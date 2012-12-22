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Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung, Windows Phone 7.5 işletim sistemli tüm akıllı telefonlarının 7.8 sürümüne güncelleneceğini doğruladı

6 yıl
1,2b
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Cep İşletim Sistemleri
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Mango kod adlı Windows Phone 7.5 işletim sistemi versiyonuna sahip akıllı telefonların yeni platformu Windows Phone 8'e yükseltilemeyeceğini açıklayan Microsoft, eski müşterilerini üzmüş, ancak bir takım yenilikleri bünyesinde barındıran 7.8 sürümlü bir güncelleme hazırladığını müjdelemişti. Önümüzdeki yılın ilk günlerinde dünya genelindeki kullanıcılara ulaşmaya başlayacağı bildirilen Windows Phone 7.8 yazılımı hakkında yeni bir açıklamada bulunan Samsung, Microsoft'un belirlediği şartlara uygun tüm modellerinin güncelleneceğini duyurdu.
WindowsPhoneItaly sitesinin irtibata geçtiği Samsung İtalya ofisinden yetkililer, geçtiğimiz aylarda bazı ürünlerin güncellenmeyeceği yönündeki iddiaları yalanlayarak Windows Phone 7.5 versiyonuna sahip tüm akıllı telefonlarının yazılım yükseltme kapsamında olduğunu ifade etmiş. Focus, Focus S, Focus Flash, Focus S, Omnia 7 I8700, Omnia M S7530 ve Omnia W I8350 modellerini halihazırda WP 7.5 sürümüne güncelleyen üretici tüm bu mobil çözümlerini Windows Phone 8'in yeni canlı karoları, yeni tema renkleri, yeni uygulama simgeleri ve yenilenmiş animasyonlarıyla zenginleştirecek. Bazı Nokia Lumia modellerine ulaşmaya başladığı bildirilen 8858 yapı numaralı yazılımın ilk olarak Amerika, Avrupa ve bazı Asya ülkelerinde yaygın bir şekilde dağıtılacağı tahmin ediliyor. Ardından bölgesel ve operatörlere özel cihaz sürümleri için yükseltme faaliyetleri sürdürülecek.
Nokia, HTC ve Samsung markalı neredeyse tüm Windows Phone 7.5 işletim sistemli aygıtların Windows Phone 7.8'e güncelleneceği firmalar tarafından resmen dile getirildi. Şuan için yalnızca Windows Phone defterini kapadığıı açıklayan LG'nin E900 model numaralı Optimus 7 cihazının güncelleme almayacağı bildirildi. Bunun dışında bir istisnanın yaşanması beklenmiyor.

http://www.windowsphoneitaly.com/news/hardware/5971-samsung-italia-windows-phone-78-arrivera-su-tutti-i-nostri-smartphone-con-wp75-esclusiva.html Yorum Yaz
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mobi 6 yıl
Arkadaşlar resimdeki telefon Samsung'un hangi modeli?
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Jens Lehmann 6 yıl mobi
mobi
Arkadaşlar resimdeki telefon Samsung'un hangi modeli?

Ativ S olabilir
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UltrAslanSüryoyo 6 yıl
Güzel!
Bunumu yoksa HTC 8X tercih edersiniz?
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musa_unsal2005 6 yıl
resimdeki telefon samsung ise samsung şimdilerde geriye gidiyor demektir.
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SystemApps 6 yıl
ama=neden
Wİndows Phone 7 nesli ne olacak peki Samsung?Focus? Omnia 7?

haberi okumuyorsunuz sanırım
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ama=neden 6 yıl
Wİndows Phone 7 nesli ne olacak peki Samsung?
Focus? Omnia 7?
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mert1907 6 yıl
Bıde bada konusunda haber verse...
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umut_baris 6 yıl mert1907
mert1907
Bıde bada konusunda haber verse...

Bada projesi durdurulmadı mı? Samsung öyle bir açıklama yapmıştı sanırım.
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Bilal Akgündüz 6 yıl
regaibyigit.
bu modeller arasında en uygun fiyatlı olan hangisi? 2. hattım için windows phone kullanmak istiyorum

Omnia M ucuz ancak Türkiye'de satılmıyor sanırım.
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regaibyigit. 6 yıl
bu modeller arasında en uygun fiyatlı olan hangisi? 2. hattım için windows phone kullanmak istiyorum
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