Samsung : Windows 8, PC talebini artırmakta başarısız oldu





Microsoft'un geçen yılın sonlarında resmi lansmanını gerçekleştirdiği Windows 8, lisans satışlarında başarılı olsa da PC bazında beklentileri bir türlü aşamadı ve üretici ortakların da tepkisini çekmeye başladı. bunlardan birisi de Samsung.





Bir Samsung yetkilisi Kim Yoo-chul demecinde, Windows 8'in PC satışlarını artırmada başarısız olduğunu ve bu bakımdan Windows Vista'ya benzediğini açıkladı. Chul platformun başarısızlığı nedeniyle PC satışlarında bir süre daha büyüme olmayacağını aksine düşüşün devam edeceğini de sözlerine ekledi.





Windows 8 işletim sisteminin zayıf rekabet gücü nedeniyle hem tablet hem de ince dizüstü bilgisayar anlamında da hayal kırıklığı yaşanıyor. Bu bakımdan Samsung geleneksel bellek üretimini düşürerek mobil sektöre odaklanıyor.





Ayrıca PC pazarının düşüşüne rağmen yonga fiyatlarının artması da sağlıksız bir segmente işaret ediyor. Ancak Samsung'un fiyatları manipüle etmesi kesinlikle söz konusu değil. Global bilgisayar yongası sektöründe lider yüzde 51 ile Micron iken, ikinci yüzde 31 ile SK Hynix, üçüncü de yüzde 15 ile Samsung.





Samsung bu yıl yeni tesis yatırımları için mobil cihazlara olan tüketici talebini gördükten sonra karar verecek. Yılın ikinci çeyreği için arz-talep dengesi öngörülürken, mobil bellek birimlerine olan talep daha fazla olacak.





Chul, 14 Mart tarihindeki etkinlik için de oldukça heyecanlı olduğunu ve iPhone 5'in satışlarda çok da iyi olmadığını dile getiriyor.

http://koreatimes.co.kr/www/news/tech/2013/03/133_131743.html