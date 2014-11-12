Samsung, çok hızlı UFS 2.0 NAND belleklerin üretimine başlamak üzere





Mobil cihaz pazarında üzerinde önemli Ar-Ge çalışmaları yapılan bileşenlerden birisi de depolama bellekleri. Hem veri aktarım hızlarının artması hem de tüketilen enerjinin azaltılması adına yapılan bu çalışmalar önemli bir döneme giriyor.





Standart olarak mobil cihaz depolama belleklerinde eMMC NAND teknolojisi kullanılıyor ve eMMC 5.0 standardı ile 400MB/s hızlarına varan veri aktarımları mümkün olabiliyor. Ancak Toshiba, Samsung, Micron, SK Hynix gibi firmaların üzerinde çalıştığı Universal Flash Storage - UFS teknolojisi ise bu hızı 1.2GB/s seviyesine çıkarmış durumda. Üstelik enerji tüketimi de yarı yarıya azaltılmış.





UFS teknolojisi MMC kartını ve SSD teknolojilerini bir araya getirerek 4K video aktarımı gibi büyük verilerin işlenmesinde yeterli bant genişliğini sunmayı amaçlıyor. UFS hem dahili bellekler hem de hafıza kartlarında kullanılabilecek.





UFS teknolojisini Xiaomi'nin yeni bir amiral gemi modelinde kullanabileceği iddia ediliyor. Ayrıca Samsung da hem dahili bellekler hem de SD ve microSD bellek kartları yerine UFS kartlar kullanacak ve gelecek yıl en azından bir amiral gemi modelinde bunu gerçekleştirmeyi planlıyor. Samsung üretim konusunda da tecrübeli olduğu için UFS 2.0 NAND bellek modüllerinin üretimine de başlamak üzere. Bu bakımdan UFS NAND bellek kullanımı arttıkça Samsung'un pazardaki payına da olumlu katkı yapacaktır.





Şu anda görünen gelecek yıl ortalarına kadar ilk örneklerin piyasaya çıkacağı yönünde. Maliyetlerin düşmesi ile birlikte UFS standardı daha alt seviye modellere de gelecek ve böylece kullanımı da yaygınlaşacak.

http://www.phonearena.com/news/Samsung-Xiaomi-to-equip-the-Galaxy-S6-and-other-next-generation-flagships-with-super-fast-UFS-Flash-memory_id62767