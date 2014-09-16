Samsung amiral gemisi DSLR modeli NX1'i duyurdu





Görüntüleme sistemleri konusunda da önemli hamleler yapmaya devam eden Samsung, ilk 4K çeken dijital kamerasını resmiyete kavuşturdu.





28.2 MP çözünürlükte APS-C CMOS yığın sensöre sahip olan Samsung NX1, 3 inçlik Super AMOLED ekran ve 1366x768 piksel çözünürlükte elektronik vizör sunuyor. 205 adet faz algılama noktası barındıran yeni bir otomatik odaklama sistemi mevcutken, firma bu sistemin çerçevenin yüzde 90'ını kapsadığını belirtiyor. Ayrıca bu sistem sahnede nesnenin nereye hareket edeceğini tahmin ederek ona göre odaklanabiliyor.





24 kare/saniye hızında Cinema 4K video kaydı veya 24 veya 30 kare/saniye hızında 4K bideo kaydı yapabilen kamera tam çözünürlükte 15 kare/saniye çoklu fotoğraf çekebiliyor. Kameranın ISO hassasiyeti 100-51200 arasında değişiyor.





Cihazın otomatik odaklama ışığı 15 metreye ulaşacak şekilde optimize edilirken, magnezyum alaşımlı gövde suya ve toza dayanıklı. Üst kısımda ise LCD durum ekranı da mevcut. Bağlantı seçenekleri olarak 5. nesil WiFi ve Bluetooth 4.0 sunulmuş.





Samsung NX1 gövde olarak 1499$ fiyat etiketi ile Ekim ortalarında satışa sunulacak. 4 eksenli OIS ve sınırlı odaklama sağlayan yeni bir 50-150mm f/2.8 lens de 1599$ seviyesinden gelecek ay piyasaya çıkacak.