses yönetimi, önceki ekrana geri dönme, videoyu durdurma gibi işlemleri parmak hareketlerini kullanarak yapabilecek. Yeni modellerin CES 2014 fuarı sonrasında satışa sunulması bekleniyor. 

http://global.samsungtomorrow.com/?p=31581 Yorum Yaz
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34sem 5 yıl
Şahsi kanaatimce, bütçesi az olana bir tane en baba bilgisayar yeter. Bu ise lükse girdiği kesin.
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666azazel 5 yıl
smart çok gereksiz birşey ....
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MegaWolt38 5 yıl
Smart TV, günümüzün en gereksiz teknolojilerinden birisi. TV den nete girmek ya da uyduruk kumandayla nette dolaşmak aşırı gereksiz ve saçma geliyor bana. Kim adam akıllı ve devamlı olarak "smart tv" özelliklerini kullanıyor ki? Zaten lcd veya led tv si olanların çoğunda dsmart digiturk falan var. tv nin kumandası bile kullanılmıyor ki kalan özellikleri kullanılsın..
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ssbrutality 5 yıl
Sharp,Sony,Panasonic,LG... Dahası Yok.!!
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El_domingo 5 yıl
Samsung es7000kullanıyorum..bence tv de samsungdan uzak durun..
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erkostu 5 yıl El_domingo
tv den neden memnun değilsiniz acaba.bende 46 f 7000 almak istiyorum
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Bradley Cooper 5 yıl
televizyonda samsung, lg, sony. ötesi yok
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