Samsung, akıllı telefon pazarında %10'luk paya sahip olmayı hedefliyor

Dünyanın en büyük 2.telefon üreticisi olmasına rağmen akıllı telefon pazarında alt sıralarda yer alan Samsung, 2010 yılının sonuna doğru, akıllı telefon pazarında söz sahibi olmayı amaçlıyor.

Son dönemde çıkardığı güçlü akıllı telefonlarla karşımıza çıkan Samsung'un mobil iletişim bölümünün başkan yardımcısı Lee Donjoo Business Week'e verdiği demeçte Samsung olarak akıllı telefon pazarındaki %5'den daha düşük olan pazar paylarını yılın 4.çeyreğinde %10'a çıkartmak istediklerini söyledi.

Küresel akıllı telefon pazarında lider durumda bulunan Nokia'ı sırasıyla Kanadalı Blackberry'nin mucidi RIM ve 2007 yılında pazara giren Apple takip ederken, dördüncü sırada %7'lik paya sahip olan HTC bulunuyor. Anlaşılan Samsung, 2010 yılı için kendisi gibi Uzakdoğulu olan HTC'i geride bırakarak akıllı telefon pazarının dördüncü büyük üretici olmak için çalışacak. Samsung'un bu hedefine ulaşıp ulaşamayacağını zaman gösterecek.

Not: HTC'nin 2009'un 4.çeyreğindeki pazar payı CLSA'a göre %7 olup, IDC'nin Mayıs ayında yayınladığı raporda pazar payı %4.8 olarak belirtilmiştir.