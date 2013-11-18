Samsung Sport ismi tescil başvurusunda ortaya çıktı





Galaxy Gear adlı akıllı saati ile giyilebilir elektronik cihaz pazarında bir nevi nabız yoklaması yapan Samsung, yeni cihazların hazırlığını yapıyor olabilir.





ABD patent ve marka ofisine geçen hafta yapılan bir başvuruya göre Samsung, Samsung Sport adlı bir giyilebilir bir cihazın marka hakkını alma peşinde.





Cihazın tanımı ise tablet ve akıllı telefonlara aksesuar olmak üzere vücut fonksiyonlarını, nabzı, kan basıncını, fiziksel aktiviteleri, yürüme hızını, adımları, hava durumunu, uyku düzenlerini ölçen giyilebilir izleyiciler olarak yapılmış.





Başvuru oldukça yeni olduğu için Samsung'un gelecek yıl içerisinde bu cihazı piyasaya sürebileceği tahmin ediliyor. Ancak Galaxy Gear cihazından farklı olarak bir fitness takip cihazı olacağı anlaşılıyor.

http://www.androidheadlines.com/2013/11/upset-galaxy-gear-isnt-fitness-never-fear-samsung-sport-may-way.html