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Samsung amiral gemisi DSLR modeli NX1'i duyurdu

4 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung amiral gemisi DSLR modeli NX1'i duyurdu

Görüntüleme sistemleri konusunda da önemli hamleler yapmaya devam eden Samsung, ilk 4K çeken dijital kamerasını resmiyete kavuşturdu.

28.2 MP çözünürlükte APS-C CMOS yığın sensöre sahip olan Samsung NX1, 3 inçlik Super AMOLED ekran ve 1366x768 piksel çözünürlükte elektronik vizör sunuyor. 205 adet faz algılama noktası barındıran yeni bir otomatik odaklama sistemi mevcutken, firma bu sistemin çerçevenin yüzde 90'ını kapsadığını belirtiyor. Ayrıca bu sistem sahnede nesnenin nereye hareket edeceğini tahmin ederek ona göre odaklanabiliyor. 

24 kare/saniye hızında Cinema 4K video kaydı veya 24 veya 30 kare/saniye hızında 4K bideo kaydı yapabilen kamera tam çözünürlükte 15 kare/saniye çoklu fotoğraf çekebiliyor. Kameranın ISO hassasiyeti 100-51200 arasında değişiyor. 

Cihazın otomatik odaklama ışığı 15 metreye ulaşacak şekilde optimize edilirken, magnezyum alaşımlı gövde suya ve toza dayanıklı. Üst kısımda ise LCD durum ekranı da mevcut. Bağlantı seçenekleri olarak 5. nesil WiFi ve Bluetooth 4.0 sunulmuş. 

Samsung NX1 gövde olarak 1499$ fiyat etiketi ile Ekim ortalarında satışa sunulacak. 4 eksenli OIS ve sınırlı odaklama sağlayan yeni bir 50-150mm f/2.8 lens de 1599$ seviyesinden gelecek ay piyasaya çıkacak.  

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DH Misafiri 3 yıl
@MegaWolt38 Galaxy Nx i bir incele istersen ;)
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DH Misafiri 4 yıl
205 faz 209 kontrast en önemlisi 153 capraz tip sensör.nx30 da mikrofon cikisi vardi ama nx1de hem mikrofon hem kulaklik çıkışı mevcutmus.drime 5 isletim sistemi önceki modellerine gore gelistirilmis
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Ölü ozan 4 yıl
nikon d610 fx + 24-85 bile 7000 tl etmezken hangi akla hizmet bu makineye 7000 tl fiyat etiketi koyarlar anlamak mümkün değil. kesin samsung cep telefonlarndaki fiyatlandırma politikasını bu cihazda da sürdürüp 6 ay sonra 3000 tl ye düşürür
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sis651 4 yıl
Ekranın üzerine Super AMOLED yazmasa eksik kalırdı cihaz!..
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fss1403 4 yıl
Çok kaba ben bunla aynı algılayıcı ve vizöre sahip nx400 bekliyorum bu kadar büyük olacaksa ne anlamı var aynasız olmasının saçma bence?
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mav1li 4 yıl
Zemzang kağıt üstünde iyi makine yapmış. Ama sadece iyi gövdeyle iş bitmiyor. Objektif ve aksesuar bir gövdenin tercih edilmesinde büyük bir etken. Diğer markalarda yüzlerce objektif ve aksesuar seçeneği varken bunu alırsan zemzang a mahkum kalırsın.

Bu kısıtlamadan dolayı hiçbir profesyonel bunu alıp kullanmaz. Üstelik hala amoled ekran saçmalığı devam ediyor. Ekranda gözüken ile çektiğin çok farklı oluyor. Bu fotoğrafta hiç istenmeyen birşey. Ne çekityseniz aynısını görmek istersiniz. Amoled ekran koy ama renkleri ve parlaklığı doğru göstersin.

Amatör olduğum halde bedava verseler kullanmam. Bunu satıp başka makine alırım.


Ayrıca pazarda yer edinmek için rakiplerden çok ciddi ucuz olması lazım, aksine rakiplerinden pahalı satılıyor.
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First_Person 4 yıl
Başlık falso, makine aynasız, DSLR değil...
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skylineGTR_34 4 yıl
Guzel makine yapmis Samsung. Bir de "hybrid mount" gelistirse, istedigin markanin lensini takip kullanabilsen dagitir ortaligi.
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kakarikikiri 4 yıl
panasonic gh4 varken dönüp yüzüne bakmam ben bu cihazın.
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olağan_şüpheli 4 yıl kakarikikiri
kakarikikiri

panasonic gh4 varken dönüp yüzüne bakmam ben bu cihazın.

sensor boyutları farklı .ayrı sınıf.
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john ronald reuel tolkien 4 yıl
Hep diyorum Samsungun tasarım konusundaki tek eksiği telefonlarında. Elektrikli süpürgesine kadar tüm cihazları çok şık. Mesela klimalar müthiş gözüküyor. Kalitesi tartışılır tabi.
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swat882 4 yıl
4k da çektiği kare saniye hızı etkileyici
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olağan_şüpheli 4 yıl swat882
swat882

4k da çektiği kare saniye hızı etkileyici

sony 1 inçli algılayıcı video kamera yapıp ona bile 60p koymadı hemde 2000 dolar istedi eğer yanlış hatırlamıyorsam. SLR modellere bile 4k gelmedi henüz yanlış hatırlamıyorsam . samsungu pek de sevmiyorum kamera konusunda ama bu modeli çok beğendim.
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MrKemal17 4 yıl swat882
swat882

4k da çektiği kare saniye hızı etkileyici

Cep telefonları bile 30 kare 4K çekiyor.Pek etkileyici bir durum yok
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MegaWolt38 4 yıl
Yakında plastik beyinli samsung buna da android atar, uzun pozlama foto çekerken "dslr durduruldu, yanıt vermiyor" gibi hatalar verir...
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Master_Evil 4 yıl
adamlar her sektörde, makina çok güzel duruyor
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haberelectro 4 yıl
Samsung adam oldu da DSLR mı yaptı
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