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Samsung da PadFone tarzında bir cihaz hazırlıyor olabilir

5 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung da PadFone tarzında bir cihaz hazırlıyor olabilir
Hem akıllı telefon hem de tablet cihazlarını biraraya toplayan Asus'un PadFone konsepti 4 nesildir piyasada yer alıyor. Bir de mini versiyonuna kavuşan PadFone konsepti, tüketici tarafından ilgi görse de yüksek fiyatları nedeniyle başarılı satışlara ulaşabilmiş değil.

Asus haricinde Çinli TransPhone modeli de aynı konsepti uygun fiyatlarla memleketindeki tüketicilere sunmaya devam ediyor. 

Ancak ortaya çıkan bazı bilgiler Samsung'un da bu tarzı benimseyebileceğini gösteriyor. Firmanın kısa süre önce akıllı telefon ve tablet kategorisinde tescil ettirdiği Galaxy Hit ismi, benchmark skorlarında ortaya çıkan gizemli cihazlar ve patenti alınan tablet docku Galaxy ailesine bu konsepti ekleyebileceğini ortaya koyuyor. 

AnTuTu benchmark sitesinde ortaya çıkan iki gizemli cihaz SM-G900S ve SM-G900F model numaralarına sahip. SM-G900F modelinde 1080x1920 piksel çözünürlük yer alırken, SM-G900S modelinde ise 1440x2560 piksel çözünürlük mevcut. Her iki cihaz da Snapdragon 800 yongasetinden gücünü alıyor. Çözünürlüklere bakıldığında SM-G900F modelinin akıllı telefon, SM-G900S modelinin de tablet docku olduğu kanısına varılıyor.

Samsung'un hem tablet hem de akıllı telefon kategorisinde tescil ettirdiği Galaxy Hit ismi de bu iddiaları destekliyor. Ancak bu konu ile ilgili şimdiye kadar herhangi bir ipucuna rastlanmadığı için Samsung'un ne tür bir cihaz hazırladığı bilinmiyor. Bunun yanında model numaralarının bir cihazın iki farklı versiyonu olacağını belirtenler de mevcut. 
Samsung da PadFone tarzında bir cihaz hazırlıyor olabilir
Samsung da PadFone tarzında bir cihaz hazırlıyor olabilir


http://www.phonearena.com/news/Is-the-Samsung-Hit-a-Padfone-type-device_id50759 Yorum Yaz
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General. 5 yıl en beğenilen
Xperia Z1 mini Japonya'da esmeye başladı.İp5S satışlarını geçmiş durumda.3 yada 6 Ocak'ta global versiyonu tanıtılacak Dh'de hiç haber yapılmıyor.Varsa yoksa Samsung,Htc,Apple bunların renk seçenekleri kılıfları bile haber yapılıyor.Dh ne kadar ekmek o kadar köfte pisikolojisini yenmesi lazım artık.
Xperia Z1 mini Japonya'da esmeye başladı.İp5S satışlarını geçmiş durumda.3 yada 6 Ocak'ta global versiyonu tanıtılacak Dh'de hiç haber yapılmıyor.Varsa yoksa Sa...
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VlknFX 5 yıl
Asus hırsız vaaaar... :)
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senersongur 5 yıl
Padfone zaten basarisiz ve uyduruk bir konsept. Bence hic girmeye gerek yok.
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Crowlee 5 yıl
11-12" bir padphone yapsın hemen alırım. Tam aradığım şey. Ama öyle 10" falan istemem. Gazetelerin, dergilerin baskı versiyonları için 10" den büyük tabelet daha keyifli olacaktır.
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GetSomeRest 5 yıl
Bu alanda rekabet olması bu konseptin gelişmesini sağlar. Asus padfone modellerine güncelleme vermeye başlar belki.
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SuperSantorelli 5 yıl
Bir asus kadar kaliteli olabileceğini sanmıyorum.
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smart1978 5 yıl
Ekranı RGB değilse yani Pentile olacaksa ve radyo da yoksa KNOX saçmalığını tek düşünebilen Samsung olduğu sürece kendi işlemcisi yerine Google un tercih ettiği işlemcinin üst modelini tercih etmediği sürece Samsung tan ne tablet ne de telefon ne de burda bahsedilen PadFone almam.
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Dogu-E 5 yıl
Bir kerede kendin bişey yap hep özenti hep özenti...
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muco555555 5 yıl Dogu-E
Dogu-E
Bir kerede kendin bişey yap hep özenti hep özenti...

Samsung da ilk tablet telefonu cıkaran bildiğim samsung 2 yıl önce ufak bir tablet telefonu vardı yanlıs hatırlamıyorsam
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doctor5945 5 yıl
ben samsung padfone miniyi bekliyorum
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DaRKFoRCeS 5 yıl
Telefon ayrı tablet ayrı çalışmalı.Eş zamanlı görüntü aktarımı iyide Padfone da ama tek başına tablet bir anlam ifade etmiyor.Samsung otomasyonda hız kesmemeye kararlı.Hani piyasada milyarla telefon illaki bir gün eskiyecek o zaman bu telefonlarında dönüşümünde bu kadar iyi olabileceklermi onu görelim.
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Fx_57,5 5 yıl
fiyat politikası asus gibi üst düzey telefon(note3)+ipad kadar olursa boşuna üretmesin...
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Bradley Cooper 5 yıl
bilmediğim için soruyorum. Phablet ile PadPhone arasındaki fark nedir?
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