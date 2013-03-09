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Samsung : Windows 8, PC talebini artırmakta başarısız oldu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
936
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28
İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung : Windows 8, PC talebini artırmakta başarısız oldu

Microsoft'un geçen yılın sonlarında resmi lansmanını gerçekleştirdiği Windows 8, lisans satışlarında başarılı olsa da PC bazında beklentileri bir türlü aşamadı ve üretici ortakların da tepkisini çekmeye başladı. bunlardan birisi de Samsung.

Bir Samsung yetkilisi Kim Yoo-chul demecinde, Windows 8'in PC satışlarını artırmada başarısız olduğunu ve bu bakımdan Windows Vista'ya benzediğini açıkladı. Chul platformun başarısızlığı nedeniyle PC satışlarında bir süre daha büyüme olmayacağını aksine düşüşün devam edeceğini de sözlerine ekledi.

Windows 8 işletim sisteminin zayıf rekabet gücü nedeniyle hem tablet hem de ince dizüstü bilgisayar anlamında da hayal kırıklığı yaşanıyor. Bu bakımdan Samsung geleneksel bellek üretimini düşürerek mobil sektöre odaklanıyor.

Ayrıca PC pazarının düşüşüne rağmen yonga fiyatlarının artması da sağlıksız bir segmente işaret ediyor. Ancak Samsung'un fiyatları manipüle etmesi kesinlikle söz konusu değil. Global bilgisayar yongası sektöründe lider yüzde 51 ile Micron iken, ikinci yüzde 31 ile SK Hynix, üçüncü de yüzde 15 ile Samsung.

Samsung bu yıl yeni tesis yatırımları için mobil cihazlara olan tüketici talebini gördükten sonra karar verecek. Yılın ikinci çeyreği için arz-talep dengesi öngörülürken, mobil bellek birimlerine olan talep daha fazla olacak.

Chul, 14 Mart tarihindeki etkinlik için de oldukça heyecanlı olduğunu ve iPhone 5'in satışlarda çok da iyi olmadığını dile getiriyor. 

http://koreatimes.co.kr/www/news/tech/2013/03/133_131743.html Yorum Yaz
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DraGonS 6 yıl en beğenilen
B**tan Microsoft politikaları yüzünden. Abicim Masaüstü kullanıcısına niye dayatıyorsun metro arayüzünü? Kullanışsız işte fare klavye için. Başlat çubuğunu niye yok ediyorsun? "Millete zorla aşılıyalım ki mobildede kullansınlar!"
Abi Microsoft'u çok severim ve bir o kadarda sevmem. Kendi standartlarını yazılımcılara ve kullanıcılara dayatarak sunma gibi bir politikası var yıllardır. IE la yazılımcıların azına tükürdü yıllardır. W3C standardı var işte niye uymuyorsun? Millet senin tarayıcına özel yapsın ki siteler diğer tarayıcılarda düzügn çalışmasın değil mi? Yıllarca bu mantıkla gitti ama artık internet herkeste ve çok hızlı. Standartların gelişimini kendine bağlayarak, daytarak engelleyemez.
B**tan Microsoft politikaları yüzünden. Abicim Masaüstü kullanıcısına niye dayatıyorsun metro arayüzünü? Kullanışsız işte fare klavye için. Başlat çubuğunu niye...
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eulogy 6 yıl
Talk2MyHand
w8 in 7 den müthiş farkları yok bu yüzden

+1
wp8 de bir ivme ile girdi ama bir ivmelenmesi, agresif bir tavrı yok. Rekabetten uzak eksiklerle dolu bir sistem haline geldi. Android'in bebeklik çağlarına bakarsanız wp8 platformunun gelişimine ivmelenme bile demezsiniz. Uyuyolarmı ne yapıyolar...
Talk2MyHandw8 in 7 den müthiş farkları yok bu yüzden+1wp8 de bir ivme ile girdi ama bir ivmelenmesi, agresif bir tavrı yok. Rek...
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artcraft35 6 yıl
oktayakgoz
demo22 Mecburmuyum Windows 8 9 10 kullanmaya sürekli format atmaya mecburmuyum bu ne ya böyle yeter be! windows 7 kullanıyorum veya xp kullanırım ben mecburmuyum senin çıkardığın her işletim sistemini yüklemeye bu ne zorbalık bir işletim sistemine 500 600 tl vermeye mecburmuyuz!! yapsana şunu 100 en fazla 150 tl ondan sonra konuş rezillik başka birşey değil.
yo mecbur değilsin. niye bu kadar agresifsin ki bedava alternatifleri var hemde heryönden daha iyi olduğunu savunanlar var. sence firma sana bunu 100 lira enfazla 150 liraya satmaya mecburmu ki 29 ve 79 alanlar oldu.

Adam icine kurmus sistemi bu yüzden 1000 tl olcak bilgisayarı 1300e satıyor. Ne yapcan bundan sonra para verdigini seyi kaldırıp ubuntu mu kurcan. Kactane free dos laptop var piyasada
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oktayakgoz 6 yıl artcraft35
artcraft35

oktayakgoz

demo22 Mecburmuyum Windows 8 9 10 kullanmaya sürekli format atmaya mecburmuyum bu ne ya böyle yeter be! windows 7 kullanıyorum veya xp kullanırım ben mecburmuyum senin çıkardığın her işletim sistemini yüklemeye bu ne zorbalık bir işletim sistemine 500 600 tl vermeye mecburmuyuz!! yapsana şunu 100 en fazla 150 tl ondan sonra konuş rezillik başka birşey değil.
yo mecbur değilsin. niye bu kadar agresifsin ki bedava alternatifleri var hemde heryönden daha iyi olduğunu savunanlar var. sence firma sana bunu 100 lira enfazla 150 liraya satmaya mecburmu ki 29 ve 79 alanlar oldu.


Adam icine kurmus sistemi bu yüzden 1000 tl olcak bilgisayarı 1300e satıyor. Ne yapcan bundan sonra para verdigini seyi kaldırıp ubuntu mu kurcan. Kactane free dos laptop var piyasada

kendinizi kandırmayın. Windows un oem sürümü 15 dolardır en fazla. oda 1000 liralık bilgisayarı 1030 lira yapar.
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artcraft35 6 yıl
Samsung da free dos satsın pcleri. Home basic alip hic kullanmadan parasini peşin veren cok fazla kullanıcı var
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MxFxOx 6 yıl
W8 erken geldi. Piayasa dakunmatik pc yokken arayüz farklılığı yemedi :D
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XperiaTM 6 yıl
Windows 8'in çok net sorunları olduğu kesin. Ben henüz imzamdaki cihazı yeni aldım sorunları var yazılımsal olarak ve sağlam bir güncelleme alması gerekiyor.
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demo22 6 yıl
Mecburmuyum Windows 8 9 10 kullanmaya sürekli format atmaya mecburmuyum bu ne ya böyle yeter be! windows 7 kullanıyorum veya xp kullanırım ben mecburmuyum senin çıkardığın her işletim sistemini yüklemeye bu ne zorbalık bir işletim sistemine 500 600 tl vermeye mecburmuyuz!! yapsana şunu 100 en fazla 150 tl ondan sonra konuş rezillik başka birşey değil.
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oktayakgoz 6 yıl demo22
demo22

Mecburmuyum Windows 8 9 10 kullanmaya sürekli format atmaya mecburmuyum bu ne ya böyle yeter be! windows 7 kullanıyorum veya xp kullanırım ben mecburmuyum senin çıkardığın her işletim sistemini yüklemeye bu ne zorbalık bir işletim sistemine 500 600 tl vermeye mecburmuyuz!! yapsana şunu 100 en fazla 150 tl ondan sonra konuş rezillik başka birşey değil.

yo mecbur değilsin. niye bu kadar agresifsin ki bedava alternatifleri var hemde heryönden daha iyi olduğunu savunanlar var.

