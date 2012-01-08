Samsung bu kez kablolu ve Bluetooth kulaklık serisi ile karşınızda

Samsung'un CES 2012 fuarında tanıtacağı yeni ürünleri merakla beklenirken firma fuar öncesinde sessiz sedasız kablolu ve Bluetooth kulaklık serisinin yeni üyelerini tanıttı. Ses kalitesini en üst düzeye çıkarmak için tasarlanan kulaklıklar 4 farklı dizayna sahip. Bunlar sunduğu özelliklere göre değişiklik gösteriyor.

EHS-60 "Serious Sound" modeli kulak-içi tasarıma sahip olmasının yanında serinin giriş seviyesi olarak tanımlanabilir. Gürültü önleyici tasarım, jel kulaklık koruması, çağrılara cevap vermek için entegre mikrofon ve cevaplama tuşu özellikleri arasında.





EHS-63 "Active Sound" modeli güvenlik ve ses kalitesini biraraya getiriyor, daha çok fitness yapanlara hitap ediyor. Dış mekan ve kulak-içi olmak üzere çift hoparlör tasarımı, farklı tonlarda ses dengesi sunan kulak-içi, gelişmiş bass kalitesi sunan dış mekan hoparlörü, yoğun çalışma temposunda bile üstün koruma sağlayan süper yumuşak silikon tamponu modelin özellikleri arasında sayılıyor.





EHS-70 "Massive Sound" modeli mükemmel kalitede ses ve yüksek frekans üreten Dinamik Alıcı Hoparlörü teknolojisini barındıran üst seviye bir kulak-içi kulaklık. Model özellikle oyunseverlere hitap ediyor. Düğüm olmayı engelleyen kablo, siyah veya gümüş renkte alüminyum gövde, süper yumuşak silikon tampon ve özel deri taşıma kılıfı en büyük özellikleri.





EHS-71 "Refined Sound" serinin en üst seviye kulak-içi kulaklığı. Yüksek oranda gürültü önleme, akıcı, doğal vokaller, detaylı yüksek ve derin bass, uçaklarda kullanılan hafif alüminyum metalden oluşan gövde, süper yumuşak silikon tampon, düğümlenmeyi engelleyen kordon sistemi ve deri taşıma kılıfı ile müzikseverlere hitap edecek.





Samsung'un Bluetooth kulaklık çözümlerinden olan HM1800 önemli özellikleri minimal bir tasarımda sunan mono bir kulaklık. İki cihaza aynı anda bağlanabilen model, yankı, gürültü gibi rahatsız edici sesleri de engelliyor. PIN gerektirmeden hızlı bir biçimde bağlantı sağlayan model uygun ses komutlarına da destek veriyor.





Diğer bir Bluetooth çözümü olan HM6000 Samsung'un devrimsel ses engelleyici çift mikrofon teknolojisi, ultra incelik, metalik yüzey, Samsung FreeSync Android ile dikte desteği, mono ses yayını ve optimum mikrofon pozisyonu gibi özellikler sunuyor.

Yeni ürünlerin ilerleyen aylarda piyasada olması bekleniyor. Fiyatlandırma politikası henüz belli değil.