Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung, akıllı telefon pazarında %10'luk paya sahip olmayı hedefliyor

8 yıl
8,6b
1
10
Cep İşletim Sistemleri
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Dünyanın en büyük 2.telefon üreticisi olmasına rağmen akıllı telefon pazarında alt sıralarda yer alan Samsung, 2010 yılının sonuna doğru, akıllı telefon pazarında söz sahibi olmayı amaçlıyor.

Son dönemde çıkardığı güçlü akıllı telefonlarla karşımıza çıkan Samsung'un mobil iletişim bölümünün başkan yardımcısı Lee Donjoo Business Week'e verdiği demeçte Samsung olarak akıllı telefon pazarındaki %5'den daha düşük olan pazar paylarını yılın 4.çeyreğinde %10'a çıkartmak istediklerini söyledi.

Küresel akıllı telefon pazarında lider durumda bulunan Nokia'ı sırasıyla Kanadalı Blackberry'nin mucidi RIM ve 2007 yılında pazara giren Apple takip ederken, dördüncü sırada %7'lik paya sahip olan HTC bulunuyor. Anlaşılan Samsung, 2010 yılı için kendisi gibi Uzakdoğulu olan HTC'i geride bırakarak akıllı telefon pazarının dördüncü büyük üretici olmak için çalışacak. Samsung'un bu hedefine ulaşıp ulaşamayacağını zaman gösterecek.

Not: HTC'nin 2009'un 4.çeyreğindeki pazar payı CLSA'a göre %7 olup, IDC'nin Mayıs ayında yayınladığı raporda pazar payı %4.8 olarak belirtilmiştir.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Litityum 5 yıl
Hey gidi samsung
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
anldrms34 5 yıl
nerden nereye...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Sirchade 5 yıl
habere bakar mısın yaa :DDDD
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Justinian 5 yıl Sirchade
`Raikonen`
habere bakar mısın yaa :DDDD

Nerden hortladın bunu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-9D2914531 5 yıl Sirchade
`Raikonen`
habere bakar mısın yaa :DDDD

Ahaha bende görünce çok güldüm :DD
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Shady 8 yıl
IDC'nin yaptığı son pazar araştırmasına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:
donanimhaber.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 8 yıl
peki toplam pazar büyüklüğü ve markalara göre pazar oranları mevcut mu?? artı akıllı telefon pazarı toplam telefon pazarının ne kadarını oluşturuyor? Bunları bildikten sonra haberin içeriği daha net anlaşılacaktır sanırım..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +283 12 Angry Men +169 Informed +152 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +86 MS4343 +81 Chronotide +80
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
8620 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
smartphone, htc ve
4 etiket daha akıllı telefon samsung nokia Apple
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl MAXFLASH Rapstore 128GB SSD Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim