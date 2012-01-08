Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung bu kez kablolu ve Bluetooth kulaklık serisi ile karşınızda

7 yıl
4,1b
1
5
Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Samsung'un CES 2012 fuarında tanıtacağı yeni ürünleri merakla beklenirken firma fuar öncesinde sessiz sedasız kablolu ve Bluetooth kulaklık serisinin yeni üyelerini tanıttı. 

Ses kalitesini en üst düzeye çıkarmak için tasarlanan kulaklıklar 4 farklı dizayna sahip. Bunlar sunduğu özelliklere göre değişiklik gösteriyor.

EHS-60 "Serious Sound" modeli kulak-içi tasarıma sahip olmasının yanında serinin giriş seviyesi olarak tanımlanabilir. Gürültü önleyici tasarım, jel kulaklık koruması, çağrılara cevap vermek için entegre mikrofon ve cevaplama tuşu özellikleri arasında.

EHS-63 "Active Sound" modeli güvenlik ve ses kalitesini biraraya getiriyor, daha çok fitness yapanlara hitap ediyor. Dış mekan ve kulak-içi olmak üzere çift hoparlör tasarımı, farklı tonlarda ses dengesi sunan kulak-içi, gelişmiş bass kalitesi sunan dış mekan hoparlörü, yoğun çalışma temposunda bile üstün koruma sağlayan süper yumuşak silikon tamponu modelin özellikleri arasında sayılıyor.

EHS-70 "Massive Sound" modeli mükemmel kalitede ses ve yüksek frekans üreten Dinamik Alıcı Hoparlörü teknolojisini barındıran üst seviye bir kulak-içi kulaklık. Model özellikle oyunseverlere hitap ediyor. Düğüm olmayı engelleyen kablo, siyah veya gümüş renkte alüminyum gövde, süper yumuşak silikon tampon ve özel deri taşıma kılıfı en büyük özellikleri.

EHS-71 "Refined Sound" serinin en üst seviye kulak-içi kulaklığı. Yüksek oranda gürültü önleme, akıcı, doğal vokaller, detaylı yüksek ve derin bass, uçaklarda kullanılan hafif alüminyum metalden oluşan gövde, süper yumuşak silikon tampon, düğümlenmeyi engelleyen kordon sistemi ve deri taşıma kılıfı ile müzikseverlere hitap edecek.

Samsung'un Bluetooth kulaklık çözümlerinden olan HM1800 önemli özellikleri minimal bir tasarımda sunan mono bir kulaklık. İki cihaza aynı anda bağlanabilen model, yankı, gürültü gibi rahatsız edici sesleri de engelliyor. PIN gerektirmeden hızlı bir biçimde bağlantı sağlayan model uygun ses komutlarına da destek veriyor.

Diğer bir Bluetooth çözümü olan HM6000 Samsung'un devrimsel ses engelleyici çift mikrofon teknolojisi, ultra incelik, metalik yüzey, Samsung FreeSync Android ile dikte desteği, mono ses yayını ve optimum mikrofon pozisyonu gibi özellikler sunuyor. 
Yeni ürünlerin ilerleyen aylarda piyasada olması bekleniyor. Fiyatlandırma politikası henüz belli değil.

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 7 yıl
Kulaklık üzerinden temel fonksiyonları kontrol edebilmek için iki tane tuş koymaktan aciz şu samsung yahu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
E_Aydin35 7 yıl
Odamda takar salona giderim valla.:)Ama egerçekten güzelmiş beklentileri karşılar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tural.i 7 yıl
bence 2. resimdeki kulaklığın ses kalitesi iyi olur, tabi bunu sadece resmine bakarak tahmin ediyorum, küçük kulaklıkların ses kalitesine gelince, bass ve tiz olarak pek bir eksiklikleri yok, ses kulak zarına yaklaştıkça dezavantajlarından kurtuluyorlar sanırım küçük kulaklıklar ama büyük sürücülü kulaklıklar sesleri daha iyi ayrıştırıyor, bendeki kulaklıklarda durum be en azından...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 7 yıl
"Refined Sound" kulaklıklarda çok küçük bir gövde var.. bu gövdenin neresine diyaframı koymuşlarda bass ses üretecek merak ettim. bildiğimiz hoparlör tasarımından farklı bir teknolojiye sahip olsa gerek -ki aklma yinede başka türlüsü gelmiyor. bir üstündeki modelde oldukça güzel görünüyor. umarım yaygın bir şekilde satışa sunulur güzel bir tane lazım da :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
erci501 7 yıl
S3 te beyaz olanı verseler tadından yenmez
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim