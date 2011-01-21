Samsung Star'ın yeni varisi S5260 Star II'nin Almanya fiyatı belli oldu

Güney Kore'nin teknoloji devlerinden Samsung'un kısa bir süre önce tanıtığı, dünyada 30 milyondan fazla satarak önemli başarıya imza atan Star serisinin yeni varisi S5260 Star II'nin Almanya fiyatı nihayet kesinlik kazandı.

Önceki haberimizde fiyatın 125 Euro civarında beklendiğini sizlere bahsetmiştik ancak Samsung'un yaptığı duyuruda fiyat 199 Euro olarak görünüyor. Diğer yandan en büyük online satış sitelerinden Amazon'a baktığımızda ön sipariş fiyatının 113,50 Euro olduğunu görmekteyiz. Eğer ön sipariş sonrası fiyatlar 199 Euro seviyesine yükselirse, ülkemizdeki vergiler ve kâr payları göz önünde bulundurulduğunda fiyat ''bütçe dostu'' olmaktan çıkabilir.

Samsung S5260 Star II'nin özelliklerini sizler için bir kez daha özetlersek; dört band GSM şebekesi desteği, 12.5 mm kalınlık, siyah ve beyaz renk seçenekleri, 3.0 inç boyutlu 240x400 piksel (WQVGA) dokunmatik TFT ekran, TouchWIZ v3.0 arayüzü, 30 MB dahili bellek, microSD kart girişi, 3.2 MP kamera, QVGA video kaydı, 3.5 mm kulaklık girişi, Wi-Fi 802.11 b/g/n bağlantısı, Bluetooth 3.0, RDS'li FM radyo, Facebook - Twitter entegrasyonu ve 1000 mAh batarya dikkat çekiyor. Telefonun şubat ayından itibaren vitrinleri süslemesi bekleniyor.