sence firma sana bunu 100 lira enfazla 150 liraya satmaya mecburmu ki 29 ve 79 alanlar oldu.
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serafon 6 yıl
Samsung da artizleşmeye başladı. Amerika hükümetiyle şirketleriyle altınızı oymaya başladı bile bu yükseliş sona erecek sen de düşeceksin belki bir yerde dengeye geleceksin ama bu en parlak günlerin bunlardan gözün kamaşmasın istersen de kendini geleceğe hazırla
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BuzzLightyear 6 yıl
4-5 aydır Windows 8 kullanıyorum, daha bir sorun yaşamadım ve alışmakta zorluk çekmedim. Windows 8 ile ilgili tek sorunum, masaüstü simgelerinin kötü olması, keşke göze daha hoş gelen simgeler kullanılsaydı.
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koagulant 6 yıl
Motan
Orijinalden alıntı: oktayakgoz Windows 8 başarısız mı oldu ? bence çok başarılı oldu. neden ? 2008 yılında almış olduğum hp notebookumda ki ekran kartı arızalı. anakartı fırınlayıp fırınlayıp kullanıyorum. Bu cihazda bile hatasız çalışan deneme sürümünden beri kullandığım Windows 8 başarısız öylemi ? Windows 7 den daha düşük donanım gerekleri olan bir sistem yapılmış ve başarısız öylemi ? başarısız olan cihaz fiyat politikaları. alışmışlar bizi söğüşlemeye her çıkan sistem ile kaymak yemek istiyorlar. 1300 lü pixsel yoğunluğu olan cihaza 1700 lira fiyat istiyorsun. iyi bir şeyler olduğumu cihaz fiyatı 2500 - 3000 seviyesine çıkıyor. kusura bakmasınlar ama böyle bi ivme olmaz ki heleki ekonominin dünya çapında sıkıntı olduğu bu dönemde. acer w700 ü 1700 lira civarında satıyor. sen çıkar 100 lira eksiğine aynı özellikte üründe bak bakalım satıyor mu satmıyor mu. Dahası acer w700 bulamıyorsunuz bulsam hemen alacağım. kısacası w8 bizlerin açısından oldukça başarılı bir sistem. 5 çeşit bilgisayara kurdum kesinlikle sorunsuz çok güzel çalıştı. bu cihazların hepsi 5 sene ve 5 seneden eski cihazlar. W8 o kadar iyiki yeni bir bilgisayar almama gerek yok.
Yazdıklarınızın her kelimesine kendi deneyimlerimden yola çıkarak katılıyorum...

Eleştiren çok ama bende 5 yıllık bilgisayarımda kullanıyorum problemsiz çalışıyor. Açılış süresi 7 ye göre çok daha iyi.
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oktayakgoz 6 yıl koagulant
koagulant

Motan

oktayakgoz Windows 8 başarısız mı oldu ? bence çok başarılı oldu. neden ? 2008 yılında almış olduğum hp notebookumda ki ekran kartı arızalı. anakartı fırınlayıp fırınlayıp kullanıyorum. Bu cihazda bile hatasız çalışan deneme sürümünden beri kullandığım Windows 8 başarısız öylemi ? Windows 7 den daha düşük donanım gerekleri olan bir sistem yapılmış ve başarısız öylemi ? başarısız olan cihaz fiyat politikaları. alışmışlar bizi söğüşlemeye her çıkan sistem ile kaymak yemek istiyorlar. 1300 lü pixsel yoğunluğu olan cihaza 1700 lira fiyat istiyorsun. iyi bir şeyler olduğumu cihaz fiyatı 2500 - 3000 seviyesine çıkıyor. kusura bakmasınlar ama böyle bi ivme olmaz ki heleki ekonominin dünya çapında sıkıntı olduğu bu dönemde. acer w700 ü 1700 lira civarında satıyor. sen çıkar 100 lira eksiğine aynı özellikte üründe bak bakalım satıyor mu satmıyor mu. Dahası acer w700 bulamıyorsunuz bulsam hemen alacağım. kısacası w8 bizlerin açısından oldukça başarılı bir sistem. 5 çeşit bilgisayara kurdum kesinlikle sorunsuz çok güzel çalıştı. bu cihazların hepsi 5 sene ve 5 seneden eski cihazlar. W8 o kadar iyiki yeni bir bilgisayar almama gerek yok.
Yazdıklarınızın her kelimesine kendi deneyimlerimden yola çıkarak katılıyorum...

