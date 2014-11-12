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Samsung, çok hızlı UFS 2.0 NAND belleklerin üretimine başlamak üzere

4 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung, çok hızlı UFS 2.0 NAND belleklerin üretimine başlamak üzere

Mobil cihaz pazarında üzerinde önemli Ar-Ge çalışmaları yapılan bileşenlerden birisi de depolama bellekleri. Hem veri aktarım hızlarının artması hem de tüketilen enerjinin azaltılması adına yapılan bu çalışmalar önemli bir döneme giriyor. 

Standart olarak mobil cihaz depolama belleklerinde eMMC NAND teknolojisi kullanılıyor ve eMMC 5.0 standardı ile 400MB/s hızlarına varan veri aktarımları mümkün olabiliyor. Ancak Toshiba, Samsung, Micron, SK Hynix gibi firmaların üzerinde çalıştığı Universal Flash Storage - UFS teknolojisi ise bu hızı 1.2GB/s seviyesine çıkarmış durumda. Üstelik enerji tüketimi de yarı yarıya azaltılmış.

UFS teknolojisi MMC kartını ve SSD teknolojilerini bir araya getirerek 4K video aktarımı gibi büyük verilerin işlenmesinde yeterli bant genişliğini sunmayı amaçlıyor. UFS hem dahili bellekler hem de hafıza kartlarında kullanılabilecek. 

UFS teknolojisini Xiaomi'nin yeni bir amiral gemi modelinde kullanabileceği iddia ediliyor. Ayrıca Samsung da hem dahili bellekler hem de SD ve microSD bellek kartları yerine UFS kartlar kullanacak ve gelecek yıl en azından bir amiral gemi modelinde bunu gerçekleştirmeyi planlıyor. Samsung üretim konusunda da tecrübeli olduğu için UFS 2.0 NAND bellek modüllerinin üretimine de başlamak üzere. Bu bakımdan UFS NAND bellek kullanımı arttıkça Samsung'un pazardaki payına da olumlu katkı yapacaktır. 

Şu anda görünen gelecek yıl ortalarına kadar ilk örneklerin piyasaya çıkacağı yönünde. Maliyetlerin düşmesi ile birlikte UFS standardı daha alt seviye modellere de gelecek ve böylece kullanımı da yaygınlaşacak.  

http://www.phonearena.com/news/Samsung-Xiaomi-to-equip-the-Galaxy-S6-and-other-next-generation-flagships-with-super-fast-UFS-Flash-memory_id62767 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 4 yıl
çok sevindirici bir haber gibi duramaması doğrultusunu hesaplayıp daha kardeşçe ve yapıcı yaklaşıp firmaların yahut kullanıcıların babanızın malı olmadığını hatırlatıp öyle yorumda bulunmak isterim
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freudunpiposu 4 yıl
Samsung'un tüketiciyi dinlememesini sevmiyorum, bu yüzden soğukluk oluşturuyor markayla aramda ama kabul edilmeli ki donanım bazında rakibi yok hem üretim hem arge.
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DaRKFoRCeS 4 yıl
Olması gereken bu otomasyon ara verip , arge ye yatırım yapmak.

Yönetim az biraz ileriyi görse sorun çözülecek ama saldım çayıra mantığı devam ediyor.
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freudunpiposu 4 yıl
Samsung'un tüketiciyi dinlememesini sevmiyorum, bu yüzden soğukluk oluşturuyor markayla aramda ama kabul edilmeli ki donanım bazında rakibi yok hem üretim hem arge.
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Morphinz 4 yıl
Şöyle adam gibi iş yap kimse sövmesin samsung :)
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javaprof 4 yıl
samsung çalışıyor.o tipsizlikle bukadar çok telefon satmasının nedeni yaptığı arge çalışmalarıdır samsung en fazla sensör koyan ve en değişik teknolojileri kullanan bir arge firması oldu.ama kalitede bir sony değil daha.
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Masquerade89 4 yıl javaprof
javaprof
samsung çaşışıyor.o tipsizlikle bukadar çok telefon satmasının nedeni yaptığı arge çalışmalarıdır samsung en fazla sensör koyan ve en değişik teknolojileri kullanan bir arge firması oldu.ama kalitede bir sony değil daha.

yazar burda Sony Fanı olduğunu belirtmiş
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