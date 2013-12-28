Samsung da PadFone tarzında bir cihaz hazırlıyor olabilir

Hem akıllı telefon hem de tablet cihazlarını biraraya toplayan Asus'un PadFone konsepti 4 nesildir piyasada yer alıyor. Bir de mini versiyonuna kavuşan PadFone konsepti, tüketici tarafından ilgi görse de yüksek fiyatları nedeniyle başarılı satışlara ulaşabilmiş değil.





Asus haricinde Çinli TransPhone modeli de aynı konsepti uygun fiyatlarla memleketindeki tüketicilere sunmaya devam ediyor.





Ancak ortaya çıkan bazı bilgiler Samsung'un da bu tarzı benimseyebileceğini gösteriyor. Firmanın kısa süre önce akıllı telefon ve tablet kategorisinde tescil ettirdiği Galaxy Hit ismi, benchmark skorlarında ortaya çıkan gizemli cihazlar ve patenti alınan tablet docku Galaxy ailesine bu konsepti ekleyebileceğini ortaya koyuyor.





AnTuTu benchmark sitesinde ortaya çıkan iki gizemli cihaz SM-G900S ve SM-G900F model numaralarına sahip. SM-G900F modelinde 1080x1920 piksel çözünürlük yer alırken, SM-G900S modelinde ise 1440x2560 piksel çözünürlük mevcut. Her iki cihaz da Snapdragon 800 yongasetinden gücünü alıyor. Çözünürlüklere bakıldığında SM-G900F modelinin akıllı telefon, SM-G900S modelinin de tablet docku olduğu kanısına varılıyor.





Samsung'un hem tablet hem de akıllı telefon kategorisinde tescil ettirdiği Galaxy Hit ismi de bu iddiaları destekliyor. Ancak bu konu ile ilgili şimdiye kadar herhangi bir ipucuna rastlanmadığı için Samsung'un ne tür bir cihaz hazırladığı bilinmiyor. Bunun yanında model numaralarının bir cihazın iki farklı versiyonu olacağını belirtenler de mevcut.





http://www.phonearena.com/news/Is-the-Samsung-Hit-a-Padfone-type-device_id50759