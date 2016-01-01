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Samsung akıllı televizyonlarınızı GAIA koruyacak

Kullanıcı verilerinin televizyonlarda kullanılması güvenlik konusunu ön plana çıkarıyor. Samsung, bu yıl ki akıllı televizyonlarında GAIA adındaki yeni güvenlik çözümünü kullanacak.
3 yıl
4b
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Televizyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung akıllı televizyonlarınızı GAIA koruyacak

Son yılların popüler teknolojisi akıllı televizyonlar artık her evde tercih edilir oldu. Pek çok farklı fonksiyona sahip olan akıllı televizyonlar bu nedenle gerektiğinde kredi kartı bilgilerimizi bile isteyebiliyor. Bu kadar fazla kişisel veri ile haşır neşir olunması, güvenlik sistemlerini de gerekli kılıyor. 

Mobil tarafta KNOX güvenlik platformunu geliştiren Samsung, akıllı televizyonlara da GAIA adında yeni bir güvenlik çözümü geliştiriyor. CES 2016 fuarında resmi duyurusu yapılacak olan GAIA, 3 katmanlı bir güvenlik sunuyor ve akıllı televizyonun tüm alanlarını koruma altına almayı amaçlıyor. 

Tizen işletim sistemi üzerinde şekillenen GAIA, çekirdek servisleri koruyabilmek adına Secure Zone adında sanal bir bariyer oluşturuyor ve izinsiz erişimlerin önünü kesiyor. Ayrıca özel bir klavyeden kişisel veriler sanal olarak alınıyor ve sıkı bir şekilde korunuyor. 

GAIA, televizyonun işletim sistemini iki ana kısma bölüyor. Bir kısımda ana fonksiyonlar çalışırken, diğer kısımda güvenli veriler depolanıyor ve her iki kısmın birbirine karışması engelleniyor. Samsung'un akıllı ev sistemlerini televizyonlarından yönetme planı yaptığı bir dönemde, GAIA da üst düzey koruma sağlayacak. GAIA, bu yıl ki Tizen işletim sistemli tüm akıllı televizyonlarda karşımıza çıkacak.  

http://www.sammobile.com/2015/12/30/gaia-is-a-new-security-solution-for-samsungs-upcoming-smart-tvs/ Yorum Yaz
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tolgatelli 3 yıl en beğenilen
yahu ne güvenliği; bbc.com/...
bbc diyor ki; samsung tv önünde konuşmayın ,konuşmalarınız 3. taraflarla paylaşılıyor,
samsung diyor ki; sözleşmede biz zaten belirttik, mahrem ve ailevi konularını tv önünde konuşmayın,
yahu ne güvenliği;bbc.com/...bbc diyor ki; samsung tv önünde konuşmayın ,konuşmalarınız 3. taraflarla paylaşılıyor,samsung diyor ki; sözleşm...
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umut_baris 3 yıl
Millet akıllı tv tercih etmiyor özellikle. Dahili uydulu kesesine göre tv arıyor aslında.
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SEO-Uzmanı 3 yıl
aslında samsung aklını doğru kullana bilseydi çok ileride olabilirdi ilk linux çekirdekli adam akıllı telefon bada kullanıyor bada performans olarak donanıma göre oldukça iyi idi ama güvenlik açığı olmasın diye sadece java çapında uygulamalara izin verdiği için haliyle çakıldı kaldı ! yani isteseydi android ten bile daha iyisini yapabilirdi !
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tolgatelli 3 yıl en beğenilen
yahu ne güvenliği; bbc.com/...
bbc diyor ki; samsung tv önünde konuşmayın ,konuşmalarınız 3. taraflarla paylaşılıyor,
samsung diyor ki; sözleşmede biz zaten belirttik, mahrem ve ailevi konularını tv önünde konuşmayın,
1 Yanıt Yanıtla +6
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CoMMaNDeRCX 3 yıl tolgatelli
tolgatelli

yahu ne güvenliği;
bbc.com/...

bbc diyor ki; samsung tv önünde konuşmayın ,konuşmalarınız 3. taraflarla paylaşılıyor,

samsung diyor ki; sözleşmede biz zaten belirttik, mahrem ve ailevi konularını tv önünde konuşmayın,


Sen ne saçmalıyorsun yahu bu sadece samsunglamı sınırlı Almanya Çin Rusya Ordu istihbarat siyasi birimlerde apple telefon kullanımı yasakladı.
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