Eleştiren çok ama bende 5 yıllık bilgisayarımda kullanıyorum problemsiz çalışıyor. Açılış süresi 7 ye göre çok daha iyi.


boş verin ya. arkadaşlar klasik severler heralde. şayet Windows 1 i kullanmış olsalardı kesinlikle en iyisi bu number one diyeceklerdi. adı da üstünde win 1.0. yaşam tarzı gibi bir durum heralde uçan araba çıkşa bunun direksiyonu yok ben direksiyonsuz araba kullanmam derler sanırım. yada renk durumu gibi. sarıyı neden seviyorsun bilmem seviyorum gibi.
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savasserter 6 yıl
Metro eski makineler için hikaye ve fiyatlar çok yüksek. MS ucuza tablet satmak istiyor doğal olarak atom işlemci ile yapıyor bunu. Millet kekmi alırmı atom işlemcili tableti? Onun yerine i3 i5 işlemcili olanlara yöneliyor insanlar bi bakıyor fiyat çok, dokunmatik ekran yok, ağır vb. Yani bildiğin laptop işte cezbedici bi yanı yok hatta dokunmatiği olmadığı için kullanması kullanması zor bile denilebilir. ARM tabanlı Windows RT ye bakıyoruz neyin çalışıp neyin çalışmadığı belli değil. Ultrabooklara bakıyoruz maşallah hepsi var bi ton da fiyatı var. O mu bu mu derken bütçemize ve ihtiyacımaza uygun aleti bulamadan vazgeçiyoruz.
Mesela ben. Kasımda 29 tl ye windows8 aldım bir hışımla. Sonra derinlemesine inceledim bir baktım dokunmatik olmadan çokda farklı değilmiş windows7 den. Öyle duruyor şimdi indirdiğim imaj, daha dvd ye bile yazmadım; bilemiyorum ne zaman kurucam.
Hasıli windows8 e geçiş için yeni donanım bence şart ve bunun olması içinde cihazların fiyatı cazip olmalı ki almaya değsin. Bunun yanında şunlarda olursa bu iş olur.
* Bir kere windows8 li satılan bütün laptopların dokunmatik olması lazımki alan adam farkı farketsin ve cihazını sağda solda övsün ve tavsiye etsin.
* Dokunmatik panel üreticilerini teşvik etsin. Burada planlamada geç kaldıkları için donanım üretimi yetişmiyor, android ve ios piyasayı domine etti o ayrı mesele.
* Metro için daha çok ücretsiz ve faydalı uygulamaya ihtiyaç var
* Yapabilirse bu devrim olur herhalde x86 kökenli mevcut uygulamalar arm mimarisinde çalışacak şekilde port edilmeli. Performansı düşükte olsa masaüstü uygulamalar tabletlerde çalışmalı.
* Windows phone ile uyum geliştirilmeli
* Casper reklamındaki gibi saçma sapan reklamlar yerine "benim buna ihtiyacım var" dedirtecek reklamlar çekilmeli ve sıkça yayınlanmalı, kampanyalar yapılmalı.
MsDOS dahil Windows 95 den buyana microsoftun ürettiği bütün işletim sistemlerini ve ofis programlarını kullanmış ve hala kullanan birisi olarak windows a güvenim tam. Yalnız şartlar çok ağırlaştı microsoft çok hantal çalışan bir firma olduğu için henüz hızlanamadı. Hantallıktan kurtulup hızını alabilirse önünü kesemezler tıpkı tren gibi...
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Guest-F8946C419 6 yıl
Metro arayüzü başlat menüsünden daha kullanışlı ama bazı sabit fikirli insanlar bunun bilincinde değil..

Herşeye kısa yoldan ulaşabildiğimiz, temiz, canlı kutucuklar ile iş yapmak varken eskimiş, sıradan arayüzü geri isteyenleri anlamıyorum. Zorla değil ya Windows 7 kullanabilirsin.
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oktayakgoz 6 yıl
Windows 8 başarısız mı oldu ? bence çok başarılı oldu. neden ? 2008 yılında almış olduğum hp notebookumda ki ekran kartı arızalı. anakartı fırınlayıp fırınlayıp kullanıyorum. Bu cihazda bile hatasız çalışan deneme sürümünden beri kullandığım Windows 8 başarısız öylemi ? Windows 7 den daha düşük donanım gerekleri olan bir sistem yapılmış ve başarısız öylemi ?
başarısız olan cihaz fiyat politikaları. alışmışlar bizi söğüşlemeye her çıkan sistem ile kaymak yemek istiyorlar. 1300 lü pixsel yoğunluğu olan cihaza 1700 lira fiyat istiyorsun. iyi bir şeyler olduğumu cihaz fiyatı 2500 - 3000 seviyesine çıkıyor. kusura bakmasınlar ama böyle bi ivme olmaz ki heleki ekonominin dünya çapında sıkıntı olduğu bu dönemde.
acer w700 ü 1700 lira civarında satıyor. sen çıkar 100 lira eksiğine aynı özellikte üründe bak bakalım satıyor mu satmıyor mu. Dahası acer w700 bulamıyorsunuz bulsam hemen alacağım.
kısacası w8 bizlerin açısından oldukça başarılı bir sistem. 5 çeşit bilgisayara kurdum kesinlikle sorunsuz çok güzel çalıştı. bu cihazların hepsi 5 sene ve 5 seneden eski cihazlar. W8 o kadar iyiki yeni bir bilgisayar almama gerek yok.
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Motan 6 yıl oktayakgoz
oktayakgoz

Windows 8 başarısız mı oldu ? bence çok başarılı oldu. neden ? 2008 yılında almış olduğum hp notebookumda ki ekran kartı arızalı. anakartı fırınlayıp fırınlayıp kullanıyorum. Bu cihazda bile hatasız çalışan deneme sürümünden beri kullandığım Windows 8 başarısız öylemi ? Windows 7 den daha düşük donanım gerekleri olan bir sistem yapılmış ve başarısız öylemi ?

başarısız olan cihaz fiyat politikaları. alışmışlar bizi söğüşlemeye her çıkan sistem ile kaymak yemek istiyorlar. 1300 lü pixsel yoğunluğu olan cihaza 1700 lira fiyat istiyorsun. iyi bir şeyler olduğumu cihaz fiyatı 2500 - 3000 seviyesine çıkıyor. kusura bakmasınlar ama böyle bi ivme olmaz ki heleki ekonominin dünya çapında sıkıntı olduğu bu dönemde.

acer w700 ü 1700 lira civarında satıyor. sen çıkar 100 lira eksiğine aynı özellikte üründe bak bakalım satıyor mu satmıyor mu. Dahası acer w700 bulamıyorsunuz bulsam hemen alacağım.

kısacası w8 bizlerin açısından oldukça başarılı bir sistem. 5 çeşit bilgisayara kurdum kesinlikle sorunsuz çok güzel çalıştı. bu cihazların hepsi 5 sene ve 5 seneden eski cihazlar. W8 o kadar iyiki yeni bir bilgisayar almama gerek yok.

Yazdıklarınızın her kelimesine kendi deneyimlerimden yola çıkarak katılıyorum...
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bayraak 6 yıl
Win7 heryönüyle çok güzel Win8'e geçmeyi düşünmüyorum
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